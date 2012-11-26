İddia : ZTE, 8 çekirdekli Apache modelini hazırlıyor





Samsung'un Cortex-A15 ve Cortex-A7 mimarilerini biraraya getiren big.LITTLE konfigürasyonuna sahip 8 çekirdekli bir Exynos işlemci üzerinde çalıştığı haberlerinden sonra, Tayvanlı işlemci tasarımcısı MediaTek'in de 8 çekirdekli bir model üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.





Detayları tam olarak bilinmemekle birlikte Samsung ile benzer şekilde ARM'ın big.LITTLE konfigürasyonunu temel alacağı tahmin edilen işlemcinin MT6599 olacağı belirtiliyor.





MediaTek, uygun fiyatlı 4 çekirdekli modellerin önünü açmak için Cortex-A7 mimarisini temel alan 4 çekirdekli MT6589 yongada sistemini gelecek yıl yaygın kullanıma sunmayı planlıyor. Yongada sistemin üretimi ise 28nm fabrikasyon süreciyle TSMC tarafından yapılıyor.





Gelecek yılın ikinci yarısına doğru ise 8 çekirdekli MT6599 çözümleri boy göstermeye başlayacak. Bu çözümler de yine 28nm fabrikasyon süreciyle TSMC tarafından üretilecek.





MediaTek'in MT6599 yongada sistemini ilk kullanacak modelin ise ZTE Apache olduğu iddia edildi. Kaynaklara göre 8 çekirdekli MT6599 işlemci, Full HD ekran, 13MP çözünürlükte kamera ve WCDMA/4G LTE/TD-SCDMA bantlarına destek sunacak olan ZTE Apache modelinin Mayıs ayı itibariyle satışa sunulacağı dile getiriliyor.





Fiyat konusunda herhangi bir bilgi yok. Ancak MediaTek'in genelde uygun fiyatlı işlemci çözümleri sağladığı göz önüne alındığında modelin çok üst seviye bir fiyatlandırmaya sahip olmayacağını düşünebiliriz.





Samsung da 8 çekirdekli Exynos işlemcisini Şubat ayında tanıtmayı planlıyor.

http://www.unwiredview.com/2012/11/26/zte-apache-8-core-smartphone-with-28nm-arm15-mediatek-chip-inside-in-the-works-for-next-year/