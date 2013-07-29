İddia : Samsung gelecek yıl kendi özel işlemcisini tasarlayabilir





Son olarak Exynos 5 Octa yongasetinin performansını ve grafik gücünü artıran Samsung, Snapdragon 800 çözümü ile piyasada rekabete hazırlanıyor. Ancak gelen bilgiler Samsung'un işlemci tasarımı konusunda bir adım daha ileri gitmek niyetinde olduğu yönünde.





Mobil işlemcilerini çekirdek seviyesinde lisanslayarak Cortex mimarisine uygun olarak tasarlayan Samsung, Güney Kore medyasının haberine göre gelecek yıl komut seti seviyesine inmeye hazırlanıyor.





Apple ve Qualcomm gibi Samsung da kendi özelleştirilmiş işlemcilerini tasarlamak istiyor. Samsung gelecek yıl yaygınlaşmaya başlayacak 64 bitlik ARMv8 mimarisi ile piyasaya giriş yapacak ve belki de ARM'ın yeni hedefi olan sunucu pazarında da boy gösterebilecek.





Samsung özellikle işlemci ve RAM veya NAND gibi bellekler arasındaki bus performansını optimize etmek istiyor. Bu nedenle ext4 sisteminden daha hızlı olan Flash Dostu Dosya Sistemi - F2FS adlı bir dosya sistemi geliştirmekte olan Samsung, Android 5.0 ve 3.8 çekirdeği ile birlikte gelecek ARMv8 desteğinin yanına bu sistemi de ekletebilir.





Samsung'un bir süre önce NVIDIA'nın Kepler mimarisini lisanslamak istediğine dair iddialar da gündeme gelmişti. Kendi tasarladığı işlemcinin yanında güçlü bir grafik birimi ekleyen Samsung'un farklı optimizasyonlarla birlikte sektörün en iddialı yongasetlerine imza atması işten bile değil.

http://www.androidheadlines.com/2013/07/samsung-to-ship-its-own-custom-cpu-core-in-2014.html