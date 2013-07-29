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İddia : Samsung gelecek yıl kendi özel işlemcisini tasarlayabilir

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Samsung gelecek yıl kendi özel işlemcisini tasarlayabilir

Son olarak Exynos 5 Octa yongasetinin performansını ve grafik gücünü artıran Samsung, Snapdragon 800 çözümü ile piyasada rekabete hazırlanıyor. Ancak gelen bilgiler Samsung'un işlemci tasarımı konusunda bir adım daha ileri gitmek niyetinde olduğu yönünde.

Mobil işlemcilerini çekirdek seviyesinde lisanslayarak Cortex mimarisine uygun olarak tasarlayan Samsung, Güney Kore medyasının haberine göre gelecek yıl komut seti seviyesine inmeye hazırlanıyor.

Apple ve Qualcomm gibi Samsung da kendi özelleştirilmiş işlemcilerini tasarlamak istiyor. Samsung gelecek yıl yaygınlaşmaya başlayacak 64 bitlik ARMv8 mimarisi ile piyasaya giriş yapacak ve belki de ARM'ın yeni hedefi olan sunucu pazarında da boy gösterebilecek.

Samsung özellikle işlemci ve RAM veya NAND gibi bellekler arasındaki bus performansını optimize etmek istiyor. Bu nedenle ext4 sisteminden daha hızlı olan Flash Dostu Dosya Sistemi - F2FS adlı bir dosya sistemi geliştirmekte olan Samsung, Android 5.0 ve 3.8 çekirdeği ile birlikte gelecek ARMv8 desteğinin yanına bu sistemi de ekletebilir. 

Samsung'un bir süre önce NVIDIA'nın Kepler mimarisini lisanslamak istediğine dair iddialar da gündeme gelmişti. Kendi tasarladığı işlemcinin yanında güçlü bir grafik birimi ekleyen Samsung'un farklı optimizasyonlarla birlikte sektörün en iddialı yongasetlerine imza atması işten bile değil. 

http://www.androidheadlines.com/2013/07/samsung-to-ship-its-own-custom-cpu-core-in-2014.html Yorum Yaz
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etlik 5 yıl en beğenilen
Artık piyasaya 2 güne 1 yeni işlemci çıkarırlar.
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Armin van Buuren* 5 yıl
darkaura
allking
darkaura donanimhaberde nedense hic bahsedilmedi ama nvidianin kepler mimarisi mobilde 500mw enerji ile playstation 3e denk performans sunabiliyor.
Hadi basit bir islem yapalim: iyi bir pil olsun elimizde 3amperlik 3.7v gerilim ile ne yapar 11.1watt sen diyorsun ki yarim watt sadece grafik yongasi tuketecek? Ne kadar sure dayanmasini bekliyorsun? Yalniz grafik unitesi calistiginda bile pil 22 saat civari gidecekken hani cpu hani diger kisimlar hani ekran? Ayrica bunu 1080i goruntuyu zarzor verebilen bir platformla karsilastirmaniz sacma.
hemen celallenmeyin. bu gpu nun maksimum yukte tavan tuketimi. muadili gpu lardan cokda farkli bir deger degil. bekleme durumunda ve dusuk yukte bu kadar tuketim yapmaz. zaten yogun oyunla 3-4saatden uzun dayancak bir mobil cihazda yok gibi. mobile keeplerin az enerji ile ne kadar cok is yaptigini soyle aciklayim 3de 1i enerjiyi harciyarak ipad 4 tablet ile ayni grafik performansini gosterebiliyor, esit enerji tuketiminde ipad 4 u 5e katliyor, frekansi 1ghz ye getirildiginde zamaninin en guclu masaustu ekran karti olan 8800gtx e denk performans sunuyor. bilmiyorum nvidianin ne kadar buyuk bir atilima hazirlandigini anlatabildimmi. bunlarin donanimhaber gibi sayili bir sitede haber yapilmais gercekden buyuk eksiklik. project logan, keepler mimarili gpu lu tegra 5 demosu

Nedense Tegra 2 çıkarken de aynı türden iddaalar vardı, yok şurada 15, şurada 10 kat, gördük. Tegra 3'te hakeza aynı haltı bir daha yutturdular. Tegra 4'de de mimari değiştirmeden millete bir sene daha yedirelim diye aynı halt.
8800GTX'e denk mi? Hadi bi yürü git allahını seversen.
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serafon 5 yıl
Desenize arm'ı çıta olarak kullandılar şimdi bir kenara atacaklar. Tamamen değişik birşeyler yapmaları lazım değilse azıcık değiştir kendi işlemci de olmaz sanırım, arm izin vermez. Rekabet daha da kızışacak gibi görünüyor.
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Marquis-de-Sade. 5 yıl
darkaura
allking
darkaura donanimhaberde nedense hic bahsedilmedi ama nvidianin kepler mimarisi mobilde 500mw enerji ile playstation 3e denk performans sunabiliyor.
Hadi basit bir islem yapalim: iyi bir pil olsun elimizde 3amperlik 3.7v gerilim ile ne yapar 11.1watt sen diyorsun ki yarim watt sadece grafik yongasi tuketecek? Ne kadar sure dayanmasini bekliyorsun? Yalniz grafik unitesi calistiginda bile pil 22 saat civari gidecekken hani cpu hani diger kisimlar hani ekran? Ayrica bunu 1080i goruntuyu zarzor verebilen bir platformla karsilastirmaniz sacma.
hemen celallenmeyin. bu gpu nun maksimum yukte tavan tuketimi. muadili gpu lardan cokda farkli bir deger degil. bekleme durumunda ve dusuk yukte bu kadar tuketim yapmaz. zaten yogun oyunla 3-4saatden uzun dayancak bir mobil cihazda yok gibi. mobile keeplerin az enerji ile ne kadar cok is yaptigini soyle aciklayim 3de 1i enerjiyi harciyarak ipad 4 tablet ile ayni grafik performansini gosterebiliyor, esit enerji tuketiminde ipad 4 u 5e katliyor, frekansi 1ghz ye getirildiginde zamaninin en guclu masaustu ekran karti olan 8800gtx e denk performans sunuyor. bilmiyorum nvidianin ne kadar buyuk bir atilima hazirlandigini anlatabildimmi. bunlarin donanimhaber gibi sayili bir sitede haber yapilmais gercekden buyuk eksiklik. project logan, keepler mimarili gpu lu tegra 5 demosu

Mesut abinin demesi gibi Nvidia koymuş kel bir kafa gözleri oynuyor falan buradaki videoyla da bizimkiler hemen şu kadar enerjiyle PS3 grafiğine erişiyor diyebiliyor. Arkadaş mal mı bu kocaman şirketler aynı performansı verecek 500mw enerji tüketen grafik birimi yerine gidip 70W enerji tüketeni seçiyor ? Madem o kadar iddialılar koysunlar bir gameplay izleyelim koymuşlar bir kelle önceden hazırlanmış bir video mu yoksa grafik biriminin işlediği karakter mi belli değil 3 dakikalık bir videoyla hemen yarıştırıyorsunuz .
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UltraStreetFighter 5 yıl
Apple copy+peaste= kopyaçı samsung.
Apple neyaparsa oda yapıyor .
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etlik 5 yıl
Artık piyasaya 2 güne 1 yeni işlemci çıkarırlar.
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muratai 5 yıl
Her konuda oldugu gibi bu konudada apple i taklit edicek samsung.
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berkcombil 5 yıl
Open GL 3 desteğini sunamayan Galaxy S4 faciasından sonra Samsung bıraksın artık bu yonga seti işlerini derken bırakmayıp üstüne daha da asılacak gibi duruyor.İyi ama bu güzel planlara niçin daha önceden başlamadın.2000 lira verenlerin günahı ne.
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batkent 5 yıl
Adamlar gittikce kendi tekelini kurmaya hazırlanıyorlar hadi hayırlısı.
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mehmedaltair 5 yıl
Tabi tabi bir de ona uygulama port etmekle uğraşacak millet


Bunu yapsınlar bakalım programlar kaç ay sonra port ediliyor android kaynak kodları işlemciye göre nasıl port ediliyor görelim
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wolf silver 5 yıl
gozunu oraya da dıktı demek :D :D :D
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darkaura 5 yıl
donanimhaberde nedense hic bahsedilmedi ama nvidianin kepler mimarisi mobilde 500mw enerji ile playstation 3e denk performans sunabiliyor.
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allking 5 yıl darkaura
darkaura
donanimhaberde nedense hic bahsedilmedi ama nvidianin kepler mimarisi mobilde 500mw enerji ile playstation 3e denk performans sunabiliyor.

Hadi basit bir islem yapalim: iyi bir pil olsun elimizde 3amperlik 3.7v gerilim ile ne yapar 11.1watt sen diyorsun ki yarim watt sadece grafik yongasi tuketecek? Ne kadar sure dayanmasini bekliyorsun? Yalniz grafik unitesi calistiginda bile pil 22 saat civari gidecekken hani cpu hani diger kisimlar hani ekran? Ayrica bunu 1080i goruntuyu zarzor verebilen bir platformla karsilastirmaniz sacma.
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