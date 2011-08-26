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İddia: Samsung, IFA 2011'de Galaxy TAB 7.7, Galaxy Note ve Wave 3'ü tanıtabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,2b
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4
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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1 Eylül 2011 tarihinde, Berlin'de teknoloji meraklılarına kapılarını açması beklenen IFA etkinliği için cep telefonu üreticileri tüm hazırlıklarını sürdürürken, Samsung etkinlik öncesi merak uyandıran iki farklı video yayınlamıştı. Yayınlanan videolarda kumsal görüntülerinin bulunması Samsung'un Bada (Bada, Korece'de deniz, okyanus anlamına geliyor) mobil platformunu kullanan yeni bir akıllı telefonun lansmanını gerçekleştireceği ihtimalini pek çok kişiye göre güçlendirmişti.
This is my next'in internette paylaştığı iddialara göre IFA 2011'de Samsung, Galaxy TAB 7.7, Galaxy Note ve Wave III modellerini sergileyebilir. Bada 2.0 platformu desteğini arkasına alan Wave III'ün 4.0-inç boyutlu Super AMOLED ekranla ve Bluetooth 3.0 desteğiyle gelmesi bekleniyor. Adından yola çıkarak Galaxy TAB 7.7'nin, 7.7-inç boyutunda dokunmatik ekranla donatıldığı çıkarımında bulunabiliriz. Muhtemelen tabletin işletim sistemi her zamanki gibi Android olacaktır. Galaxy Note'un ise nasıl bir model olacağına dair şimdiden tahmin yürütmek zor.
This is my next'in iddialarının tutarlı çıkmasını diliyor, IFA 2011 etkinliğini merakla bekliyoruz. 

http://thisismynext.com/2011/08/25/samsung-galaxy-tab-7-7-galaxy-note-wave-3-launch-ifa/ Yorum Yaz
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mert1907 8 yıl
i3e
DraGonS wave 3 ü merakla bekliyorum. En son gelişmelerden sonra Samsungun Bada işletim sistemine vereceği önem aşikar. Gerçi wave 3, Googleın motorolayı almadan önce planlanmış bir telefondur ama gene Başarım/fiyat oranı yüksek olusa muhtemelen alacağım bir telefon olacak. Ama umarım şu LANET TASARIMI değiştirirler. Ne kalas bir tasarımdır yahu.
tasarım bence kalas değilde ekranın üst-alt boşlukları gerçekten abartılı, wave2 için söylüyorum en az 1 cm kısılabilirde. çokta güzel olurdu.

Wave 2 değilde 1'de ekranın altındaki tuşlar ile olan aralık çok fazla.
1 Yanıt Yanıtla
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tibitermo 8 yıl mert1907
mert1907

i3e

DraGonS wave 3 ü merakla bekliyorum. En son gelişmelerden sonra Samsungun Bada işletim sistemine vereceği önem aşikar. Gerçi wave 3, Googleın motorolayı almadan önce planlanmış bir telefondur ama gene Başarım/fiyat oranı yüksek olusa muhtemelen alacağım bir telefon olacak. Ama umarım şu LANET TASARIMI değiştirirler. Ne kalas bir tasarımdır yahu.
tasarım bence kalas değilde ekranın üst-alt boşlukları gerçekten abartılı, wave2 için söylüyorum en az 1 cm kısılabilirde. çokta güzel olurdu.


Wave 2 değilde 1'de ekranın altındaki tuşlar ile olan aralık çok fazla.


bence ikisinin de çok fazla. htc bu konuda bence lider. ön yüzeyin neredeyse %99 u ekran.
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i3e 8 yıl
DraGonS
wave 3 ü merakla bekliyorum. En son gelişmelerden sonra Samsungun Bada işletim sistemine vereceği önem aşikar. Gerçi wave 3, Googleın motorolayı almadan önce planlanmış bir telefondur ama gene Başarım/fiyat oranı yüksek olusa muhtemelen alacağım bir telefon olacak. Ama umarım şu LANET TASARIMI değiştirirler. Ne kalas bir tasarımdır yahu.

tasarım bence kalas değilde ekranın üst-alt boşlukları gerçekten abartılı, wave2 için söylüyorum en az 1 cm kısılabilirde. çokta güzel olurdu.
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DraGonS 8 yıl
wave 3 ü merakla bekliyorum. En son gelişmelerden sonra Samsung'un Bada işletim sistemine vereceği önem aşikar. Gerçi wave 3, Google'ın motorola'yı almadan önce planlanmış bir telefondur ama gene Başarım/fiyat oranı yüksek olusa muhtemelen alacağım bir telefon olacak. Ama umarım şu LANET TASARIMI değiştirirler. Ne kalas bir tasarımdır yahu.
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