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    Anlık Bildirim

    IKEA güneş enerjili ve çok fonksiyonel lambalarını duyurdu

    IKEA SAMMANLANKAD adındaki yeni güneş enerjili lamba istenirse USB üzerinden de şarj olabiliyor. Ayrıca taşınabiliyor ve mobil telefonlarınızı şarj edebiliyor.  
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    IKEA SAMMANLANKAD Tam Boyutta Gör
    Yavaş yavaş küresel ısınma ve iklim değişiklikleri Dünya gündemini meşgul etmeye başladı. Bu konuda alternatif enerji kaynaklarına yoğun bir ilgi var ve IKEA da buna dikkat çekmek için Little Sun ile iş birliği yapıyor.

    IKEA SAMMANLANKAD solar lambalar

    Little Sun alternatif enerji çözümleri üreten bir sivil toplum kuruluşu. IKEA ile geliştirdiği SAMMANLANKAD lamba modeli hem taşınabilir hem de güneş enerjili bataryası sayesinde kendini şarj edebiliyor.

    SAMMANLANKAD lamba modeli Güneş yörüngesinde dönen Dünyadan esinlenmiş. Metal yörüngelerin ortasında Güneşi temsil eden ışık kaynağı konumlanıyor. İster masa ister tavan lambası şeklinde iki versiyon mevcut.

    Işık kaynağını yerinden çıkararak yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Şarj edilebilir piller sayesinde USB üzerinden şarj olabiliyor ya da güneş panellerini kullanıyor. Ayrıca mobil telefonlarınızı da şarj edebiliyor. Firma ışık gücünün yüksek olduğunu belirtiyor. IKEA SAMMANLANKAD ay sonuna doğru piyasada olacak.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 23 saat önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 2 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 4 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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