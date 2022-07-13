Red Dead Redemption 2'nin yeni nesil versiyonu geliştiriliyor olabilir

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Rockstar Games'in yaptığı Red Dead Redemption 2 bildiğiniz gibi 2018 yılında çıkış yapmış ve oyun dünyasına damga vurmuştu. Yeni nesil konsolların çıkmasından bu yana da oyunun yeni nesil versiyonu bekleniyordu.
RDR 2 Yeni Nesil Sürümü
Geçtiğimiz saatlerde çıkan söylentilere göre Rockstar Games, Red Dead Redemption 2'nin yeni nesil versiyonu üzerinde çalışıyormuş. Ancak sonrasında bu projenin durdurulduğu ya da iptal edildiği düşünülüyor.
Şu an için net bir bilgi yok ancak söylenti bilginin geldiği isim daha öncesinde şirket ile ilgil doğru haberler paylaşmıştı. Eğer haberler doğruysa GTA 6'nın geliştirilmesi için proje durdurulmuş olabilir. Geçtiğimiz günlerde de Red Dead Online güncellemesi, GTA 4 remake ve Red Dead Redemption 1 remake versiyonlarının da durdurulduğu bilgisi çıkmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...