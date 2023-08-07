İddia: Playstation Plus fiyatlarına zam bekleniyor! İşte nedeni

- Playstation Plus fiyatına zam mı geliyor?
- Peki Playstation Plus fiyatı ne kadar olacak?
- Güncel Playstation Plus Fiyatları
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Playstation Plus fiyatına zam mı geliyor?
Ülkemizde PlayStation başta olmak üzere konsol oyunlarının pahalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak tüm dünyada olduğu gibi aylık ödeme sistemleri, bu sorunun biraz da olsa önüne geçmeyi başardı. Sony'nin Playstation kullanıcılarına sunduğu Playstation Plus ise, bunun en büyük örneklerinden biri konumunda. Zira PS Plus Essential, Extra ve Premium/Deluxe aboneliğine, bir süredir cüzi rakamlara erişilebiliyor. Ancak Sony, bu fiyat politikasını çok yakında bırakabilir.
Peki Playstation Plus fiyatı ne kadar olacak?
Aşağıdaki güncel PS Plus fiyatlarına baktığımızda, PS Plus Essential, Extra ve Premium/Deluxe ücretlerinin sırasıyla 8,99 euro, 13,99 euro ve 16,99 euro olduğunu görüyoruz. Bunu güncel kur ile hesapladığmızda, Essential için 266,00 TL, Extra için 415,00 TL ve Premium/Deluxe için 504,00 TL'lik bir sonuç çıkıyor. Tabii ki Sony, ülkemize özel yerel bir fiyatlandırma uyguluyor. Ancak Türkiye’den Avrupa’ya kıyasla yüzde 88 oranında daha az kazanç sağladığını rahatlıkla söyleyebilmek mümkün.
|PS Plus Abonelik Planı
|1 Ay
|3 ay
|12 ay
|Essential
|8,99 euro
40,00 TL
|24,99 euro
100,00 TL
|59,99 euro
249,00 TL
|Extra
|13,99 euro
60,00 TL
|39,99 euro
165,00 TL
|99,99 euro
400,00 TL
|Premium/Deluxe
|16,99 euro
70,00 TL
|49,99 euro
190,00 TL
|119,99 euro
460,00 TL
Dolayısıyla Pintipanda tarafından paylaşılan bu videoda da değinildiği gibi, hem artan dolar/euro kuru hem de Playstation Store ücretlerine yapılan zamlar PlayStation Plus’ın yakın zamanda zamlanacağına işaret ediyor. Fiyatların ne kadar artacağı ise henüz net değil. Niketim güncel euro kurunu göz önünde bulundurduğumuzda, fiyatların neredeyse 5'e katlanacağını söylemek mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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