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İddia: MeeGo'lu Nokia N9, saniyede 190 milyon üçgen çizebilecek!

8 yıl
29b
1
34
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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(Temsili görsel)

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın, MeeGo platformunu kullanması beklenen N9 modeli teknoloji severler tarafından merakla beklenirken, Twitter'da camb078 ve addiermedina rumuzlu kişiler arasında geçen görüşmenin şimdiden akıllarda soru işaretleri bırakmaya başladığını söylersek yanlış olmaz.

Addiermedina'nın iddialarına göre Nokia N9, 1.2 GHz saat hızında çalışan işlemciden (çift çekirdek?) ve 768 MB RAM'den güç alacak; saniyede 190 milyon üçgen (polygon) çizebilecek! PlayStation 2'nin 66 milyon, PlayStation 3'ün 275 milyon, Nintendo Wii'nin 100 milyon, Xbox 360'ın 300 milyon ve Nokia N8'in 35 milyon üçgen (polygon) çizebildiği belirtiliyor. Bunların yanısıra telefonun 4.2 inç boyutunda dokunmatik AMOLED ekran, 1 GB ROM, 12 megapiksel çözünürlüğünde Carl Zeiss lensli kamerayı bünyesinde barındıracağı ve bataryanın 1600 mAh olacağı iddialar arasında.

Nokia cephesinden herhangi bir onaylama gelmediğinden kesin yargılara varmak için erken olduğunu düşünüyor; telefonun böyle bir performans sunup sunamayacağına şüpheyle yaklaşıyoruz. Geriye kalan tüm yorumu siz okuyucularımıza bırakıyoruz.

Twitter görüşmesinin tamamını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.


http://mynokiablog.com/2010/12/04/nokia-n9-rumoured-specs-4-2-amoled-1600mah-190-million-polygons-power-768mb-ram-1gb-rom-12mp/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ToisAndro 8 yıl
Arkadaşlar bu program olayına kafayı takmayın. Zaten belirli program sayısına ulaşmadan çıkarmazlar. Win phone7 gibi. Zaten linux da pc olarak söylüyorum, başka bir dağıtım için bile yazılmış programı istediğin dağıtım için derleyebiliyoruz. Özellikle kaynak kodları da verildiği için. Bu telefonu alacağımdan değil ama çıkmasını çok isterim. Diğerlerinin fiyatı düşer.
Ayrıca yeni çıkacak c5.03 modelinde 600mhz işlemci kullanırken s60v5 arayüzünü kullanmış. Bu sayede daha hızlı çalışacaktır.
Ayrıca symbian in bir yere gittiği yok. Sadece başka şirketlerden istek gelmediği için siteyi kapatıyor. Kendi kullanımına devam edecek. Zaten o siteyi kullananda yok.
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sendomi 8 yıl
190 milyon poligonmu,aletde hdmı çıkış olursa bağla tv'ye çatır çatır oyna oyununu,gerçektende şüpheyle yaklaşılmayacak gibi değil
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Erasmus78 8 yıl
Kaç tane üçgen çizdiği, hangi diferansiyel denklemleri çözebildiği zerre kadar umrumda değil. Yeterki iOS kadar hızlı, stabil ve işlevsel olsun yeter. Başka bir şey istemiyorum.
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infom@n 8 yıl
Nokia artık ağzıyla kuş tutsa yaranamaz.
Takii Android kullanana kadar :D Yani hiçbir zaman:))))))))))))
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Mr. Jingles 8 yıl

!nfoman
Nokia artık ağzıyla kuş tutsa yaranamaz.
Takii Android kullanana kadar :D Yani hiçbir zaman:))))))))))))

MeeGo Android'den daha üst bir sistemdir. Karşılaştırmak pek de doğru değil.
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sorceress 8 yıl
Ben saniyede 2 üçgen çizebiliyorum. Tabi overclock yaparsam kandime :D
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darkaura 8 yıl
"akilli telefonlar 3sene icinde ps3 seviyesinde grafik sunacak" haberinde olurmu oyle sey yorumlari yapanlarin kulaklari cinliyordur :))))
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korsanzeki168 8 yıl
bunun fiyatı iphone hatta abanıp apple mac book proyu gecebilir ben ondan korkuyorum nokia kimseye günahını bile vermez ucuza benim düşüncem bu 5800 gibi dönderir dönderir satar artık
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onurerer 8 yıl
Amaç işlemci hızı ve MeeGo işletm sistemli inşallah umduğumuz gibi birşey çıkartır nokia yoksa batar... =))
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anelka39 8 yıl
Peki zeki mürende bizi Görecek mi?
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gunescan 8 yıl
polygon çokgen demek değil mi?
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Quad_core2 8 yıl
inş olurda şu sy3 işletim sistemindenden kurutuluruz artık ama süper bi cihaz xenon flaş'da varmı camera'da acaba :)
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Tesla Nikola 8 yıl
bu cihazada simbiyan koyarsa nokiadan artik bir b*k olmaz..
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TIMERIDER 8 yıl
napıcaz o kadar üçgeni
Bunuda 5800 a port ederler kullanırız
Adamlar kontrolden çıktı gidiyor.Telefon ne için icad edildi neye döndü diye bir geyik yapmamak elde değil.
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ByAdmin 8 yıl
O kadar üçgene gerek yok düzgün çalışsın yeter
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xconnect 8 yıl
Biranda pentium II bilgisayarım aklıma geldi..
Acep o nekadar üçken çözebiliyor du ki???
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