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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    IIHS'den Tesla Model 3'e en güvenli araç ödülü

    Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan IIHS'nin zorlu çarpışma testlerine tabi tutulan Tesla Model 3, tüm kategorilerden 'iyi' skoru elde ederek en güvenli araç ödülünü kazanmayı başardı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    IIHS'den Tesla Model 3'e en güvenli araç ödülü
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    NHTSA ve Euro NCAP’ten 5 yıldız alarak ne kadar güvenli bir otomobil olduğunu kanıtlayan Tesla Model 3, bu konudaki iddiasını güzel bir ödülle taçlandırdı. Tesla Model 3, ABD’de kurulan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan IIHS’den (Yol Güvenliği Sigorta Enstitüsü) en yüksek güvenlik ödülünü aldı.

    IIHS tarafından ‘Top Safety Pick+’ isimli ödüle layık görülen Tesla Model 3, girdiği tüm testleri başarıyla geçti. Tüm kategorilerden ‘iyi’ derecesiyle ayrılan Model 3, böylelikle IIHS’den en yüksek güvenlik ödülünü alan ikinci elektrikli otomobil oldu. İlk ödül geçtiğimiz ay Audi’nin ilk seri üretim elektrikli otomobili olan e-tron’a verilmişti.

    Ayrıca Bkz. "Doğuş Otomotiv'in VW Türkiye distribütörlüğü bitecek mi? Şirketten açıklama geldi"

    Bir otomobilin IHSS’den ‘Top Safety Pick’ ödülü alabilmesi için sürücü tarafına yapılan ön çarpışma testinden, yan çarpışmadan, tavan sağlamlığından ve kafalık korumalarından ‘iyi’ skoruyla ayrılması gerekiyor. Ön yolcu tarafındaki ön çarpışma testinden ise ‘iyi veya geçer’ not alması yeterli oluyor. Bir üst seviye olan ‘Top Safety Pick+’ ödülünü kazanmak için ise bunlara ek olarak ön yolcu tarafındaki ön çarpışma ve far değerlendirme testlerinden en az ‘iyi’ notu ile ayrılması gerekiyor.

    Tüm bu testlerden geçen Tesla Model 3, far değerlendirme ve diğer testlerden ‘iyi’ skoruyla geçerken ön çarpışma testlerinde ise ‘mükemmel’ derecesini elde etmiş. IIHS yetkilileri, Model 3’teki tek yaralanma riskinin orta dereceli ön çarpışma testlerinde ortaya çıktığını, bunun da sürücünün sol alt bacağındaki orta dereceli bir yaralanma olabileceğini belirtmiş. Aşağıdaki videoda Tesla Model 3’ün çarpışma testleri esnasındaki görüntülerini izleyebilirsiniz.



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