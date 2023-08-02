PlayStation Store oyunlarına dev zam geldi: Fiyatlar 2000 TL’yi geçti!

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin içinde bulunduğu yüksek kur rejiminin sonucu olarak dijital servisler ve hizmetler fiyatlarını kademeli olarak yükseltmeye devam ediyor. Steam ve Epic platformlarında oyun fiyatlarının birkaç kez yükseldiğini zaten görmüştük. Hatta bu platformdaki Sony oyunlarının da fiyatları yine bir süre önce yükseldi. Aynı amanda PlayStation Store’da bulunan çoğu oyunda da fiyat artışı yapıldı.

PlayStation Store oyunları zamlandı

Yeni zamlar sonrasında AAA olarak ifade edilen büyük bütçeli çoğu oyunun 1.500 TL bandına yükseldiği görülüyor. Benzer fiyatlandırmayı diğer platformlarda da görmüştük. Dolayısıyla Türkiye’de çıkacak olan yeni AAA oyunlarının fiyatının artık bu seviyelerde olacağını ve bu seviyenin altındaki fiyatların da “uygun” olarak kabul edileceğini belirtmek gerek. Bununla birlikte yeni zamların ardından PS Store’daki Marvel's Spider-Man 2’nin fiyatı 799 TL’den 1.499 TL’ye yükseldi. Seri kapsamında çok ciddi yenilikler geçirerek globale daha yakın bir tarz ile çıkış yapan Final Fantasy 16 da aynı şekilde 799 TL’den 1.499 TL’ye yükseldi. Atomic Heart tarafındaysa zam oldukça büyük: Oyunun fiyatı 1.199 TL’den 2.199 TL’ye yükseldi.

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PlayStation Store’da zamlanan bazı oyunlar ise şu şekilde:

Marvel's Spider-Man 2 : 799 TL - 1.499 TL

: - Farming Simulator 22 : 399 TL - 749 TL

: - Dark Souls Remastered: 599 TL - 1.099 TL

- Dark Souls 3 : 749 TL - 1.399 TL

: - Street Fighter 6 : 849 TL - 1.599 TL

: - Need for Speed Heat : 999 TL - 1.799 TL

: - Hades : 219 TL - 449 TL

: - Days Gone : 349 - 749 TL

: - Remnant II : 499 TL - 899 TL

: - High on Life : 599 TL - 1.079 TL

: - Final Fantasy 16 : 799 TL - 1.499 TL

: - Cuphead : 189 TL - 359 TL

: - Resident Evil 4 : 849 TL - 1.599 TL

: - Atomic Heart: 1.199 TL - 2.199 TL

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