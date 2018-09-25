İflas eden borsaya ait 230 milyon dolarlık kripto para satıldı

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Bir dönemin en büyük kripto para borsası olan Mt. Gox 2014 yılında, henüz halen tam olarak aydınlatılamayan, siber saldırıya konu olmuş ve 850 bin civarında Bitcoin çalınmıştı. Soygundan kısa bir süre sonra iflas başvurusunda bulunan borsanın sahip olduğu bütün mal varlığı iflas sürecinin başlatılmasının ardından iflas masası memuru Nobuaki Kobayashi tarafından kontrol ediliyor. Yüklü miktarda kripto parayı kontrol ettiği için ''Tokyo balinası'' olarak da anılan Kobayashi, borsanın cüzdanında yer alan Bitcoin'leri ve Bitcoin Cash'leri zaman zaman satarak alacaklılara ödeme yapıyor.





En yüksek değerden satmaya çalışıyor

Bu yıl mart ayında gerçekleşen alacaklılar toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Kobayashi, geçtiğimiz yılın sonundan mart ayına kadar olan dönemde 35.841 adet Bitcoin ve 34.008 adet Bitcoin Cash'in satılmasıyla 405 milyon doların iflas masasına eklendiğini duyurmuştu. Kobayashi'nin kripto paraları satarken kullandığı yöntem ile Bitcoin ve Bitcoin Cash'in değerini düşürdüğü sıkça eleştirilse de Kobayashi, kripto paraları satış zamanındaki en yüksek değerlerden satmak için çaba sarf ettiğini özellikle vurguluyordu. Bunu yapmak içinse kripto paraları tezgah üstü piyasalarda satmak yerine doğrudan kripto para borsalarında satıyordu.





7 Mart'taki toplantının ardından bugün yeniden önemli açıklamalarda bulunan Nobuaki Kobayashi, geride bıraktığımız birkaç ay içinde yine yüklü miktarda kripto parayı sattığını doğruladı. 22 Haziran tarihinde mahkeme kararıyla iflas sürecini tamamlayan ve daha gevşek bir prosedür olan Sivil Rehabilitasyon sürecine giren Mt. Gox'a ait kripto paraları satarak alacaklılara ödeme yapmaya devam ettiğini belirten iflas memuru, 7 Mart-22 Haziran tarihlerinde toplamda 230 milyon dolar değerinde kripto para satışı gerçekleştirdiğini açıkladı.





Yaklaşık üç buçuk ay içinde tamamlanan satışlarda toplamda 24.658 adet Bitcoin ve 25.331 adet Bitcoin Cash satışı gerçekleşti. Satış sürecinde Bitcoin'ler ortalama 8.100 dolar değeriyle satılırken Bitcoin Cash'ler ise ortlama 1.190 dolar değeriyle satıldı. Mt. Gox'un cüzdanlarında, yani Tokyo balinasının kontrolü altında halen sayıları 140 bine yakın Bitcoin ve Bitcoin Cash bulunuyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-25/tokyo-whale-sells-230-million-bitcoin-in-mt-gox-wind-down?srnd=technology-vp