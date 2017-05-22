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Ford, 2016 model araçları için Android Auto ve Apple CarPlay güncellemesi yayınladı

Ford, SYNC 3 sistemli 2017 model araçlarında sunduğu Android Auto ve Apple CarPlay desteğini aynı sisteme sahip 2016 model araçlarına da güncelleme aracılığıyla getirmeye başladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Ford, SYNC 3 bilgi-eğlence sistemi ile donatılmış 2016 model araç sahiplerinin sistemin yeni sürümüne güncelleyebileceklerini duyurdu. Güncelleme ile birlikte araçlara Android Auto ve Apple CarPlay bağlantı yetenekleri kazandırılıyor. Sürüm 2.2 güncellemesi, bir USB bellek aracılığıyla, bir bayiyi ziyaret etme veya bir Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla otomatik olarak edinilebiliyor.
SYNC 3 şu anda Fiesta, Focus, Fusion, Mustang, Escape, Explorer, Expedition ve F-Series dahil olmak üzere tüm 2017 model Ford araçlarında Android Auto ve Apple CarPlay desteğini sunmakta. İlginçtir ki, üretici SYNC sistemi için ilk kez Wi-Fi aracılığıyla bir güncelleme sunuyor. Ford'un açıklamasına göre Wi-Fi bağlantısına sahip araç sahiplerinin, otomatik güncelleme seçeneğinin açık olduğu araçlarda herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmıyor.
Üretici, bilgi-eğlence sisteminin Ocak 2016'da Android Auto ve Apple CarPlay için destek sunmaya başladığını açıklarken, Android Auto'yu kullanabilmek için en az Android 5.0 (Lollipop) sürümünün yüklü olduğu bir cihaz, Apple CarPlay'de ise iOS 7.1 veya üzeri yüklü, iPhone 5 veya daha yeni bir cihaz gerekiyor.

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Hayri Potur 2 yıl
Enteresan
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DH Misafiri 2 yıl
Avrupada üretilen araçlarda güncellemeye gerek yok. 2016 basindan itibaren sync2 den 3 e gecilmesiyle. Android Auto ve Apple Carplay standard yazilim surumu destekliyor.
Guncelleme 2016 oncesinde uretilen amerika menseili araclar icin gerekmektedir.
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Guest-F8946C419 2 yıl
Watch dog 2 oynayan konuya gelmiş
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Kerim5100 2 yıl
İyi iyi :D
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artenis 2 yıl
wifi den hacke de açık mı demek ?
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