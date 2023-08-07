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    İddia: Playstation Plus fiyatlarına zam bekleniyor! İşte nedeni

    Sony'nin Playstation kullanıcılarına sunduğu en büyük hizmetlerden biri olan Playstation Plus ücretleri çok yakında zamlanabilir. İşte bu iddiaların nedeni...  
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    İddia: Playstation Plus fiyatlarına zam bekleniyor! İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere enflasyon oranı ve döviz kurlarındaki yükseliş, fiziksel ürünlerden üyelik servislerine ve hatta oyunlara kadar birçok ürünün fiyatını etkilemeye devam ediyor. Öyle ki oyuncuların en büyük kalesi olarak görülen Steam'de her gün yeni bir oyunun zamlandığını görüyoruz. Ancak fiyat artışları bununla sınırlı olmayabilir. Playstation Store'da yapılan son fiyat güncellemesinin ardından PlayStation Plus Türkiye abonelik fiyatının da zamlanması bekleniyor.

    Playstation Plus fiyatına zam mı geliyor?

    Ülkemizde PlayStation başta olmak üzere konsol oyunlarının pahalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak tüm dünyada olduğu gibi aylık ödeme sistemleri, bu sorunun biraz da olsa önüne geçmeyi başardı. Sony'nin Playstation kullanıcılarına sunduğu Playstation Plus ise, bunun en büyük örneklerinden biri konumunda. Zira PS Plus Essential, Extra ve Premium/Deluxe aboneliğine, bir süredir cüzi rakamlara erişilebiliyor. Ancak Sony, bu fiyat politikasını çok yakında bırakabilir. 

    İddia: Playstation Plus fiyatlarına zam bekleniyor! İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için Türkiye’deki oyun pazarı, bir süredir yeni zam haberleri ile gündeme geliyor. Öyle ki Steam ve Epic Store'un ardından Playstation Store'da bulunan oyunların fiyatları da kısa süre önce güncellendi. Sony'nin ise, 2020 yılında bu yana Playstation Plus fiyatlarını koruduğunu belirtmekte fayda var.

    Peki Playstation Plus fiyatı ne kadar olacak?

    Aşağıdaki güncel PS Plus fiyatlarına baktığımızda, PS Plus Essential, Extra ve Premium/Deluxe ücretlerinin sırasıyla 8,99 euro, 13,99 euro ve 16,99 euro olduğunu görüyoruz. Bunu güncel kur ile hesapladığmızda, Essential için 266,00 TL, Extra için 415,00 TL ve Premium/Deluxe için 504,00 TL'lik bir sonuç çıkıyor. Tabii ki Sony, ülkemize özel yerel bir fiyatlandırma uyguluyor. Ancak Türkiye’den Avrupa’ya kıyasla yüzde 88 oranında daha az kazanç sağladığını rahatlıkla söyleyebilmek mümkün. 

    Güncel Playstation Plus Fiyatları
    PS Plus Abonelik Planı 1 Ay 3 ay 12 ay
    Essential 8,99 euro
    40,00 TL    		 24,99 euro
    100,00 TL    		 59,99 euro
    249,00 TL
    Extra 13,99 euro
    60,00 TL    		 39,99 euro
    165,00 TL    		 99,99 euro
    400,00 TL
    Premium/Deluxe 16,99 euro
    70,00 TL    		 49,99 euro
    190,00 TL    		 119,99 euro
    460,00 TL

    Dolayısıyla Pintipanda tarafından paylaşılan bu videoda da değinildiği gibi, hem artan dolar/euro kuru hem de Playstation Store ücretlerine yapılan zamlar PlayStation Plus’ın yakın zamanda zamlanacağına işaret ediyor. Fiyatların ne kadar artacağı ise henüz net değil. Niketim güncel euro kurunu göz önünde bulundurduğumuzda, fiyatların neredeyse 5'e katlanacağını söylemek mümkün.

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