İddia : Nokia, mobil telefon bölümünü Microsoft ve Huawei firmalarına satabilir





Son dönemlerde yaşadığı mali açıdan çalkantılı günleri Microsoft ortaklığı ile aşmaya çalışan Nokia, yeni Lumia serisi ile tatmin edici satışlar yapsa da yine de satış dedikodularının önüne geçemiyor.





Forbes'ta yer alan yazıya göre Lumia 920 satışları iyi gitse de Nokia'nın bu çabaları kaçınılmaz sonun gelmesini engelleyemeyecek. Nokia son yılların en önemli mobil cihaz hamlesine imzasını atacak.





Yazıda, Nokia'nın sadece yazılım ve hizmetlere odaklanmak adına mobil faaliyetler ve altyapı bölümünü Microsoft ve Huawei'ye satacağı iddia ediliyor. Windows Phone 8 ile beklenen başarıyı yakalayamayan Nokia, mobil cihaz bölümünü Microsoft'a, altyapı bölümünü ise Huawei'ye satacak.





İddia ise yıl boyunca yapılan gözlemler sonucuna dayanarak ortaya atılmış. Ancak güçlü bir dayanağı yok.





Nokia'nın telefon üretim bölümünü Microsoft'a satacağı bugüne kadar defalarca gündeme geldi. Ancak firmanın patronu Stephen Elop, kesinlikle bir satışın gündemde olmadığını sık sık tekrarladı. Elbette Nokia'nın telefon bölümünü satması son yılların en çok ses getiren olaylarından birisi olacaktır. Ancak yeni Lumia serisinin başarılı satışları ve artan tüketici ilgisi, şimdilik bu ihtimali oldukça uzaklaştırıyor.

http://www.intomobile.com/2013/01/02/nokia-could-sell-mobile-phone-biz-microsoft-and-huawei/