Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni bir video geldi

Bildiğiniz üzere Amazon, Amazon Prime Video için yüksek bütçeli bir Yüzüklerin Efendisi dizisi geliştiriyor. Geçtiğimiz saatlerde de diziden yeni bir video geldi.

Dizi, 2 Eylül 2022'de Amazon Prime Video üzerinden yayınlanacak. Bahsi geçen videoyu aşağıda bulabilirsiniz. Dizinin orijinal ismi The Lord of the Rings: The Rings of Power olacak.

Ülkemizdeki ismi ise Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri olacak. Daha önce de açıklandığı gibi dizi evrendeki İkinci Çağ döneminde geçecek. Yüzüklerin dövülmesi, Karanlık Lord Sauron'un yükselişi ve Númenor'un destansı hikayesi gibi İkinci Çağ'daki birçok önemli konuyu işleyecek.

Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri Yeni Video

Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinden yeni bir video geldi