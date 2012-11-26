İddia : ZTE, 8 çekirdekli Apache modelini hazırlıyor

Haber Editörü
Samsung'un Cortex-A15 ve Cortex-A7 mimarilerini biraraya getiren big.LITTLE konfigürasyonuna sahip 8 çekirdekli bir Exynos işlemci üzerinde çalıştığı haberlerinden sonra, Tayvanlı işlemci tasarımcısı MediaTek'in de 8 çekirdekli bir model üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.
Detayları tam olarak bilinmemekle birlikte Samsung ile benzer şekilde ARM'ın big.LITTLE konfigürasyonunu temel alacağı tahmin edilen işlemcinin MT6599 olacağı belirtiliyor.
MediaTek, uygun fiyatlı 4 çekirdekli modellerin önünü açmak için Cortex-A7 mimarisini temel alan 4 çekirdekli MT6589 yongada sistemini gelecek yıl yaygın kullanıma sunmayı planlıyor. Yongada sistemin üretimi ise 28nm fabrikasyon süreciyle TSMC tarafından yapılıyor.
Gelecek yılın ikinci yarısına doğru ise 8 çekirdekli MT6599 çözümleri boy göstermeye başlayacak. Bu çözümler de yine 28nm fabrikasyon süreciyle TSMC tarafından üretilecek.
MediaTek'in MT6599 yongada sistemini ilk kullanacak modelin ise ZTE Apache olduğu iddia edildi. Kaynaklara göre 8 çekirdekli MT6599 işlemci, Full HD ekran, 13MP çözünürlükte kamera ve WCDMA/4G LTE/TD-SCDMA bantlarına destek sunacak olan ZTE Apache modelinin Mayıs ayı itibariyle satışa sunulacağı dile getiriliyor.
Fiyat konusunda herhangi bir bilgi yok. Ancak MediaTek'in genelde uygun fiyatlı işlemci çözümleri sağladığı göz önüne alındığında modelin çok üst seviye bir fiyatlandırmaya sahip olmayacağını düşünebiliriz.
Samsung da 8 çekirdekli Exynos işlemcisini Şubat ayında tanıtmayı planlıyor.
http://www.unwiredview.com/2012/11/26/zte-apache-8-core-smartphone-with-28nm-arm15-mediatek-chip-inside-in-the-works-for-next-year/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İnsanlar hız, stabil ve performasn bekliyor, yani adam akıllı yazılım istiyor. Bunlar 8 12 16 diye çıkmaya devam edecek heralde..
Çok açık ve bilgilendirici bir yorum olmuş, teşekkürler.
ZTE'nin bu big.little kullanan MT6599 'u gelecek sene (8-10 ay sonra) ortaya çıkacak. Zaten ARM'ın sistemini olduğu gibi kullanacak.
Öbürü, haberde ilk bahsedilen 4 x A7 kullanan modeli MT6589 . A7 ler hem iş görücek kadar hızlı, hemde çok düşük güç tüketimine sahip. SGX544 kullanacak bunlar. Bi de bunun bi alt versiyonu, 2x A7 kullanacak olan MT6583 çıkartacaklar, o da SGX544 kullanacak.
Sayı olarak 8 işlev olarak 4 diye bişey yok yada 8 tane güçsüz çekirdek vb. diye bişey de yok. 4 çekirdek 8 thread gibi bişey de yok.
big.little'da 2 farklı çalışma modu var : 1. Task migration mode denilen mod. Eğer çekirdekte çalıştırılmak istenilen şey, thread, onun yapabileceği max işi aşmıyorsa, mesela çekirdekteki bütn birimler kullanılmıyorsa yani düşük bi yük varsa sadece A7 devrede oluyor. Düşük işlem gücü ihtiyacı, düşük güç tüketimi = A7. Çipin vaktinin %90'nı zaten A7ler üstünde çalışarak geçecek. Eğer işlem gücü ihtiyacı A7'nin üstüne çıkmaya başlarsa, yapılacak iş A15'e taşınıyor, tek başına A15 çalıştırmaya devam ediyor. Bu çalışma modu şu an uygulanabilir durumda ve verimli gibi gözüküyor.
2. MP mode (multi-processing mode). Bunda kod çalışırken, eğer thread yüksek işlem gücüne duyarsa A15'e taşınıyor ve o kısmı A15'de çalışıyor. Daha sonra tekrar A7'ye taşınıyor veya ihtiyaca göre sonlandırılıyor, tekrar bütün sistem düşük güç moduna giriyor. A7 ile A15 arsında bi nevi az işi ben çok işi sen yap gibisinden bişey var. Bu küçük-büyük çekirdekler arasında yapılacak işleri taşımanın maliyeti var. Eğer bu çok çok sık olursa astarı yüzünden pahalıya patlayabilir veya verim düşer yada güç tüketimi artar. Bi de bu MP modunda komutları işlemek, A7-A15 arsında geçiş ihtiyacı getirdiğinden, neyin nerede çalışmasının belirlenmesi vs. gerektiğinden daha karmaşık. %100 düzgün olarak istenildiği gibi tam çalışmıyor bu daha (1. yöntem yukardaki çalışıyor).
Bu big.little'ı kullanan çipleri ilk çıkaranların, benchmark güç tüketimi perfromans vs. konularında reklam PR faln olrak ortalığı kasıp kavuracakları açık. Benchmarklar %100 kullanım oranına çıkartır çipleri. Ama 4 çekirdek A15'i %100'de çalıştırırsanız resmen batarya manyağı yapar. aklınızda kalsın, çıkınca görürsünüz, 1.7ghz 2 çekirdek A15 bile dünya kadar güç çekiyor. 4 çekirdek batarya manyağı eder, umarım birileri benchmarklardan sonra ne kadar pil süresi kalmış onlara da bakarlar. Telefonun tabletin %90 zamanı A7 ler üzerinde geçeceğinden, ve düşük işlem gereken durumlarda A7 ler kullanılacağından kimse A9 vs. ile arasında bi fark varmı kolay kolay hissetmyecektir. Ama alım kararlarını benchmarka göre verenler, cihazın çalışma süresi boyunca çok büyük bi zamn boyunca kullanmayacağı A15'lere göre karar vermiş olacaklar. Bunu, 2çekirdek düşük freknslı Pentium + 8 çekirdekli Xeon 'dan oluşan bi çip olarak düşünün notebookda. Vaktinizin çoğunu, yaptığınız işlerin çoğunu Pentium 2 çekirdek üstünde halledecektir, daha yüksek işlem gücüne ihtiyaç duymadan. Kullanıcı deneyimi açısından önemli olan, yüksek performans moduna geçmeden bu bahsettiğim 2 çekirdekli Pentium'un yapabildiklerini ölçmek. Eğer gazı fazla verirsek Xeonlar devreye girecek, bide düşük özellikli çekirdeğin yeteneklerini ölçemeyecez. Ya çok çok özel tasarlanmış benchmark gerekecek, yada subjektif kullanıcı deneyimleri kriter olacak.
big.little 'ı bi anlamda ilginç kılan da bu. A7 çekirdekler bi dünya işe yeterli. Yüksek perf. ihtiyaç olunca A15 kullanılıyor. Eğer bu cihazı, bir A9 temelli cihazla karşılaştırmak istersek tam olarak objektik olarak karşılaştırma şansımız yok yani. Sistem vs. Sistem olarak karşılaştırabilir olacaz sadece.
Bu tür big.little çipler ilk çıktığı zaman, benchmark değerleri değil, sistemi çok çok fazla zorlamayan işlerde kullanıcı deneyimi daha önemli olacak.