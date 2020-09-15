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    IKEA ve ASUS ROG; oyuncu mobilyaları üretecek

    IKEA ve ASUS ROG ekipleri bir araya gelerek başlangıçta Çin için olmak üzere uygun fiyatlı oyuncu mobilyaları geliştirme kararı aldı. Seride 30 farklı ürün yer alacak.
    6 sa.
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    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    IKEA ve ASUS ROG; oyuncu mobilyaları üretecek

    Son dönemde özellikle eSpor trendinin yaygınlaşması ile birlikte oyuncu koltuklarına ilgi artmaya başladı. Oyuncu ekipman üreticileri de mobil üreticileri ile iş birliği yaparak bu trendi kaçırmak istemiyor.

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    IKEA ve ASUS ROG bir arada

    Dünyanın mobilya devlerinden IKEA ve ASUS ROG markası; oyunculara yönelik uygun fiyatlı mobilya aksesuarları üretmek için iş birliği yaptığını duyurdu. IKEA uzun süredir akıllı teknolojiler geliştiriyor ancak ilk kez oyuncu donanımları sektörüne girmiş olacak.

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    Oyuncu mobilyalarının Çin’deki Ar-Ge merkezi tarafından geliştirileceği belirtiliyor. IKEA mühendisleri ve ASUS ROG tasarımcıları pek çok eSpor oyuncusu ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacaklar.

    Ortaklık kapsamında 30 civarında üründe oluşan bir serinin piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Şubat 2021 tarihinde serinin başlangıcı Çin’de yapılacak. Ekim 2021 tarihinde ise global bir açılımın olacağı belirtiliyor. Henüz seride hangi ürünler yer alacak açıklanmadı ancak masa ve koltuk akla ilk gelenler.



    https://www.engadget.com/ikea-asus-rog-gaming-furniture-091759480.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    YOURMOVE 4 sa. en beğenilen
    Bugün bir oyuncu koltuğu 1000 liradan aşağı değil. Dolar arttıkça oyuncu koltuk fiyatları da artıyor. Sözde yerli olan xdrive oyuncu koltukları buna en iyi örnek.En düşük koltuk fiyatı 1200 lira. Toplasan 300 lira maliyeti yoktur. Yazık günah.
    Bugün bir oyuncu koltuğu 1000 liradan aşağı değil. Dolar arttıkça oyuncu koltuk fiyatları da artıyor. Sözde yerli olan xdrive oyuncu koltukları buna en iyi örne...
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    White Water 18 dk.
    Oyuncu koltuklarının Nirvanası için Herman Miller x Logitech G Embody

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    AtiMX4 (Ati ) 2 sa.
    Koltukta Cougar üzerine tanımam.
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    Holk (Holk Holk) 2 sa.
    Şu RGB ve çirkin oyuncu koltuğu kültürünü sevmiyorum. Minimalist,sade ve şık ürünler bana göre daha güzel. Evimin içi pavyon gibi mi olmalı?
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 3 sa.
    Yakında oyuncu çorabı, oyuncu tuvaleti, oyuncu prez..... çıkarsa hiç şaşırmam. Her şey oyuncu oldu ulan.
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    Ussuz (mehmet ) 4 sa.
    İkea asus rog ve uygun fiyat aynı cümle içinde hmmm
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    YOURMOVE 4 sa. en beğenilen
    Bugün bir oyuncu koltuğu 1000 liradan aşağı değil. Dolar arttıkça oyuncu koltuk fiyatları da artıyor. Sözde yerli olan xdrive oyuncu koltukları buna en iyi örnek.En düşük koltuk fiyatı 1200 lira. Toplasan 300 lira maliyeti yoktur. Yazık günah.
    Yanıtla +7
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    yurdakull (Yurdakul Sezgin) 4 sa.
    Sonra 2 güne siyah kaplsma mat boyası kalkacak. (Evdeki öyle şahsen.)
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