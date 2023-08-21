HAVELSAN’ın insansız “dijital birliği” sahada: Geleceğin savaş modeli

Tam Boyutta Gör Yapay zeka ve algoritmaların hızlı gelişimi askeri alanda büyük bir dönüşümü körüklüyor: İnsansızlaştırma. İnsansız kara, hava ve deniz araçları platformları Türkiye’de büyümeye devam ederken HAVELSAN, “dijital birlik” konsepti ile bu unsurları birleştirmeyi ve birlikte görev icra edebilmelerini hedefliyor. Bu bağlamda firma, Karma Sürü Operasyon Merkezi’nin saha testini gerçekleştirerek önemli bir adım atmış oldu.

HAVELSAN, dijital birliğini sahada test etti

Türkiye'nin dijital birlik projesi, HAVELSAN tarafından gerçekleştirilen Karma Sürü Operasyon Merkezi'nin saha testi ile somut bir adım daha attı. Kalecik'teki İHA Test Merkezi'nde yapılan testte, 2 Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BAHA), 2 İnsansız Kara Aracı (BARKAN) ve 5 drondan oluşan sürü, belirli bir senaryo çerçevesinde birlikte görev yaptı ve görevlerini başarıyla tamamladı.

Tam Boyutta Gör HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, 2020 yılında başlayan AR-GE projesinin, sürü insansız araçlar alanındaki yol haritasını adım adım gerçekleştirdiğini belirtti. İlk olarak İnsansız Kara Aracı BARKAN'ın otonom görev yapabilmesini sağladıktan sonra bulut altı insansız sistemler üzerinde çalışmalar yaptıklarını ve BAHA'yı geliştirdiklerini açıkladı. Bu araçlar ve uygun dronlarla sürü zekasını uygulamak için çalışmalar yaparak, farklı formasyonlarda birlikte görev yapabilen bir altyapı oluşturduklarını ifade etti.

Son saha testinde, Karma Sürü Operasyon Merkezi'nin işlevselliğini gösterdiklerini belirten Nacar, öncü İHA'ların keşif yaparak hedefleri tespit ettiğini ve bu hedeflere insansız kara araçlarını yönlendirebildiklerini söyledi. Ayrıca sürü dronlarının da bölgedeki keşfi sürdürdüğünü ekledi. Bu gelişmenin, dijital birlikler ve sürü teknolojileri açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Farklı firmalar da sisteme entegre edilebilecek

Tam Boyutta Gör Nacar, yürüttükleri çalışmaların meyvelerini toplamaya başladıklarını, BAHA'nın ihraç edildiğini ve BARKAN'ın envantere teslim edildiğini açıkladı. Havelsan’ın insansız kara aracı KAPGAN'da, geçtiğimiz aylarda ilk atış testini tamamlamıştı. Ayrıca, bu operasyon merkezi sayesinde birden fazla çoklu görevi tek bir komuta merkeziyle otonom olarak gerçekleştirebileceklerini söyledi. Bundan sonra daha büyük sürülere odaklanılacağının da altı çizidli.

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Sürü zekasının algoritma ve yazılım açısından sahaya çıkabilecek olgunluğa geldiğini vurgulayan Nacar, daha zorlu testlerle bu algoritmayı daha da geliştireceklerini belirtti. Ayrıca, farklı firmaların insansız araçlarını bu sisteme entegre etmeyi hedeflediklerini ve mevcut ürünlerin karma sürüye dahil edilebilmesi için yol haritaları bulunduğunu ekledi.

HAVELSAN Ürün Geliştirme ve Üretim Direktörü Veysel Ataoğlu ise farklı araçların müşterek görevlerini yerine getirebilmesini sağlamaya çalıştıklarını ve Karma Sürü Operasyon Merkezi ile bu hedefe ulaştıklarını söyleyerek insansız hava-kara araçlarının yönetilebildiğini ve birbiriyle haberleşebildiğini doğruladı. Ataoğlu ayrıca, ihracat faaliyetlerinin de başladığını ve birçok ülkenin bu teknolojiye ilgi gösterdiğini belirtti. Hedeflerinin BARKAN'ı da sisteme entegre ederek yurt dışında kullanılabilir bir konsept oluşturmak olduğunu dile getirdi.

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