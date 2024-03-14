İtalya'nın otomobil fabrikası için Çinli Chery ile görüştüğü iddia ediliyor

Çinli otomotiv üreticileri son yıllarda denizaşırı ülkelere açılmak konusunda hiç olmadıkları kadar istekliler. Özellikle Avrupa'yı hedef alan şirketler, burada fabrika kurmak için de çalışmalar yapıyor. Son olarak Chery'nin fabrika inşa etmek için İtalyan hükümetiyle görüşme içerisinde olduğu haberi ortaya çıktı.

Otomotiv dünyasının köklü temsilcilerine ev sahipliği yapan İtalya da tıpkı diğer AB ülkeleri gibi Çinli markaların yayılmacı politikası konusunda endişeli. Chery'nin burada bir fabrika kurması, Avrupa'daki varlığını güçlendirmesi anlamına geliyor. Öte yandan, hükümetin yerel otomobil üretimini artırarak 2023'te yaklaşık 800 bin olan sayıyı 1.3 milyon civarına çıkarmak istediği biliniyor.

Yetkililer bu hedef doğrultusunda ülkenin tek büyük üreticisi konumundaki Stellantis ile yıllık üretimini 2030'a kadar bir milyon adet seviyesine yükseltmesi konusundaki görüşmelerini sürdürüyor. Ancak 1.3 milyonluk hedef için yılda 300 bin civarında otomobil üretecek ikinci bir şirkete ihtiyaç var. Sanayi Bakanı Adolfo Urso, bunun için geçen ay Tesla ve üç adı açıklanmayan Çinli üretici ile görüştüklerini dile getirdi.

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Reuters'ın haberine göre sözü geçen Çinli üreticiler arasında BYD de var fakat şirket kısa süre önce Avrupa'daki ilk fabrikasını Macaristan'da kuracağını açıklamıştı. Dolayısıyla İtalya'ya kurulacak ikinci bir fabrika fikri en azından şimdilik çok olası görünmüyor. Bu durum Chery'yi İtalya'nın yıllık otomobil üretimini artıracak güçlü bir seçenek haline getiriyor.

Şimdilik çok fazla bilgi yok ancak şirkete yakın kaynaklar Chery'nin İtalya'da sıfırdan fabrika kurmak ya da mevcut bir fabrikayı yenilemek gibi stratejik hamleleri değerlendirdiğini belirtiyor. Üstelik Chery'nin aklındaki tek seçenek İtalya değil. Barselona'daki eski Nissan fabrikası da bu stratejik hamlenin hedefleri arasında.

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İddia: İtalya, otomobil fabrikası için Çinli Chery ile görüşüyor