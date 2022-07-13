Red Dead Redemption 2'nin yeni nesil versiyonu geliştiriliyor olabilir

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Rockstar Games'in yaptığı Red Dead Redemption 2 bildiğiniz gibi 2018 yılında çıkış yapmış ve oyun dünyasına damga vurmuştu. Yeni nesil konsolların çıkmasından bu yana da oyunun yeni nesil versiyonu bekleniyordu.

RDR 2 Yeni Nesil Sürümü

Geçtiğimiz saatlerde çıkan söylentilere göre Rockstar Games, Red Dead Redemption 2'nin yeni nesil versiyonu üzerinde çalışıyormuş. Ancak sonrasında bu projenin durdurulduğu ya da iptal edildiği düşünülüyor.

Rockstar Games'den GTA 6 hamleler devam ediyor 3 gün önce eklendi

Şu an için net bir bilgi yok ancak söylenti bilginin geldiği isim daha öncesinde şirket ile ilgil doğru haberler paylaşmıştı. Eğer haberler doğruysa GTA 6'nın geliştirilmesi için proje durdurulmuş olabilir. Geçtiğimiz günlerde de Red Dead Online güncellemesi, GTA 4 remake ve Red Dead Redemption 1 remake versiyonlarının da durdurulduğu bilgisi çıkmıştı.

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İddiaya göre Red Dead Redemption 2'nin yeni nesil versiyonu yolda