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İddia : Nokia da Samsung'dan aldığı bileşenleri azaltacak

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Nokia da Samsung'dan aldığı bileşenleri azaltacak

Samsung ve Apple arasında başlayan patent kavgası sürecinde Apple'ın Samsung ile olan tedarik ortaklığına kademeli olarak son vereceği ortaya çıkmış ve süreç işlemeye başlamıştı. Nokia'nın da aynı şekilde hareket edeceği iddia ediliyor. 

Samsung uzun süre Apple'ın en büyük tedarik ortağı olmuştu. Aynı şekilde Nokia da bellek ve panel tedariğini büyük ölçüde Samsung'dan temin ediyor. Ancak firma içinden gelen bilgilere göre bazı endişeler mevcut. 

Samsung'un üretim bölümü ile ürün yönetim bölümünün aynı çatı altında olması kopya davalarında en büyük dayanağı oluşturuyor. Çünkü Samsung, ortaklarının bileşenlerini üretirken bazı ürün bilgilerine de sahip oluyor. Apple'ın da en büyük suçlamalarından birisi bu. 

Hatta Apple Retina ekranlı iPad modelinin panel siparişini verdikten sonra Samsung'un da hızlıca kendi yüksek çözünürlüklü tabletini üretmeye başladığı gündeme gelmişti. Samsung da durumun farkında ve müşterilerine bölümler arasında bir duvar olduğunu ifade ediyor. Firma bu yıl üretim bölümü ile ürün yönetimi bölümünü tamamen ayırmaya karar verdi. 

Ancak müşteriler bu duvarın etkisiz olacağından endişeli. Aslında Apple'ın tedarik ortaklığını sonlandırmak istemesinin en büyük nedeni bu. Nokia da aynı şekilde düşünüyor.
Bir süre önce Samsung'a yüklü miktarda yeni nesil bileşen siparişi veren Nokia, sebepsiz olarak aniden üretimin iptal edildiğini öğreniyor. Durumun kaynağını araştırırken de bu teknolojilerin bazı Samsung modellerinde ortaya çıktığını fark ediyor. Bir Nokia yöneticisinin kavisli ve OLED  ekranlı Samsung telefonlar ortaya çıkarsa, bunun aslında Nokia'dan çalınmış olduğunu düşüneceklerini dile getirdiği ifade ediliyor. Bu bakımdan Nokia'nın kademeli olarak Samsung'dan bileşen tedariğini sona erdireceği belirtiliyor. 

http://www.neowin.net/news/nokia-may-drop-samsung-as-parts-supplier Yorum Yaz
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myhotyro 6 yıl en beğenilen
Ekrem abimizden bir kere de Samsungun lehine yada Apple'ın aleyhine haber görürsem dişimi kıracağım. Daha önce Apple sempatizanı diye düşünüyordum, artık Apple sempatizanı mı, Samsung düşmanı mı çözemedim. Editör birazda tarafsız olmalı değilmi. Ama donanım haberde haberler, firmalar Fenerbahçe, Galatasaray gibi, editörler de bu takımların maaşlı yorumcuları gibi.
İnşallah ana sayfada haber başlığını okur okumaz bu yazıyı şu editör yazmıştır deyipde bir kez olsun yanılacağım günler gelir.
Ekrem abimizden bir kere de Samsungun lehine yada Apple'ın aleyhine haber görürsem dişimi kıracağım. Daha önce Apple sempatizanı diye düşünüyordum, artık Apple ...
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myhotyro 6 yıl
Bu arada haberi okuyan yüksek çözünürlüklü ekranların teknolojisinin Apple'a, OLED ve katlanabilir ekran teknolojisininde Nokia'ya ait olduğunu sanacak. Editörde öyle sanıyorsa bu dahada vahim.
Bu arada haberi okuyan yüksek çözünürlüklü ekranların teknolojisinin Apple'a, OLED ve katlanabilir ekran teknolojisininde Nokia'ya ait olduğunu sanacak. Editörd...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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mehmet 0534 6 yıl
ben lg severim ama samsung kendisine anca bilesen yetistircek bence bu gidisle digerlerine uretmesede sorun olmaz onun icin
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erturk unal 6 yıl
kız güzelmiş :)
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TIMERIDER 6 yıl
konuyada hep samsung hissedarları ve ortakları yorum yapmış galiba.
koymuş cebine bir samsung,samsungun sahibi olmuş,nokia da en büyük rakibi olmuş mevzu hakkında kritikler yapıyor,taktik yapıyor vs vs.. gider telefonunun konusundada ağlar samsung yeni versiyon vermeyecekmiş alçak samsung bilmemne
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maxmania 6 yıl
Bu nokia' nın ekranı bükülebilir değil de, esnek desek daha doğru olur. Samsung' un gösterimini yaptığı ekran katlanıyor gibi bişey.
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DH Misafiri 6 yıl
Oled teknolojisinin apple ile bir ilgisi yok ürünlerinin tasarımsal benzerliği konusu teknolojiyi de çalarak geliştirdiği ve rekabette öne çıkmayı bu şekilde başardığı gibi bir yorum çokta doğru gelmiyor, yorumlarda da belirtildiği gibi bileşen üretiminde yüksek karlılık olması çok muhtemel değildir, ürün üreticileri maliyetlerini rekabetçi seviyelerde tutmak mecburiyetindedir yoksa lg, sharp gibi firmalar üretimi üstlenebilir yani samsung vaz geçilmez değil. Apple veya Nokia'nın rakip gördüğü firmadan ürün taleplerini çekmesi belki rakibine karşı bir tavır olabilir. Apple ve Nokia üretimi farklı firmalara yaptıran tasarım ve ar-ge çalışmaları ve aynı zamanda pazarlama faaliyetleri ile müşteri yakalayan firmalar bu firmaların ürettiği ürünlerin doğrudan lüks tüketim grubuna ve bir alt gruba hitap etmesi ve fiyat olarak bir kademe yüksek kalması markaların temel ayakta kalma stratejisidir bu firmalara yüksek karlılık sağlar, bu nedenle üretim maliyetleri tek başına bir kriter değildir.
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DH Misafiri 6 yıl
Nedir bu yorumlardaki samsung hayranlığı anlamıyorum.Samsungun bir telefonunu aldım o kadar para verip.Ses kalitesi özellikle berbattı kulağıma bastırmaktan kulağım ağrıyordu.Kulaklı müzik dinlemek ise tam bir facia idi sanki çin mali beş para etmez bir telefon kullanıyorsunuz gibi hissettiriyordu.İnsanı müzikten soğutur valla.Kaliteyi ucuza sunuyormuş hepsi hikaye.Tarif edemediğim bir dandiklik vardı telefonda.Japon firmalarının kendi pazarlama ve fiyat politikalarını ve yine onlardan aldıkları teknojileri çok iyi bir şekilde kullanıp pazarları ele geçirdiler.Bu yazılanlardanda nasıl öne geçtikleri bellli oluyor zaten.
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mert1907 6 yıl
Neden olmasin? Uretim surecinde tum parcalari sen temin ediyorsun ve Apple Nokia gibi firmalarin ne kullanacagindan haberin olmuyor. Olmasa sacmalik. Samsung birden bire boyle sicrama yaptiysa biyerlerden mutlaka esinlenmistir. Esinlenmedigi tek urun Wave serisi onda da eline yuzune bulastirdi zaten :D
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Aeris 6 yıl
Herhangi bir ürünün bileşenlerinin üretiminden çok kar edilmez. Yani samsung apple ürünlerine tedarikçi konumundayken pek bir kâr oranı olduğunu düşünmüyorum. (Taşeron olarak üretilmiş bir komple televizyondan edilen kârın dünyada 5-10tl olduğunu düşünürsek ki buna vestel gibi üreticilerde dahil, sadece kendi adına televizyon üretmiyor). Yüksek adetten dolayı anca kar edilir onun dışında bitmiş son üründen son kullanıcı üzerinden asıl kar edilir. Bozisik arkadaşın dediği gibi samsung böyle bir hizmeti rakiplerin gelecek teknolojilerini önceden görüp "feyz almak/ilham almak" için kullanabilir :) Çalmak kopyalamak demiyelim piyasada herkes herkesden ilham alır, samsung sadece süreci daha önceden görmüş oluyor, zaten bir ürünü kopyalamak için bile onu yapan kadar uğraşmak/çalışmak gerekiyor.
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dere.beyi 6 yıl
nokia dükkanı kapatsa daha az gider ve daha az zarar eder hatta kâr bile eder
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ssbrutality 6 yıl
Mağrurlanma Nokia,Senden Büyük Niceleri Var.Elbet İşin Düşecek.Not:Hiç Bir Firmanın Fanı Değilim.Sadece Sony'e Biraz Sempatim Var.
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nick varmi nick? 6 yıl
nokia bosuna evham yapmis ...
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