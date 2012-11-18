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İddialara göre Samsung, HTC-Apple anlaşmasını kendi davasında kullanmak istiyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin geçtiğimiz hafta Apple ile 10 yıllık bir lisanslama anlaşması yapması ve Android cihaz başına 6$-8$ arası değişen miktarlarda bedel ödemeyi kabul etmesi gündeme oturmuştu. Şimdi ise Samsung'un bu anlaşmayı incelemeye aldığı haberi geldi.

İddialara göre Samsung, Cuma günü konu ile ilgili olarak bir hakimden Apple'ı anlaşma belgelerini açıklaması için zorlamasını istedi. Bunun en büyük nedeni ise Samsung'un Apple'ın kullanıcı tecrübesi ile ilgili patentlerini lisanslayıp lisanslamadığını öğrenmek istemesi. Çünkü Apple kesinlikle kullanıcı tecrübesi ile ilgili patentleri lisanslamayacağını belirterek Samsung'u reddetmişti. 

Ancak HTC'ye bu patentleri lisanslaması Samsung'un bir çifte standart iddiasında bulunmasına neden olabilir ve Apple'ın Samsung cihazlarına yasaklama getirme çabalarını boşa çıkarabilir. Bu açıdan anlaşma belgeleri Samsung için büyük önem taşıyor. Samsung, bu iddiasında da oldukça emin.

Apple'ın, kutsal patent olarak dillendirilen kullanıcı tecrübesine ait patentleri sadece anti-kopyalama anlaşmaları ile bazı firmalara lisansladığı, firmanın fikri haklar bölümü başkanı tarafından ifade edilmişti. Bu ifade de geçen yıl Apple-Samsung patent davasında yargıcın yanlışlıkla verdiği bir kararın detaylarında ortaya çıkmıştı. Bu firmalar Nokia ve IBM idi.

Ancak eğer iddialar doğruysa Apple, kopyalama yaptığını iddia ettiği HTC'ye bu patentleri lisanslamış oluyor. Bu, Steve Jobs sonrası yönetimin farklı bir yol izlediğini gösteriyor. Bu da diğer bir detay. 

Şimdilik HTC, Apple ve Samsung cephesinden herhangi bir yorum gelmedi. 

http://www.reuters.com/article/2012/11/16/us-apple-patents-idUSBRE8AF1FV20121116 Yorum Yaz
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bozok_53_45 6 yıl en beğenilen
DH Misafiri
Ya adam gibi anlaşır, özür dilersin yada bedelini ağır bir şekilde ödersin Samsung

gördüm okudum güldüm sonra elim eksi butonuna gitti acıdım artı verdim
DH MisafiriYa adam gibi anlaşır, özür dilersin yada bedelini ağır bir şekilde ödersin Samsunggördüm okudum güldüm sonra elim eksi but...
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JoeyBane 6 yıl
Suyunu çıkardılar iyice..
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teramit 6 yıl
Amedra
Artık telefon satışlarından bunlar kâr elde etmiyorlar, birbirilerine dava açıp milyon dolarlar alıp yılın net kârını rakip firmalar sayesinde elde ediyorlar. Şu güzelim yüzyılda böyle bir devirin olacağı aklımın ucundan bile geçmezdi, cidden insanlar ne yapacağını şaşırdı artık. Hani çivisi çıktı deriz ya, bunda çivi de kalmadı çiviyi tahtaya çaktığımız tahta yanıp kül bile oldu.

yok böyle birşey hocam hangi firma yıllık cirosunun belli miktarını rakip firmadan alıp kar etmiş söylermisin en çok parayı apple samsungdan 1 milyar ile aldı o firma yıllık karının % 5 bile değil o para kim bilir ne zaman gelecek.
büyük firmalar ciddi karlar yapıyorlar ve mahkemelerden falan değil.rekabette çok az para kazanan firmalar var onlarda patentten kazanmıyorlar.haberleri yapılan büyük firmalar elbetteki patenti varsa korumaya çalışır onu.sen arge yapıp geliştirdiğin ürünü başkasının kopyalayıp para kazanmasını ster misin.patent davaları her zaman vardı sizin yeni haberiniz oluyorsa bilemeyiz.
tarihin hiç bir zamanında şimdiki kadar teknoloji hızlı ve verimli gelişmedi.firmalar şimdiki kadar karlı işler yapamadı.
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teramit 6 yıl
apple ın htc ile anlaşmış olması samsung ile anlaşmasına etki etmezki , yani sen öbür firma ile anlaştın benle niye anlaşmadın diyemezsiniz.hukuken insanlar lisanslarını istediğine satar samsung un amacı ne tam anlayamadık.Uluslararası bir kural mı var birine sattığını diğeri isterse ona da satmak zorundasın diye.
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DH Misafiri 6 yıl
apple piyasaya girdi davalar arttı demiş arkadaş, apple piyasaya girmeseydi hala windows 6.75 li alarmı bile çalmayan kalemle dokunulabilen pixel pixel bir ekran radyosu olan mp3 çalamayan dahada dandik dokunmatik ekranlı bir nokia yada samsung un kayar kapaklı telefonlarına waaaaa süpermiş yaaa diye koşa koşa gidip alacaktık ki fiyatları da gene 1500 tl felan olacaktı... teknoloji gelişmiyor diyenlerede selam olsun teknoloji tek düzelikten kurtuldu davalar sayesinde, herkez kendine özel birşeyler üretmek peşinde... tıpkı god of war istiyorsan ps3 halo istiyorsan xbox almak gibi kalite hız stabilite istiyorsan apple, yok android olsun diyorsan diğer hepsinde var sanırım... meyve veren ağaç taşlanır...
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itachi237 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
apple piyasaya girdi davalar arttı demiş arkadaş, apple piyasaya girmeseydi hala windows 6.75 li alarmı bile çalmayan kalemle dokunulabilen pixel pixel bir ekran radyosu olan mp3 çalamayan dahada dandik dokunmatik ekranlı bir nokia yada samsung un kayar kapaklı telefonlarına waaaaa süpermiş yaaa diye koşa koşa gidip alacaktık ki fiyatları da gene 1500 tl felan olacaktı... teknoloji gelişmiyor diyenlerede selam olsun teknoloji tek düzelikten kurtuldu davalar sayesinde, herkez kendine özel birşeyler üretmek peşinde... tıpkı god of war istiyorsan ps3 halo istiyorsan xbox almak gibi kalite hız stabilite istiyorsan apple, yok android olsun diyorsan diğer hepsinde var sanırım... meyve veren ağaç taşlanır...

artık insanlar bitarafları yemiyip misafir üyelikten yorum atmaya başladılar ya gülüyorum buna.
Tamam apple olmasaydı pek çok şey olmazdı ona birşey demedik şimdi gereksiz gereksiz konuşma. Bir burda şirketin saçmalık derecesine gelen agresif tutumunu tartışıyoruz sen kalkmış mal mal konuşuyorsun. Apple'ın sektöre kazandırdıkları tartışılamaz bile.
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itachi237 6 yıl
apple piyasaya geldiğinden beri şu patent davaları çoğaldı.artık saçmalama noktasına geldiler. Teklonojinin gelişmesine engel olmaya başladılar. Eskiden çok çok benzemedikçe bazı patentler aynen kopyalanmadıkça dava açılmazdı şimdi dikdörtgen telefonun bile patentini aldı apple. Birinin şu firmanın aklını başına getirtmesi lazım. Şu an bunu yapabilecek yapmaya en fazla yaklaşmış firma samsung. Eğer apple'ın burnunu biraz bile sürterse bu iş biter.
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Amedra 6 yıl
Artık telefon satışlarından bunlar kâr elde etmiyorlar, birbirilerine dava açıp milyon dolarlar alıp yılın net kâr'ını rakip firmalar sayesinde elde ediyorlar.

Şu güzelim yüzyılda böyle bir devirin olacağı aklımın ucundan bile geçmezdi, cidden insanlar ne yapacağını şaşırdı artık. Hani çivisi çıktı deriz ya, bunda çivi de kalmadı çiviyi tahtaya çaktığımız tahta yanıp kül bile oldu.
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Nemésis 6 yıl
Samsung Apple ile anlaşmayız demiyor muydu?
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onbeskarakterli 6 yıl
Apple bunu nasıl ön görmüş olamaz bilmiyorum ama Samsung avukatlarından güzel bir hamle olmuş.
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12 Angry Men 6 yıl
Apple fanları basmış konuyu konu çöp olmuş.
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jakops. 6 yıl
mnc07
jakops.2 eldiven de aynı büyüklükte yapılmış bence htcnin ki daha küçük olması lazım. :)
git yat liseli

Allah aşkına :)
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|M|N|Ç| 6 yıl
jakops.
2 eldiven de aynı büyüklükte yapılmış bence htcnin ki daha küçük olması lazım. :)

git yat liseli
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