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    Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ikea akıllı ev ürünleri ön ayarlı sahne desteği aldı

    Ikea'nın akıllı ev ürünlerine yönelik çalışması her geçen gün daha da yoğunlaşıyor. Bu çalışmanın son ürünü ise cihazlara eklenen sahne desteği ve bunları destekleyen uygun fiyatlı butonlar.
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    Diğer Ev Elektroniği
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Ikea’nın akıllı ev ürünlerini yönetmek için sunduğu uygulaması Home Smart, yeni güncellemesiyle birlikte sahne desteği aldı. Bu özellik, birden fazla cihazın aynı anda önceden ayarlanmış fonksiyonları gerçekleştirmesini sağlıyor. Örneğin evden çıkarken tüm ışıkları, perdeleri ve hoparlörleri kapatmak ya da film izleyeceğinizde perdeleri indirip ışıkları kısmak, hoparlörlerin sesini ise artırmak sahne için sayılabilecek iki popüler opsiyon.

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    Sahneler desteği Ikea akıllı lambalara, Sonos uyumlu Symfonisk hoparlörlere ve Fyrtur perdelere geldi. Güncelleme ayrıca sahneleri aktive edebilen bir butonla bağlantı desteği de sağladı. Bu butonlar beklenene göre kısa süre sonra 10 doların altında Ikea’da satışa sunulacak.

    Ikea Home Smart uygulamasının en üstünde görünen sahne tavsiyeleri arasındaki en çok dikkat çekeni, yazının daha önceki kısmında da verdiğimiz örneklerden bir tanesiyle uyuşuyor: evden çıkarken tüm cihazları kapatmak. Bu özellik butona bağlanarak çıkış kapısının yakınına yerleştirilirse kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlayacaktır. 

    Ayrıca Bkz. "Temsa'dan İsveç'e elektrikli otobüs ihracatı"

    Ikea’nın kısayol butonları, şimdiye kadar Almanya ve Hollanda internet mağazalarında kısa süreliğine listelenip 7,99 Euro fiyat etiketine sahip şekilde karşımıza çıkmıştı. En son bilgiye göre ise Ikea Litvanya mağazası, butonları 9,99 dolardan listelenmiş şekilde gösteriyor fakat stok bulunmuyor.



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    gun

    Bu zaten akrobasi şovlarda filan kullanılır nerede kullanılacak başka ?

    3 saat önce
    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    2 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 hafta önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 hafta önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
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