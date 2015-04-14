Ikea ile düğünler de artık sanal

Görüntülü iletişimin yaygınlaşması ile artık kız istemenin bile görüntülü sohbet ile yapılabileceğine dair espriler duymaya başlamıştık. Ikea ise bunu bir adım daha ileri götürüyor.





Firma sadece İsveç sınırları içerisinde olmak kaydıyla gelin ve damat adayının sanal bir nikah töreni hazırlamasını ve akrabalarını da törene davet etmesini sağlayan Bröllop Online adlı bir etkinlik hazırladı.





Ikea etkinlik ile uzak akraba ve dostların da nikaha canlı olarak katılmasını ve duygu dolu anların yaşanmasını amaçlıyor. Elbette firmanın özel günlere yönelik olarak hazırladığı ürünlerin törende boy gösterdiğini söylememize gerek yok.





Düğün için Facebook hesabından ilgili sayfaya giriş yapmak gerekiyor. Sonrasında ise nikah için mekan belirleniyor. Evlenecek kişiler, peder, şahitler ve katılımcılar sanal kıyafetlerini seçiyor ve web kamera üzerinden yüzlerini taratarak sahnedeki figüranlara yerleştirilmesini sağlıyor.





Sahnedeki figüranlar sabit. Sadece kafa yerindeki pencere içerisinde katılımcıların yüzleri canlı yayımlanıyor. Ancak nikahın gerçekleşmesi için gelin, damat, peder ve şahitlerin aynı odada olması gerekiyor. Resmi prosedürler ise törenden sonra hallediliyor.





Sanal evlilik konseptinin başka ülkelere gidip gitmeyeceği meçhul. Ancak teknolojik altyapıya dayandığı için entegrasyonda çok da problem yaşanmayacaktır. Elbette en önemli konu internet bağlantısı. Sade bir nikahla evlenmek isteyenlerin tercih edebileceği sanal tören, düğüne önem veren bizim gibi ülkelerde pek kabul görmeyebilir. Zira herkesin coşup oynadığı bir sahneyi sanal ortama aktarmak oldukça zor.







http://www.ikea.com/ms/sv_SE/catalog_categories/departments/festivities/brollop_online/