Ford, 2016 model araçları için Android Auto ve Apple CarPlay güncellemesi yayınladı

Ford, SYNC 3 bilgi-eğlence sistemi ile donatılmış 2016 model araç sahiplerinin sistemin yeni sürümüne güncelleyebileceklerini duyurdu. Güncelleme ile birlikte araçlara Android Auto ve Apple CarPlay bağlantı yetenekleri kazandırılıyor. Sürüm 2.2 güncellemesi, bir USB bellek aracılığıyla, bir bayiyi ziyaret etme veya bir Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla otomatik olarak edinilebiliyor.

SYNC 3 şu anda Fiesta, Focus, Fusion, Mustang, Escape, Explorer, Expedition ve F-Series dahil olmak üzere tüm 2017 model Ford araçlarında Android Auto ve Apple CarPlay desteğini sunmakta. İlginçtir ki, üretici SYNC sistemi için ilk kez Wi-Fi aracılığıyla bir güncelleme sunuyor. Ford'un açıklamasına göre Wi-Fi bağlantısına sahip araç sahiplerinin, otomatik güncelleme seçeneğinin açık olduğu araçlarda herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmıyor.

Üretici, bilgi-eğlence sisteminin Ocak 2016'da Android Auto ve Apple CarPlay için destek sunmaya başladığını açıklarken, Android Auto'yu kullanabilmek için en az Android 5.0 (Lollipop) sürümünün yüklü olduğu bir cihaz, Apple CarPlay'de ise iOS 7.1 veya üzeri yüklü, iPhone 5 veya daha yeni bir cihaz gerekiyor.