HAVELSAN’ın insansız “dijital birliği” sahada: Geleceğin savaş modeli

- HAVELSAN, dijital birliğini sahada test etti
- Farklı firmalar da sisteme entegre edilebilecek
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HAVELSAN, dijital birliğini sahada test etti
Türkiye'nin dijital birlik projesi, HAVELSAN tarafından gerçekleştirilen Karma Sürü Operasyon Merkezi'nin saha testi ile somut bir adım daha attı. Kalecik'teki İHA Test Merkezi'nde yapılan testte, 2 Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BAHA), 2 İnsansız Kara Aracı (BARKAN) ve 5 drondan oluşan sürü, belirli bir senaryo çerçevesinde birlikte görev yaptı ve görevlerini başarıyla tamamladı.
Son saha testinde, Karma Sürü Operasyon Merkezi'nin işlevselliğini gösterdiklerini belirten Nacar, öncü İHA'ların keşif yaparak hedefleri tespit ettiğini ve bu hedeflere insansız kara araçlarını yönlendirebildiklerini söyledi. Ayrıca sürü dronlarının da bölgedeki keşfi sürdürdüğünü ekledi. Bu gelişmenin, dijital birlikler ve sürü teknolojileri açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.
Farklı firmalar da sisteme entegre edilebilecek
Sürü zekasının algoritma ve yazılım açısından sahaya çıkabilecek olgunluğa geldiğini vurgulayan Nacar, daha zorlu testlerle bu algoritmayı daha da geliştireceklerini belirtti. Ayrıca, farklı firmaların insansız araçlarını bu sisteme entegre etmeyi hedeflediklerini ve mevcut ürünlerin karma sürüye dahil edilebilmesi için yol haritaları bulunduğunu ekledi.
HAVELSAN Ürün Geliştirme ve Üretim Direktörü Veysel Ataoğlu ise farklı araçların müşterek görevlerini yerine getirebilmesini sağlamaya çalıştıklarını ve Karma Sürü Operasyon Merkezi ile bu hedefe ulaştıklarını söyleyerek insansız hava-kara araçlarının yönetilebildiğini ve birbiriyle haberleşebildiğini doğruladı. Ataoğlu ayrıca, ihracat faaliyetlerinin de başladığını ve birçok ülkenin bu teknolojiye ilgi gösterdiğini belirtti. Hedeflerinin BARKAN'ı da sisteme entegre ederek yurt dışında kullanılabilir bir konsept oluşturmak olduğunu dile getirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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