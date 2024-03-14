İtalya'nın otomobil fabrikası için Çinli Chery ile görüştüğü iddia ediliyor

Otomotiv dünyasının köklü temsilcilerine ev sahipliği yapan İtalya da tıpkı diğer AB ülkeleri gibi Çinli markaların yayılmacı politikası konusunda endişeli. Chery'nin burada bir fabrika kurması, Avrupa'daki varlığını güçlendirmesi anlamına geliyor. Öte yandan, hükümetin yerel otomobil üretimini artırarak 2023'te yaklaşık 800 bin olan sayıyı 1.3 milyon civarına çıkarmak istediği biliniyor.
Yetkililer bu hedef doğrultusunda ülkenin tek büyük üreticisi konumundaki Stellantis ile yıllık üretimini 2030'a kadar bir milyon adet seviyesine yükseltmesi konusundaki görüşmelerini sürdürüyor. Ancak 1.3 milyonluk hedef için yılda 300 bin civarında otomobil üretecek ikinci bir şirkete ihtiyaç var. Sanayi Bakanı Adolfo Urso, bunun için geçen ay Tesla ve üç adı açıklanmayan Çinli üretici ile görüştüklerini dile getirdi.
Reuters'ın haberine göre sözü geçen Çinli üreticiler arasında BYD de var fakat şirket kısa süre önce Avrupa'daki ilk fabrikasını Macaristan'da kuracağını açıklamıştı. Dolayısıyla İtalya'ya kurulacak ikinci bir fabrika fikri en azından şimdilik çok olası görünmüyor. Bu durum Chery'yi İtalya'nın yıllık otomobil üretimini artıracak güçlü bir seçenek haline getiriyor.
Şimdilik çok fazla bilgi yok ancak şirkete yakın kaynaklar Chery'nin İtalya'da sıfırdan fabrika kurmak ya da mevcut bir fabrikayı yenilemek gibi stratejik hamleleri değerlendirdiğini belirtiyor. Üstelik Chery'nin aklındaki tek seçenek İtalya değil. Barselona'daki eski Nissan fabrikası da bu stratejik hamlenin hedefleri arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.