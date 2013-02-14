İddia : Nokia da Samsung'dan aldığı bileşenleri azaltacak





Samsung ve Apple arasında başlayan patent kavgası sürecinde Apple'ın Samsung ile olan tedarik ortaklığına kademeli olarak son vereceği ortaya çıkmış ve süreç işlemeye başlamıştı. Nokia'nın da aynı şekilde hareket edeceği iddia ediliyor.





Samsung uzun süre Apple'ın en büyük tedarik ortağı olmuştu. Aynı şekilde Nokia da bellek ve panel tedariğini büyük ölçüde Samsung'dan temin ediyor. Ancak firma içinden gelen bilgilere göre bazı endişeler mevcut.





Samsung'un üretim bölümü ile ürün yönetim bölümünün aynı çatı altında olması kopya davalarında en büyük dayanağı oluşturuyor. Çünkü Samsung, ortaklarının bileşenlerini üretirken bazı ürün bilgilerine de sahip oluyor. Apple'ın da en büyük suçlamalarından birisi bu.





Hatta Apple Retina ekranlı iPad modelinin panel siparişini verdikten sonra Samsung'un da hızlıca kendi yüksek çözünürlüklü tabletini üretmeye başladığı gündeme gelmişti. Samsung da durumun farkında ve müşterilerine bölümler arasında bir duvar olduğunu ifade ediyor. Firma bu yıl üretim bölümü ile ürün yönetimi bölümünü tamamen ayırmaya karar verdi.





Ancak müşteriler bu duvarın etkisiz olacağından endişeli. Aslında Apple'ın tedarik ortaklığını sonlandırmak istemesinin en büyük nedeni bu. Nokia da aynı şekilde düşünüyor.

Bir süre önce Samsung'a yüklü miktarda yeni nesil bileşen siparişi veren Nokia, sebepsiz olarak aniden üretimin iptal edildiğini öğreniyor. Durumun kaynağını araştırırken de bu teknolojilerin bazı Samsung modellerinde ortaya çıktığını fark ediyor. Bir Nokia yöneticisinin kavisli ve OLED ekranlı Samsung telefonlar ortaya çıkarsa, bunun aslında Nokia'dan çalınmış olduğunu düşüneceklerini dile getirdiği ifade ediliyor. Bu bakımdan Nokia'nın kademeli olarak Samsung'dan bileşen tedariğini sona erdireceği belirtiliyor.

http://www.neowin.net/news/nokia-may-drop-samsung-as-parts-supplier