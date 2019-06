İddia: Samsung, IFA 2011'de Galaxy TAB 7.7, Galaxy Note ve Wave 3'ü tanıtabilir

1 Eylül 2011 tarihinde, Berlin'de teknoloji meraklılarına kapılarını açması beklenen IFA etkinliği için cep telefonu üreticileri tüm hazırlıklarını sürdürürken, Samsung etkinlik öncesi merak uyandıran iki farklı video yayınlamıştı. Yayınlanan videolarda kumsal görüntülerinin bulunması Samsung'un Bada (Bada, Korece'de deniz, okyanus anlamına geliyor) mobil platformunu kullanan yeni bir akıllı telefonun lansmanını gerçekleştireceği ihtimalini pek çok kişiye göre güçlendirmişti.



This is my next 'in internette paylaştığı iddialara göre IFA 2011'de Samsung, Galaxy TAB 7.7, Galaxy Note ve Wave III modellerini sergileyebilir. Bada 2.0 platformu desteğini arkasına alan Wave III'ün 4.0-inç boyutlu Super AMOLED ekranla ve Bluetooth 3.0 desteğiyle gelmesi bekleniyor. Adından yola çıkarak Galaxy TAB 7.7'nin, 7.7-inç boyutunda dokunmatik ekranla donatıldığı çıkarımında bulunabiliriz. Muhtemelen tabletin işletim sistemi her zamanki gibi Android olacaktır. Galaxy Note'un ise nasıl bir model olacağına dair şimdiden tahmin yürütmek zor.

This is my next'in iddialarının tutarlı çıkmasını diliyor, IFA 2011 etkinliğini merakla bekliyoruz.



http://thisismynext.com/2011/08/25/samsung-galaxy-tab-7-7-galaxy-note-wave-3-launch-ifa/