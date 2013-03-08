İddia: Intel yonga üretimi için Apple ile görüşmeler yapıyor





Apple'ın en büyük yonga tedarikçisi olan Samsung'tan kademeli olarak uzaklaşmaya başlaması, pek çok anlaşmalı yonga dökümcüsünün de iştahını kabarttı. Yıl bazında 200-250 milyon iOS cihazı için işlemci üretiminden pay almak isteyen firmalar da Apple'ın kapısını çalıyor.





Reuters tarafından verilen bilgilere göre Intel'in anlaşmalı döküm bölümü başkan yardımcısı Sunit Rikhi, çok önemli bir mobil cihaz firması ile görüşme halinde olduklarını açıkladı ancak isim vermedi. Konuya yakın kaynaklar ise bu firmanın Apple olduğunu ısrarla dile getiriyor. Ancak görüşmelerde şu ana kadar bir sonuç alınamadı.





Kısa süre önce de Intel'in x86 işlemcilerinin iPad modellerinde kullanılabileceği ve bunun karşılığında da Intel'in A serisi işlemcileri üreteceği iddia edilmişti. Ancak anlaşmanın neleri kapsadığı bilinmiyor. Batarya tüketimine azami derecede dikkat eden Apple'ın bu konuda büyük yol kat eden Clover Field tabanlı işlemcilere ne kadar sıcak baktığı merak konusu.





Apple'ın TSMC firması haricinde bir Tayvanlı firma ile daha test aşamasında olduğu dile getirilmişti. Önümüzdeki yıl Apple'ın işlemci üretimini Samsung'dan tamamen kaydırması bekleniyor.

http://news.cnet.com/8301-13579_3-57573020-37/apple-intel-in-talks-for-chip-deal-report/