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    Galaxy AI özellikleri 2025’e kadar ücretsiz, peki sonra?

    Samsung, Galaxy S24 serisiyle birlikte “Galaxy AI” kavramını da hayatımıza soktu. Yapay zekalı özelliklerle bezeli olan yeni serinin bunları 2025’e kadar ücretsiz sunacağı ortaya çıktı.
    Galaxy AI özellikleri 2025’e kadar ücretsiz, peki sonra? Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçtiğimiz gece tanıttığı Galaxy S24 serisiyle büyük bir heyecan yaratmayı başardı. Firma aynı zamanda Galaxy S24 serisinin tamamına yapay zeka özellikleri getiren Galaxy AI kavramını da hayatımıza soktu. Ancak görünüşe göre bu yapay zeka özellikleri ileride ücretli olabilir.

    Galaxy AI özellikle 2025 sonrası ücretli olabilir

    Samsung, Galaxy S24 serisi dahil olmak üzere Galaxy S23 serisi, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5, Galaxy Tab S9 serisi gibi önceki modellere de Galaxy AI özelliklerini getirecek. Galaxy AI çatısı altında toplanan yapay zeka özellikleri çıkacak yeni modellere de gelebilir. Samsung, bu özelliklerin bir kısmını tamamen cihaz üzerinde gerçekleştirirken bazılarını ise bulut üzerinde çalışıyor.

    Galaxy AI özellikleri 2025’e kadar ücretsiz, peki sonra? Tam Boyutta Gör
    Buraya kadar her şey güzel ancak Galaxy AI özellikleri sınırlı süreliğine ücretsiz olarak kullanılacak gibi görünüyor. Samsung’un resmi sitesine göre Galaxy AI, 2025 yılının sonuna kadar ücretsiz olacak. Tam olarak ise şu ifadeler kullanılıyor: “Galaxy AI özellikleri, desteklenen Samsung Galaxy cihazlarında 2025’in sonuna kadar ücretsiz olarak sağlanacaktır. Üçüncü taraflarca sağlanan AI özellikleri için farklı koşullar geçerli olabilir.”

    Öncelikle belirtmek gerekiyor ki Galaxy AI özellikleri 2025 sonrasında da ücretsiz kalabilir, Samsung açıkça özelliklerin ücretli olacağını belirtmiyor. Zira benzer durumları en azından Google tarafında da görmüştük. Mesela Apple, iPhone 14’lerde Acil SOS özelliğinin iki yıl ücretsiz olacağını söylemişti ancak geçtiğimiz aylarda bunu bir yıl daha uzatmıştı. Bununla birlikte Samsung, eğer Galaxy AI özelliklerini bir abonelik olarak sunacaksa da en azından şimdilik bunun fiyatı hakkında bir bilgi bulunmamakta.

    Galaxy AI özellikleri nedir?

    • Circle to Search: Galaxy S24 Ultra, yapay zeka ile güçlendirilmiş "Circle to Search" özelliğiyle yenilikçi bir arama deneyimi sunuyor. Bu özellik sayesinde, ekran üzerindeki herhangi bir nesneyi veya metni çevreleyerek hızla arama yapabiliyorsunuz. Bu özelliğin nasıl kullanılacağı da açıklandı; Ekranda görmek istediğiniz bir nesneyi veya metni seçiyorsunuz ve halka içine alıyorsunuz. Yapay zeka destekli bulut altyapısı, seçtiğiniz nesne veya metne ilişkin bilgileri hızlıca aratıp size sunuyor.

    • Canlı Çeviri: S24 Ultra'nın "Canlı Çeviri" özelliği, yapay zeka desteğiyle farklı dillerdeki konuşmaları veya metinleri gerçek zamanlı olarak çevirmenizi sağlıyor. Bu özellik, çok dilli ortamlarda iletişimi kolaylaştırarak, dil engellerini aşmada büyük yardımcı olacak ve kullanıcılara farklı kültürlerle anında etkileşimde bulunma fırsatı verecek. Peki, bu özellik nasıl çalışıyor Telefonun mikrofonunu kullanarak konuşulan dilleri algılayabiliyor ve bu konuşmaları eş zamanlı olarak çevirebiliyorsunuz. Aynı şekilde, metin tabanlı içerikler için de bu çeviri özelliğini kullanabiliyorsunuz, böylece yazılı diller arası anında çeviri yapma imkanına sahip oluyorsunuz.

    • Live Translate: Live Translate özelliği, 14 dilde (İngilizce, Tayca, Vietnamca, Korece, Japonca, Lehçe, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Hintçe, Fransızca, Almanca, Çince, Arapça) destekleniyor. Güncellemeyle Türkçe dahil birçok dilin daha desteklenmesi bekleniyor.
    • Chat Asistanı: Chat Asistanı, gelen ve gönderilen mesajları anında çevirebilme özelliğine dayanıyor. Bu özellik, gelen ve gönderilen mesajların anlık çevirisi ve sohbetin içeriğine ve tonuna uygun olacak şekilde; farklı stillerde yanıt önerisi sunuyor. Kopyala-yapıştır işlemine gerek kalmadan, doğrudan mesajlaşma uygulamalarında dilediğiniz dilde mesajlaşabiliyorsunuz. Sohbet asistanı özelliği, yalnızca Samsung Mesajlar ile değil, üçüncü parti uygulamalarla da uyumlu. Chat Asistanı şu an için 14 dilde (İngilizce, Portekizce, İspanyolca, Fransızca, Korece, Almanca, İtalyanca, Çince, Japonca, Arapça, Lehçe, Tayca, Vietnamca) destekleniyor. Türkçe desteğinin 2024 Temmuz ayında gelmesi bekleniyor.
    • Not Asistanı: Not Asistanı özelliğiyle yapay zeka, aldığınız notları özetliyor, biçimlendiriyor ve hatta istediğiniz bir dile çeviriyor. Bu özellik, her not için bir özet sunarak, bu özetleri not kapağı olarak gösteriyor. Bu sayede, notlarınızın içeriğini hızlıca gözden geçirebiliyorsunuz. Notları bölümlendirme, başlık ya da paragraf yapısına göre gruplama ve notların içeriği doğrultusunda not kapağı üretme gibi işlerde kullanılabilecek bir özellik. Note Assist özelliği Türkçe dahil birçok dilde kullanıma sunuldu. 

    • Ses Kaydı Asistanı: Ses Kaydı Asistanı, kaydedilen sesleri ve diyalogları düzenli metinlere dönüştürüyor. Bu özellik, ses kayıtlarını yazılı dökümlere dönüştürüyor ve eğer kayıtta birden fazla kişinin sesi varsa, her bir konuşmacının sesini ayrı ayrı tanımlayarak dökümde net bir şekilde ayırıyor. Ayrıca, oluşturulan yazılı dökümü anında çevirebiliyor ve özetleyebiliyor, böylece kayıtlarınızın içeriğini hızlı ve kolay bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Bu özellik, şu anda Türkçe dili desteklemiyor; Temmuz 2024'te güncellemeyle gelmesi bekleniyor.
    • Web Asistanı: Web Asistanı, web tarayıcınız üzerinden çevrim içi uzun makalelerin ve web sayfalarının özetini çıkarıyor. Bu özellik, web tarayıcınız aracılığıyla uzun makalelerin ve web sayfalarının özetlerini çıkararak, konu doğrultusunda paragraflara bölmeyi ve online içerikleri daha hızlı ve etkili bir şekilde anlamanızı sağlıyor. Özellik, Türkçe olarak mevcut.
    • Akıllı Galeri: Akıllı Galeri, çekilen fotoğrafları ve videoları otomatik olarak düzenleyerek içeriklerinizi kolayca yönetmenizi sağlıyor. Yapay zeka teknolojisi ile fotograflarınızın arka planını  tamamlıyor. Otomatik doldurma ile fotograftaki obje/ kişilerin yerini değiştirebiliyor, büyütüp, küçültebiliyorsunuz. Fotograflarınızdaki yansıma, çözünürlük düşüklüğü, gölge gibi fotografın bütünlüğünü bozan kısımlar otomatik olarak düzeltiliyor. Geliştirilen yapay zeka fotograf teknolojisi sayesinde Samsung S24 Ultra, evcil hayvan hareketlerini algılıyor, yüksek çözünürlüklü fotografar sunuyor.
    Kaynakça https://www.samsung.com/tr/smartphones/galaxy-s24-ultra/ https://www.samsung.com/tr/smartphones/galaxy-s24/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 2 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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