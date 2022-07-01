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    Şok iddia: HBO Max Türkiye faaliyetlerini askıya aldı

    Geçtiğimiz saatlerde çıkan söylentiye göre HBoı Max Türkiye faaliyetlerini askıya aldı. İddialar doğruysa platformun bu yıl Türkiye'de erişime açılması ertelenebilir.
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    İddiaya göre HBO Max Türkiye faaliyetlerini askıya aldı
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    Netflix'in başarısının ardından bildiğiniz gibi ülkemiz dahil birçok ülkede yeni video akış platformları hizmete açıldı. Bunların arsaında en çok daikkat çekenlerden ikisini Disney Plus ve HBO Max. Disney Plus geçtiğimiz ay Türkiye'de yayın hayatına başlarken HBO Max'in de bu yıl içerisinde gelmesi bekleniyordu ancak geçtiğimiz saatlerde kötü bir haber geldi.

    HBO Max Bu Yıl Türkiye'ye Gelmeyebilir

    Geçtiğimiz saatlerde Türkiye'de sinema sektörünün önemli gazetecilerinden Birsen Altuntaş'ın haberine göre Türkiye dahil birkaç ülkede HBO Max faailetleri askıya alındı. Türkiye İçerik İcra Direktörlüğünü Mia Edde’nin, başyapımcılık görevini de Nermin Eroğlu’nun yaptığı platformun bu yıl ülkemizd erişime açılması bekleniyordu anca bu durum süreci uzatabilir veya tamamen bitirebilir.

    Henüz resmi bir açıklama gelmediğini söyleyelim ancak doğru olma ihtimali bir haylü yüksek. Geçtiğimiz haftalarda da OJO Pictures’tan “Kör Noktası” dizisini alan platform Nejat İşler ve Aslıhan Gürbüz’ün başrol oynayacağı projenin ertelendiği haberleri ortaya çıkmıştı. HBO Max'in bu olası kararının sebebini ne yazık ki bilmiyoruz.

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