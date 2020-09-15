IKEA ve ASUS ROG; oyuncu mobilyaları üretecek

Son dönemde özellikle eSpor trendinin yaygınlaşması ile birlikte oyuncu koltuklarına ilgi artmaya başladı. Oyuncu ekipman üreticileri de mobil üreticileri ile iş birliği yaparak bu trendi kaçırmak istemiyor.

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IKEA ve ASUS ROG bir arada

Dünyanın mobilya devlerinden IKEA ve ASUS ROG markası; oyunculara yönelik uygun fiyatlı mobilya aksesuarları üretmek için iş birliği yaptığını duyurdu. IKEA uzun süredir akıllı teknolojiler geliştiriyor ancak ilk kez oyuncu donanımları sektörüne girmiş olacak.

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Oyuncu mobilyalarının Çin’deki Ar-Ge merkezi tarafından geliştirileceği belirtiliyor. IKEA mühendisleri ve ASUS ROG tasarımcıları pek çok eSpor oyuncusu ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacaklar.

Ortaklık kapsamında 30 civarında üründe oluşan bir serinin piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Şubat 2021 tarihinde serinin başlangıcı Çin’de yapılacak. Ekim 2021 tarihinde ise global bir açılımın olacağı belirtiliyor. Henüz seride hangi ürünler yer alacak açıklanmadı ancak masa ve koltuk akla ilk gelenler.

https://www.engadget.com/ikea-asus-rog-gaming-furniture-091759480.html

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