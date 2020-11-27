Temsa'dan İsveç'e elektrikli otobüs ihracatı

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Şehir içi toplu ulaşıma yönelik ürün gamında elektrikli araçlara da yer veren Temsa, elektrikli şehir içi otobüsü MD9 electriCITY'nin ilk ihracatını İsveç'e gerçekleştirdi.

Temsa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket mühendisleri tarafından geliştirilen ve şirketin Adana'daki tesislerinde üretilen 6 adet MD9 electriCITY elektrikli otobüs, İsveç'e doğru yola çıktı. Söz konusu araçların, önümüzdeki günlerde Göteborg yakınlarındaki Öckerö bölgesine ulaşması ve kısa süre içinde trafiğe çıkması bekleniyor.

9.496 mm uzunluğa ve 2.400 mm genişliğe sahip olan MD9 electriCITY'de 26 adet koltuk bulunuyor. Sıfır emisyonlu ulaşım için tasarlanan otobüs, azami güç ve torku 250 kW ve 2600 Nm olan permanent magnet (sürekli mıknatıslı) tipi elektrik motorundan güç alıyor.

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MD9 electriCITY'nin arka ve orta alt bölümünde bulunan bataryaların kapasitesi 200 kWh. Bu da otobüse 230 kilometre sürüş menzili sağlıyor. CCS Combo2 uyumlu şarj sistemi ile 150 kW'lık DC hızlı şarj cihazı kullanıldığında bataryalar 2 saatte doldurulabiliyor.

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Temsa CEO'su Tolga Kaan Doğancıoğlu, seri üretime hazır hale getirdikleri MD9 electriCITY, Avenue Electron ve Avenue EV model elektrikli araçlarla, bu alanda müşterilerine birden fazla model alternatifi sunabilen dünyadaki ender üreticilerden biri olduklarını aktardı.

Doğancıoğlu, 'Dünyada toplu taşımanın geleceği elektrikli araçlar odağında şekilleniyor. Biz de bu gelecekte oyun kurucu şirketler arasında yer almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi yeni organizasyon yapımızın da verdiği güç ve heyecanla, özellikle yurt dışı pazarlarda çok daha büyük başarılara imza atacağımız bir döneme giriyoruz. İsveç'e gerçekleştirdiğimiz 6 adetlik MD9 electriCITY ihracatımızla da bu dönemin ilk adımını atmış olduk.' değerlendirmesinde bulundu.

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