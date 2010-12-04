İddia: MeeGo'lu Nokia N9, saniyede 190 milyon üçgen çizebilecek!

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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın, MeeGo platformunu kullanması beklenen N9 modeli teknoloji severler tarafından merakla beklenirken, Twitter'da camb078 ve addiermedina rumuzlu kişiler arasında geçen görüşmenin şimdiden akıllarda soru işaretleri bırakmaya başladığını söylersek yanlış olmaz.

Addiermedina'nın iddialarına göre Nokia N9, 1.2 GHz saat hızında çalışan işlemciden (çift çekirdek?) ve 768 MB RAM'den güç alacak; saniyede 190 milyon üçgen (polygon) çizebilecek! PlayStation 2'nin 66 milyon, PlayStation 3'ün 275 milyon, Nintendo Wii'nin 100 milyon, Xbox 360'ın 300 milyon ve Nokia N8'in 35 milyon üçgen (polygon) çizebildiği belirtiliyor. Bunların yanısıra telefonun 4.2 inç boyutunda dokunmatik AMOLED ekran, 1 GB ROM, 12 megapiksel çözünürlüğünde Carl Zeiss lensli kamerayı bünyesinde barındıracağı ve bataryanın 1600 mAh olacağı iddialar arasında.

Nokia cephesinden herhangi bir onaylama gelmediğinden kesin yargılara varmak için erken olduğunu düşünüyor; telefonun böyle bir performans sunup sunamayacağına şüpheyle yaklaşıyoruz. Geriye kalan tüm yorumu siz okuyucularımıza bırakıyoruz.

Twitter görüşmesinin tamamını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.