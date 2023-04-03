IKEA güneş enerjili ve çok fonksiyonel lambalarını duyurdu

IKEA SAMMANLANKAD solar lambalar
Little Sun alternatif enerji çözümleri üreten bir sivil toplum kuruluşu. IKEA ile geliştirdiği SAMMANLANKAD lamba modeli hem taşınabilir hem de güneş enerjili bataryası sayesinde kendini şarj edebiliyor.
SAMMANLANKAD lamba modeli Güneş yörüngesinde dönen Dünyadan esinlenmiş. Metal yörüngelerin ortasında Güneşi temsil eden ışık kaynağı konumlanıyor. İster masa ister tavan lambası şeklinde iki versiyon mevcut.
Işık kaynağını yerinden çıkararak yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Şarj edilebilir piller sayesinde USB üzerinden şarj olabiliyor ya da güneş panellerini kullanıyor. Ayrıca mobil telefonlarınızı da şarj edebiliyor. Firma ışık gücünün yüksek olduğunu belirtiyor. IKEA SAMMANLANKAD ay sonuna doğru piyasada olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı