IKEA güneş enerjili ve çok fonksiyonel lambalarını duyurdu

Tam Boyutta Gör Yavaş yavaş küresel ısınma ve iklim değişiklikleri Dünya gündemini meşgul etmeye başladı. Bu konuda alternatif enerji kaynaklarına yoğun bir ilgi var ve IKEA da buna dikkat çekmek için Little Sun ile iş birliği yapıyor.

IKEA SAMMANLANKAD solar lambalar

Little Sun alternatif enerji çözümleri üreten bir sivil toplum kuruluşu. IKEA ile geliştirdiği SAMMANLANKAD lamba modeli hem taşınabilir hem de güneş enerjili bataryası sayesinde kendini şarj edebiliyor.

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SAMMANLANKAD lamba modeli Güneş yörüngesinde dönen Dünyadan esinlenmiş. Metal yörüngelerin ortasında Güneşi temsil eden ışık kaynağı konumlanıyor. İster masa ister tavan lambası şeklinde iki versiyon mevcut.

Işık kaynağını yerinden çıkararak yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Şarj edilebilir piller sayesinde USB üzerinden şarj olabiliyor ya da güneş panellerini kullanıyor. Ayrıca mobil telefonlarınızı da şarj edebiliyor. Firma ışık gücünün yüksek olduğunu belirtiyor. IKEA SAMMANLANKAD ay sonuna doğru piyasada olacak.

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