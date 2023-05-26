TUSAŞ ile Malezya arasında 100 milyon dolarlık anlaşma

Malezya’nın istediği spesifik ekipmanlarla donatılacak Anka İHA’larda Malezya'nın ihtiyaçlarına özel radarlar kullanılacak. Teslimatların 2 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. TUSAŞ, Malezya ile yeni sözleşmelere imza atarak daha fazla Anka İHA ihraç etmeyi hedefliyor.
TUSAŞ ayrıca Anka İHA’nın yanı sıra diğer projelerini de Malezya’ya satmayı planlıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Cihad Vardan, şunları söyledi:
“Münasebetlerimiz sadece ANKA'larla kalmayacak. HÜRJET ile de ilgilendiklerini biliyoruz. HÜRJET'in ilk uçuşunu yapmış olması ve 2 yıl içinde de envantere girecek olması bizi kapıyı açar duruma getirdi. ANKA'ları çeşitlendirip sayılarını artırma arzumuzun yanında HÜRJET'leri de takdim etme arzumuz var. Kral kendisi de söyledi ziyaretinde. KAAN'ımızla da ilgileniyor. Kendisi de pilot. GÖKBEY'imizle ilgili bize bir yer ayarlıyorlar burada. GÖKBEY'i burada monte etmek, yapmak istiyorlar. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var. Aslında biz sadece satan durumunda olmak istemiyoruz. Yani şirket stratejisi olarak baktığımızda biz bunu el ele, kol kola birlikte nasıl yapabiliriz, kazan-kazan prensibini nasıl geliştiririz çalışmalarını yapmaya gayret ediyoruz."
Anka İHA özellikleri
- Kanat Açıklığı:17,5 m Uzunluk: 8,6 m Yükseklik: 3,25 m
- Havada Kalış Süresi: 30+ Saat @ Görev İrtifası
- Maksimum irtifa: 30.000 ft (MSL)
- Görev İrtifası: 18.000 - 23.000 ft
- Link Menzili: 250+ km
- Motor: Ağır Yakıt Motoru
- Faydalı Yük Kapasitesi: 350+ kg
- MTOW: 1.700 kg
- Tam otonom operasyon
- Yedekli uçuş kontrol sistemi
- Yedekli otomatik iniş-kalkış sistemi (DGPS ve radar)
- Yedekli elektrik üretim ve dağıtım
- Yedekli yüksek veri hızlı veri bağlantısı (44 Mbps)
- DO178B sertifikalı yazılım (DO-254 sertifikalı uçuş kritik donanım)
- Kriptolu haberleşme (Comsec & Transec)
- Acil durum meydanlarına iniş kabiliyeti (Kalkış seçeneği ile)
- Link kopması durumunda kalkış yapılan üsse otonom dönüş ve iniş kabiliyeti
- Düşük ömür devri maliyeti
- Ağır yakıtlı itki sistemi
- Katlanabilir iniş takımı
- Yedek acil durum pilleri
- Yeni geliştirilen daha güçlü motor ile artırılmış kabiliyet
- Yoğun karıştırıcı koşullarına dayanıklı uçuş sensörü ve faydalı yükler
- Yüksek Kapasiteli Telemetri ve Faydalı Yük Veri Kaydı
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)