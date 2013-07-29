İddia : Samsung gelecek yıl kendi özel işlemcisini tasarlayabilir

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Son olarak Exynos 5 Octa yongasetinin performansını ve grafik gücünü artıran Samsung, Snapdragon 800 çözümü ile piyasada rekabete hazırlanıyor. Ancak gelen bilgiler Samsung'un işlemci tasarımı konusunda bir adım daha ileri gitmek niyetinde olduğu yönünde.
Mobil işlemcilerini çekirdek seviyesinde lisanslayarak Cortex mimarisine uygun olarak tasarlayan Samsung, Güney Kore medyasının haberine göre gelecek yıl komut seti seviyesine inmeye hazırlanıyor.
Apple ve Qualcomm gibi Samsung da kendi özelleştirilmiş işlemcilerini tasarlamak istiyor. Samsung gelecek yıl yaygınlaşmaya başlayacak 64 bitlik ARMv8 mimarisi ile piyasaya giriş yapacak ve belki de ARM'ın yeni hedefi olan sunucu pazarında da boy gösterebilecek.
Samsung özellikle işlemci ve RAM veya NAND gibi bellekler arasındaki bus performansını optimize etmek istiyor. Bu nedenle ext4 sisteminden daha hızlı olan Flash Dostu Dosya Sistemi - F2FS adlı bir dosya sistemi geliştirmekte olan Samsung, Android 5.0 ve 3.8 çekirdeği ile birlikte gelecek ARMv8 desteğinin yanına bu sistemi de ekletebilir.
Samsung'un bir süre önce NVIDIA'nın Kepler mimarisini lisanslamak istediğine dair iddialar da gündeme gelmişti. Kendi tasarladığı işlemcinin yanında güçlü bir grafik birimi ekleyen Samsung'un farklı optimizasyonlarla birlikte sektörün en iddialı yongasetlerine imza atması işten bile değil.
http://www.androidheadlines.com/2013/07/samsung-to-ship-its-own-custom-cpu-core-in-2014.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nedense Tegra 2 çıkarken de aynı türden iddaalar vardı, yok şurada 15, şurada 10 kat, gördük. Tegra 3'te hakeza aynı haltı bir daha yutturdular. Tegra 4'de de mimari değiştirmeden millete bir sene daha yedirelim diye aynı halt.
8800GTX'e denk mi? Hadi bi yürü git allahını seversen.
Mesut abinin demesi gibi Nvidia koymuş kel bir kafa gözleri oynuyor falan buradaki videoyla da bizimkiler hemen şu kadar enerjiyle PS3 grafiğine erişiyor diyebiliyor. Arkadaş mal mı bu kocaman şirketler aynı performansı verecek 500mw enerji tüketen grafik birimi yerine gidip 70W enerji tüketeni seçiyor ? Madem o kadar iddialılar koysunlar bir gameplay izleyelim koymuşlar bir kelle önceden hazırlanmış bir video mu yoksa grafik biriminin işlediği karakter mi belli değil 3 dakikalık bir videoyla hemen yarıştırıyorsunuz .
Apple neyaparsa oda yapıyor .
Bunu yapsınlar bakalım programlar kaç ay sonra port ediliyor android kaynak kodları işlemciye göre nasıl port ediliyor görelim
Hadi basit bir islem yapalim: iyi bir pil olsun elimizde 3amperlik 3.7v gerilim ile ne yapar 11.1watt sen diyorsun ki yarim watt sadece grafik yongasi tuketecek? Ne kadar sure dayanmasini bekliyorsun? Yalniz grafik unitesi calistiginda bile pil 22 saat civari gidecekken hani cpu hani diger kisimlar hani ekran? Ayrica bunu 1080i goruntuyu zarzor verebilen bir platformla karsilastirmaniz sacma.
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