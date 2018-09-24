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Juventus kendi tokenini çıkarıyor

Dünyaca ünlü bir İtalyan kulübü olan Juventus, kendi tokenini çıkaracağını duyurmuştu. Söz konusu projenin, Juventus'un dünya çapındaki tüm taraftarlarıyla iletişimini güçlendirmesi düşünülüyor
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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 Juventus, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada; kendine ait "fan tokeni" çıkartacağını belirtti. Çıkarılacak bu yeni "fan tokeni" için Socios.com ile ortak çalışacak. Socios.com daha önce PSG ile de çalışmıştı.
İtalyan ekibi, yaptıkları bu kripto para projesiyle beraber daha büyük kitlelere ulaşmayı ve taraftar sayısını arttırmayı planlıyor. Juventus, alım-satım işlemi yapılabilen bu tokeni öncelikli olarak anketlerde ve oylamalarda kullanacak. Söz konusu proje; taraftarların sesini kulübe duyurmada önemli bir rol oynayacak.
Temelde bir ICO olan bu kripto para projesinin, 2019'un birinci çeyreğinde yayınlanılması planlanıyor.
Juventuslu bir yetkili olan Giorgio Ricci:" Kulübümüzde daima yeniliklere ve yeni teknolojilere odaklı olarak çok dikkatli bir şekilde çalışıyoruz. Socios.com ile birlikte, dünya çapındaki hayran kitlemize, favori kulüpleriyle en üst düzeyde etkileşim kurmak için yeni fırsatlar sunabileceğimize inanıyoruz." dedi.
Son zamanlarda birçok futbol kulübü, taraftarlarıyla daha rahat bir biçimde iletişime geçmek için Blockchain teknolojisini kullanmaya başladı.
Juventus'un hazırlayacağı bu yeni kripto para projesinin duyurulmasından bir süre önce, bir Fransız ekibi olan PSG de benzer bir projeyle gündeme gelmişti.  

https://www.coindesk.com/juventus-soccer-club-is-launching-a-crypto-token-to-give-fans-a-voice/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mavizaman 8 ay
token türkçeleşti mi?
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Bay Robot 8 ay
Stop talking about shitcoins
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OverClocK1ng 8 ay
juvenTOKEN.
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