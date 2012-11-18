İddialara göre Samsung, HTC-Apple anlaşmasını kendi davasında kullanmak istiyor





HTC'nin geçtiğimiz hafta Apple ile 10 yıllık bir lisanslama anlaşması yapması ve Android cihaz başına 6$-8$ arası değişen miktarlarda bedel ödemeyi kabul etmesi gündeme oturmuştu. Şimdi ise Samsung'un bu anlaşmayı incelemeye aldığı haberi geldi.





İddialara göre Samsung, Cuma günü konu ile ilgili olarak bir hakimden Apple'ı anlaşma belgelerini açıklaması için zorlamasını istedi. Bunun en büyük nedeni ise Samsung'un Apple'ın kullanıcı tecrübesi ile ilgili patentlerini lisanslayıp lisanslamadığını öğrenmek istemesi. Çünkü Apple kesinlikle kullanıcı tecrübesi ile ilgili patentleri lisanslamayacağını belirterek Samsung'u reddetmişti.





Ancak HTC'ye bu patentleri lisanslaması Samsung'un bir çifte standart iddiasında bulunmasına neden olabilir ve Apple'ın Samsung cihazlarına yasaklama getirme çabalarını boşa çıkarabilir. Bu açıdan anlaşma belgeleri Samsung için büyük önem taşıyor. Samsung, bu iddiasında da oldukça emin.





Apple'ın, kutsal patent olarak dillendirilen kullanıcı tecrübesine ait patentleri sadece anti-kopyalama anlaşmaları ile bazı firmalara lisansladığı, firmanın fikri haklar bölümü başkanı tarafından ifade edilmişti. Bu ifade de geçen yıl Apple-Samsung patent davasında yargıcın yanlışlıkla verdiği bir kararın detaylarında ortaya çıkmıştı. Bu firmalar Nokia ve IBM idi.





Ancak eğer iddialar doğruysa Apple, kopyalama yaptığını iddia ettiği HTC'ye bu patentleri lisanslamış oluyor. Bu, Steve Jobs sonrası yönetimin farklı bir yol izlediğini gösteriyor. Bu da diğer bir detay.





Şimdilik HTC, Apple ve Samsung cephesinden herhangi bir yorum gelmedi.

http://www.reuters.com/article/2012/11/16/us-apple-patents-idUSBRE8AF1FV20121116