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İddia: Intel yonga üretimi için Apple ile görüşmeler yapıyor

6 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia: Intel yonga üretimi için Apple ile görüşmeler yapıyor

Apple'ın en büyük yonga tedarikçisi olan Samsung'tan kademeli olarak uzaklaşmaya başlaması, pek çok anlaşmalı yonga dökümcüsünün de iştahını kabarttı. Yıl bazında 200-250 milyon iOS cihazı için işlemci üretiminden pay almak isteyen firmalar da Apple'ın kapısını çalıyor.

Reuters tarafından verilen bilgilere göre Intel'in anlaşmalı döküm bölümü başkan yardımcısı Sunit Rikhi, çok önemli bir mobil cihaz firması ile görüşme halinde olduklarını açıkladı ancak isim vermedi. Konuya yakın kaynaklar ise bu firmanın Apple olduğunu ısrarla dile getiriyor. Ancak görüşmelerde şu ana kadar bir sonuç alınamadı.

Kısa süre önce de Intel'in x86 işlemcilerinin iPad modellerinde kullanılabileceği ve bunun karşılığında da Intel'in A serisi işlemcileri üreteceği iddia edilmişti. Ancak anlaşmanın neleri kapsadığı bilinmiyor. Batarya tüketimine azami derecede dikkat eden Apple'ın bu konuda büyük yol kat eden Clover Field tabanlı işlemcilere ne kadar sıcak baktığı merak konusu.

Apple'ın TSMC firması haricinde bir Tayvanlı firma ile daha test aşamasında olduğu dile getirilmişti. Önümüzdeki yıl Apple'ın işlemci üretimini Samsung'dan tamamen kaydırması bekleniyor.

http://news.cnet.com/8301-13579_3-57573020-37/apple-intel-in-talks-for-chip-deal-report/ Yorum Yaz
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interwap 6 yıl
Intel böyle bir şeye mecbur. Apple tüm tablet ve telefonlarında ARM kullanıyor ve bu dizüstü/masaüstü platformlarına kayacak. Üstüne üslük kendi işlemcilerini tasarlıyor. Peşinden de sektörü sürüklediği için bu Intel için hiç iyi haber değil.
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Rubisco 6 yıl
@interwap maalesef zerre alakası yok. Zerre olmasa bile baya baya uzaktan alakası yok.
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sariugur 6 yıl
hala salak salak "daha da pahalı olacak, öyle olcak böyle olcak" diyenler var... bu alet yıllardır 650$ + vergi... siz gidip sağdan soldan 2000-3000e alıyorsanız 3. şahıslardan bunda ne apple'ın nede öteki bileşen sağlayıcıların suçu var. kazma kazma konuşup durmayın...
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Rubisco 6 yıl
Intel öncelikle Altera için üretim yapacak. Apple yeterince para verir ve absürd taleplerde bulunmazsa ilerde onun için de üretim yapar. Intel'in üretim kapasitesi Apple'ın toplam talebinin altında. Sadece belli çipler için üretim isterse karşılanabilir belki. Intel kendi işine de yaradığı için Netronome gibi küçük bikaç geliştriciye üretim yapıyordu. Altera büyük iş ve gerçekleşecek. Apple ile dediğim gibi absürd taleplerde bulunulmaz ise anlaşma sağlanabilir belki. Apple'ın aynı zmanda TSMC'de de büyük çaplı üretim için gözü var (gidebileceği başka yer yok zaten). Belki paraya kıyıp her ikisinde de üretim yaptırabilmek için yeniden dizayn çalışmasına girerler. Sonuçta bi tesisten diğerine "ben geldim hadi üretelim" demekle olmuyor.
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byozan35 6 yıl
talerk
Orijinalden alıntı: byozan35
Orijinalden alıntı: talerkbuda demek oluyor ki bundan sonraki iphone lar daha pahalı olacak
iyide iphone zaten çok pahalı :D
bende daha pahalı olacak dedim

arabayla kafa kafaya takasa girerler artık.
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alp0007 6 yıl
Fiyatta ve pil tüketiminde artma ihtimali büyük. Hayırlısı...
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haymatloshan 6 yıl
Çinli firmalarla çıkarttığı telefonlarda saat hızları epey yüksek oluyordu,böyle bir durum mu olacak eğer iddia doğruysa?
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byozan35 6 yıl
talerk
buda demek oluyor ki bundan sonraki iphone lar daha pahalı olacak

iyide iphone zaten çok pahalı :D
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talerk 6 yıl byozan35
byozan35
talerk
buda demek oluyor ki bundan sonraki iphone lar daha pahalı olacak

iyide iphone zaten çok pahalı :D

bende daha pahalı olacak dedim
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Guest-F8946C419 6 yıl byozan35
byozan35

talerk

buda demek oluyor ki bundan sonraki iphone lar daha pahalı olacak


iyide iphone zaten çok pahalı :D


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Jacobıan 6 yıl
fiyatlar uçar
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UnInvited_Guest 6 yıl
Ha tamam ,birbirlerini bulmuşlar işte
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Godolphin 6 yıl
cengiz4565
Apple gözün yiyorsa kendi donanımlarını kendin üret

Böyle ''Benim babam senin babanı döver'' tarzı bir yorumu kaale alıp eksi vermek bile komik olmuş.
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webmaster-mt 6 yıl
samsung ekranı için bir firmanin hisselerinden aldı

apple işlemci için anlaşma yapıyor


bir görselliğe diğeri performansa yatırım yapıyor demektir bu
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