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İddia : Nokia, mobil telefon bölümünü Microsoft ve Huawei firmalarına satabilir

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlerde yaşadığı mali açıdan çalkantılı günleri Microsoft ortaklığı ile aşmaya çalışan Nokia, yeni Lumia serisi ile tatmin edici satışlar yapsa da yine de satış dedikodularının önüne geçemiyor.

Forbes'ta yer alan yazıya göre Lumia 920 satışları iyi gitse de Nokia'nın bu çabaları kaçınılmaz sonun gelmesini engelleyemeyecek. Nokia son yılların en önemli mobil cihaz hamlesine imzasını atacak.

Yazıda, Nokia'nın sadece yazılım ve hizmetlere odaklanmak adına mobil faaliyetler ve altyapı bölümünü Microsoft ve Huawei'ye satacağı iddia ediliyor. Windows Phone 8 ile beklenen başarıyı yakalayamayan Nokia, mobil cihaz bölümünü Microsoft'a, altyapı bölümünü ise Huawei'ye satacak. 

İddia ise yıl boyunca yapılan gözlemler sonucuna dayanarak ortaya atılmış. Ancak güçlü bir dayanağı yok. 

Nokia'nın telefon üretim bölümünü Microsoft'a satacağı bugüne kadar defalarca gündeme geldi. Ancak firmanın patronu Stephen Elop, kesinlikle bir satışın gündemde olmadığını sık sık tekrarladı. Elbette Nokia'nın telefon bölümünü satması son yılların en çok ses getiren olaylarından birisi olacaktır. Ancak yeni Lumia serisinin başarılı satışları ve artan tüketici ilgisi, şimdilik bu ihtimali oldukça uzaklaştırıyor.

http://www.intomobile.com/2013/01/02/nokia-could-sell-mobile-phone-biz-microsoft-and-huawei/ Yorum Yaz
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Hypnotica 6 yıl en beğenilen
Haber kendisiyle çelişiyor.
3. paragrafta ''Windows Phone 8 ile beklenen başarıyı yakalayamayan Nokia'' yazıyor. Son paragrafta ''Ancak yeni Lumia serisinin başarılı satışları ve artan tüketici ilgisi''
Hangisi doğru?
Haber kendisiyle çelişiyor.3. paragrafta ''Windows Phone 8 ile beklenen başarıyı yakalayamayan Nokia'' yazıyor. Son paragrafta ''Ancak yeni Lumia serisinin ...
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danGerfuLL 6 yıl
N95'lerde Nokia Maps kullanan Apple severler nerede iOS6 ile Google Maps ariyorlar. Android kullanan Google severler ramden sikayetci surekli acik kalan programlardan(1 gb ramin bile iflas bayragini cektigi/cekmek uzere oldugu su gunlerde) Nokia'nin Symbian ile menu tusuna basili tutup program kapatma islevi, adam gibi multitaskingini hatirlatirim, begenmediginiz Symbian 10 mb lik ramle cok daha iyi multitasking sagliyordu. N86 ile 8 MP kamera getiren Nokia'ya kufur edenler Note 2 ile iPhone 5'e bir goz atsinlar. Evet Nokia dokunmatik olayinda beklenen ivmeyi gosterememis olabilir; ancak telefonunuzda kullandiginiz temel islevleri Nokia'nin getirdigini de unutmayin.
Nokia satilirsa uzulurum. Tamam bir donem gelismelere ayak uyduramamis olabilir; ancak su an adina akilli dedigimiz cihazlarin altyapisinin olusmasini saglamistir. Bu kadar da Nokia'nin batirilmasina satilmasina taraftar olmanin alemi yok. Eline dokunmatik cihaz alan Nokia batsin diyor, kazik yemis efendi zamaninda guya. Teknoloji ucarak gelisiyor ya Nokia kazik atti. Sana bana ona cihaz satacak ki adamlar Argeye yatirim yapip teknoloji gelistirsin. Zamaninin en iyi cihazlarini kullanirken sesiniz cikmiyordu. Simdi S3'unu satip iPhone alan ya da Note 2 alanda ayni halta para yatirmiyor mu?
N95'lerde Nokia Maps kullanan Apple severler nerede iOS6 ile Google Maps ariyorlar. Android kullanan Google severler ramden sikayetci surekli acik kalan progra...
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bkadem 6 yıl
Hypnotica
Haber kendisiyle çelişiyor.3. paragrafta Windows Phone 8 ile beklenen başarıyı yakalayamayan Nokia yazıyor. Son paragrafta Ancak yeni Lumia serisinin başarılı satışları ve artan tüketici ilgisiHangisi doğru?

Haberi yazan kim, cevabı ona göre bulursun.
HypnoticaHaber kendisiyle çelişiyor.3. paragrafta Windows Phone 8 ile beklenen başarıyı yakalayamayan Nokia yazıyor. Son paragrafta Ancak yeni ...
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vuslat06 6 yıl
nokıa nın androidli telefon üretmeme inadı buralara getirdi kendisini..
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sharpie 6 yıl
nokia çıkarken bana bir faydası varmıydıki çökerken zararı olsun.
o zaman ne diyoruz
ipimle kuşağım...................
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bLind 6 yıl
Anlam veremiyorum nokia neden android pazarına girmiyor .Htc samsung vs bu firmalar hem android hemde windows işletim sistemlerini kullanıp daha çok kitleye hitap ederken nokia niye kendini tek bir platformda kısıtlıyor.
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DH Misafiri 6 yıl
Asılsız haber nokia lumia serileriyle 10 milyon barajını aştığını duyurdu bu haber olmadıda bir dergideki asılsız bir haber hemen gündem oluyo sanmıyorum zaten rım den sadece 65 milyon dolar alan bir firma satacağını sanmıyorum tam tersine sesiz ve iyi geliyo şu lumianın son serileriylerile dahada bir toparlanacak bence
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Mr. Jingles 6 yıl
Buna küçülme denmez. Nokia küçülmüyor, eriyen bir buzdağından başka bir şey değil. Nokia'nın 2007 yılı piyasa değeri 145 milyar dolardı. 2009'da 48 milyar dolara düştü. Yani 2 yılda ~%67 oranında eridi. Bir de Nokia'nın başına Microsoft'un getirdiği Elop'un bilinçli bir şekilde Nokia'nın piyasa değerini düşürerek Nokia'yı iyice Microsoft'un kucağına oturtması üstüne tuz biber oldu. Hatırlayın, 2011 şubatında Elop çalışanlara yazdığı mektupta kendi işletim sistemine yanan platform dedi ve bunun aslında piyasaya sızdırılmasına bizzat izin verdi. O gün Nokia'nın hisseleri dibe vurdu ve 3 ay içinde şirketin değeri 48 milyar dolardan 25 milyar dolara düştü. Sadece 3 ay içinde şirketin piyasa değerini yarı yarıya düşürdü. 2000'de hisseleri 58 doları gören Nokia'nın hisseleri 2011 haziranında 6 dolara kadar düştü. Nokia hiçbir CEO döneminde bu kadar zarar görmedi. Başka bir demecinde ise resmen açık kaynak düşmanı olduğunu ve Microsoft'un istediği şekilde yönettiğini adeta dile getirdi. MeeGo başarılı olsa bile, iyi satış rakamlarına ulaşsa bile MeeGo'lu cihaz üretmeyeceğiz diyerek tavrını açık bir şekilde ortaya koydu. 2007'de 145 milyar dolar olan piyasa değeri bugün 10 milyar doların altında. Buna şimdi küçülme mi denir? Elindekileri bir bir sattı. Şimdi de mobil bölümünü satacağı konuşuluyor. Bu kadar satıştan sonra hiç de şaşırtıcı gelmiyor doğrusu. Neden bu kadar şey satıyor? Çünkü kasasında nakit kalmadı. Nakit rezervi 5 milyar doların altına düşmüş durumda. Bu hızla devam ederse Nokia'yı büyük bir mali krizin beklediği açık bir gerçek. Zaten o kadar çaresiz durumda kaldı ki geçtiğimiz aylarda da patentlerini satmıştı. Hatta durum o kadar vahim ki geçtiğimiz haftalarda Finlandiya'daki merkez binasını satışa çıkarmıştı. Buna küçülme değil, yok oluş denir. Şu anda da yok olmamaya çalışıyor. Müneccim olmaya gerek yok. Elindekileri satarak geçici olarak rahatlatıyor kendisini. Ama taşıma su ile değirmen dönmez. Lumia ile yırttı yırttı. Yoksa olacaklar şimdiden belli.
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foz54 6 yıl
Zaman geçiyor teknoloji gelişiyor buna ayak uyduramayan herkes yenilmeye mahkumdur.

Bir zamanlar n95, 6600 gibi modellerle nokia pazarın lideriyken samsung nerdeydi? Nokia delikanlılık yaptı symbiandan vazgeçmedi samsung ise her ise bulaştı yeniliğe ayak uydurdu popüler sistem neyse symbian-java-bada-android-wm-wp hepsini kullandı şuan androidin lideri olmasına rağmen wp8li modeller de yapıyor.

Sonuçta olarak kimse markacilik yapmasın nokia bu hale kendisi geldi zamanında samsungun çoook önünde lideri olduğu telefon sektöründe şimdi samsung nerede nokia nerede?????
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savasserter 6 yıl
Satılır satılmaz birşey diyemem ama nokia çok sağlam, şık ve kaliteli telefonlar üretiyordu. Bende 10 yaşında nokia 8310 var geçenlerde kullandım hala canavar gibi çalışıyor, bişey değil zil sesini çok özlemişim onu fark ettim. Şuan Samsung Galaxy Note kullanıyorum.
Nokia yı çok sevmeyen biri olarak açıkçası bu habere çok üzüldüm. Nokia bence telefon donanımı konusunda hala sektörün en iyi üreticisi. Nokia nın başına ne geldiyse yazılımdan gelmiştir hem iyi hemde kötü. Symbian s60 lı kameralı renkli ekranlı telefonlar üretti satışlar tavan yaptı, bütün dünya nokia kullandı. Sonra devir değişti dokunmatik ekranlarla birlikte android ve ios çıktı sahneye fakat nokia bu değişime hiçte oralı olmadı. Ardından işler sarpa sarınca taraf seçmek zorunda kaldı, bir orası bir burası derken yapılabilecek en yanlışı yaptı ve zamanında para yardımı karşılığında piyasada hiçbir şeyi olmayan windows phone u seçti. Seçimin üstünden neredeyse 2 yıl geçti wp yenice geldi. Bu arada nokia wp yi beklerken eridi de eridi.
Bundan 8-10 sene önce şuan kullandığımız telefonlara benzer prototiplerin olduğu yeşil renkli oval şekilli tuşsuz tamamen ekrandan oluşan nokia telefonları gördüğüm chip dergisindeki o sayfalar hala gözümün önünden gitmez. Bu gün insanlar Steve Jobs deyince aklınıza ne geliyorsa aslında Nokia deyince de benzer şeyler gelmesi lazım. Hatırlayın 98 model Nokia 9110 Communicator youtube.com/... yada 2002 model N-Gage yada efsane vga fotoğtaf çeken 2003 model 6600 ı.
Yiğidi öldür hakkını yeme demişler "batsın, satılsın, beter olsun, satış haberini duyunca keyif sigarası yaktım" bence Nokia bunları hak etmiyor.
Geçenlerde Finlandiya daki genel merkezlerini satıp aynı binanın bir kısmına kiracı olarak taşındıklarını anlatan bir haber okumuştum o zamanda çok üzülmüştüm. Nokia özünde bir donanım üreticisi umarım microsoft un eline düşmez ve ayakta kalmayı başarır.
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SystemApps 6 yıl
nokia zaten küçülmeye gitmiş bir şirket. eğer böyle bir plan olsaydı bu başta gerçekleşirdi.ayrıca bu satışı mali sıkıntılara da bağlayamayız.zira nokia RIM dan geçen 60 milyon dolar aldı ve bu sadece bir patent geliri...
diğer yandan microsoftun bu tür alımlara ihtiyacı yokki istese zaten kendisi cihaz
üretebilir tabi böyle bir amacının olduğunu varsayarsak.
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danGerfuLL 6 yıl
N95'lerde Nokia Maps kullanan Apple severler nerede iOS6 ile Google Maps ariyorlar. Android kullanan Google severler ramden sikayetci surekli acik kalan programlardan(1 gb ramin bile iflas bayragini cektigi/cekmek uzere oldugu su gunlerde) Nokia'nin Symbian ile menu tusuna basili tutup program kapatma islevi, adam gibi multitaskingini hatirlatirim, begenmediginiz Symbian 10 mb lik ramle cok daha iyi multitasking sagliyordu. N86 ile 8 MP kamera getiren Nokia'ya kufur edenler Note 2 ile iPhone 5'e bir goz atsinlar. Evet Nokia dokunmatik olayinda beklenen ivmeyi gosterememis olabilir; ancak telefonunuzda kullandiginiz temel islevleri Nokia'nin getirdigini de unutmayin.
Nokia satilirsa uzulurum. Tamam bir donem gelismelere ayak uyduramamis olabilir; ancak su an adina akilli dedigimiz cihazlarin altyapisinin olusmasini saglamistir. Bu kadar da Nokia'nin batirilmasina satilmasina taraftar olmanin alemi yok. Eline dokunmatik cihaz alan Nokia batsin diyor, kazik yemis efendi zamaninda guya. Teknoloji ucarak gelisiyor ya Nokia kazik atti. Sana bana ona cihaz satacak ki adamlar Argeye yatirim yapip teknoloji gelistirsin. Zamaninin en iyi cihazlarini kullanirken sesiniz cikmiyordu. Simdi S3'unu satip iPhone alan ya da Note 2 alanda ayni halta para yatirmiyor mu?
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hakanxml 6 yıl danGerfuLL
danGerfuLL

N95'lerde Nokia Maps kullanan Apple severler nerede iOS6 ile Google Maps ariyorlar. Android kullanan Google severler ramden sikayetci surekli acik kalan programlardan(1 gb ramin bile iflas bayragini cektigi/cekmek uzere oldugu su gunlerde) Nokia'nin Symbian ile menu tusuna basili tutup program kapatma islevi, adam gibi multitaskingini hatirlatirim, begenmediginiz Symbian 10 mb lik ramle cok daha iyi multitasking sagliyordu. N86 ile 8 MP kamera getiren Nokia'ya kufur edenler Note 2 ile iPhone 5'e bir goz atsinlar. Evet Nokia dokunmatik olayinda beklenen ivmeyi gosterememis olabilir; ancak telefonunuzda kullandiginiz temel islevleri Nokia'nin getirdigini de unutmayin.

Nokia satilirsa uzulurum. Tamam bir donem gelismelere ayak uyduramamis olabilir; ancak su an adina akilli dedigimiz cihazlarin altyapisinin olusmasini saglamistir. Bu kadar da Nokia'nin batirilmasina satilmasina taraftar olmanin alemi yok. Eline dokunmatik cihaz alan Nokia batsin diyor, kazik yemis efendi zamaninda guya. Teknoloji ucarak gelisiyor ya Nokia kazik atti. Sana bana ona cihaz satacak ki adamlar Argeye yatirim yapip teknoloji gelistirsin. Zamaninin en iyi cihazlarini kullanirken sesiniz cikmiyordu. Simdi S3'unu satip iPhone alan ya da Note 2 alanda ayni halta para yatirmiyor mu?

Bravo tam düşündüklerimi yazmışsınız aynen katılıyorum! Sizin yazdıklarınızın haricinde görüşlerim şunlar: S3 kullanıyordum 1 GB RAM bi bakıyorum 100 MB'a kadar iniyor androidde RAM kullanımı rezalet şimdi Lumia 920 ile huzura stabiliteye ve rahata kavuştum adam gibi işletim sistemi adam gibi kamera sağlam ve kaliteli kasa yapısı müthiş bir ekran var. S3'te ekran ışığı sona kadar açıkken bile lumia'nın kısık ekranındaki görüntü kalitesini göremedim. Tek sorun uygulama yetersizliği haber sitelerinde sorun yaşıyorum onuda mobil site versiyonları ile çözüyorum zaten androdde de adam gibi haber uygulamaları yoktu ben hiç bilmiyorken çalışsam daha ayrıntısını yazarım derim o derece..

Bırakın Lumia 920'yi geçen sene WP7.5'li Focus S kullandım FREE RAM tam 250 MB civarıydı boştayken o 512 RAMli cihaz bile androidin 1 GB RAMli cihazları kadar boş RAM bırakıyordu. Çünkü yeni windows phone çok çok hafif. Birşeyi söylemeden geçemeyeceğim Lumia 920 batarya kullanımında cidden harika ben çok memnunum. Günde bir şarj yetiyor S3 ile yedek batarya ile gezerdim burada Lumianın hakkını vermek istiyorum.
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acbold 6 yıl
Windows uzun yıllar sonra belkide başarılı mobil işletim sistemi geliştirdi.Belki diyorum çünkü şuanda sadece görüntü var, içerik olarak (market) genel kullanıma hitap eden bir durumda değil WP8. Bunu zaman içerisinde gösterecektir.Fakat Windows Phone 8 cihazlarının satışlarının başarılı gittiğini düşünüyorum. WP8 gelişir ise, Nokia yine zirvelere oynayabilir.Malzeme kalitesi olarak halen zirvede, işletim sistemi inatlaşmasını yapmasaydı.Bu duruma düşmeyeekti ve böyle stratejik tuzaklar kurulAmayacaktı. Bu tür haberleri dahi, Nokia üzerine oynanmaya çalışan oyunlar olarak düşünüyorum/sanıyorum.
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