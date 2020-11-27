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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Temsa'dan İsveç'e elektrikli otobüs ihracatı

    Ürün gamında MD9 electriCITY, Avenue Electron ve Avenue EV gibi tamemen elektrikli şehir içi otobüslerine yer veren Temsa, İsveç'e 6 adet MD9 electriCITY göndererek ilk ihracatını gerçekleştirdi.
    31 dk.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Temsa'dan İsveç'e elektrikli otobüs ihracatı
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    Şehir içi toplu ulaşıma yönelik ürün gamında elektrikli araçlara da yer veren Temsa, elektrikli şehir içi otobüsü MD9 electriCITY'nin ilk ihracatını İsveç'e gerçekleştirdi.

    Temsa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket mühendisleri tarafından geliştirilen ve şirketin Adana'daki tesislerinde üretilen 6 adet MD9 electriCITY elektrikli otobüs, İsveç'e doğru yola çıktı. Söz konusu araçların, önümüzdeki günlerde Göteborg yakınlarındaki Öckerö bölgesine ulaşması ve kısa süre içinde trafiğe çıkması bekleniyor.

    9.496 mm uzunluğa ve 2.400 mm genişliğe sahip olan MD9 electriCITY'de 26 adet koltuk bulunuyor. Sıfır emisyonlu ulaşım için tasarlanan otobüs, azami güç ve torku 250 kW ve 2600 Nm olan permanent magnet (sürekli mıknatıslı) tipi elektrik motorundan güç alıyor.

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    Temsa'dan İsveç'e elektrikli otobüs ihracatı
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    MD9 electriCITY'nin arka ve orta alt bölümünde bulunan bataryaların kapasitesi 200 kWh. Bu da otobüse 230 kilometre sürüş menzili sağlıyor. CCS Combo2 uyumlu şarj sistemi ile 150 kW'lık DC hızlı şarj cihazı kullanıldığında bataryalar 2 saatte doldurulabiliyor.

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    Temsa CEO'su Tolga Kaan Doğancıoğlu, seri üretime hazır hale getirdikleri MD9 electriCITY, Avenue Electron ve Avenue EV model elektrikli araçlarla, bu alanda müşterilerine birden fazla model alternatifi sunabilen dünyadaki ender üreticilerden biri olduklarını aktardı.

    Doğancıoğlu, 'Dünyada toplu taşımanın geleceği elektrikli araçlar odağında şekilleniyor. Biz de bu gelecekte oyun kurucu şirketler arasında yer almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi yeni organizasyon yapımızın da verdiği güç ve heyecanla, özellikle yurt dışı pazarlarda çok daha büyük başarılara imza atacağımız bir döneme giriyoruz. İsveç'e gerçekleştirdiğimiz 6 adetlik MD9 electriCITY ihracatımızla da bu dönemin ilk adımını atmış olduk.' değerlendirmesinde bulundu.



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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Neoliberalsufi 18 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tebrikler temsa, karsan gibi minibüs ve otobüs konusunda başarılı yerli ve milli şirketlerimiz var bu başarıyı otomobilde de görme dileğiyle.
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