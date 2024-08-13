AMD Ryzen 5 5500X3D geliyor: İşte beklenen özellikler

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Tam Boyutta Gör Yakın tarihte AM5 destekli Ryzen 9000 işlemcileri tanıtan AMD, AM4 platformuna olan desteğini de sürdürüyor. Daha önce uygun fiyatlı X3D işlemcilerin yolda olduğundan sizlere bahsetmiştik. Şimdi bunlar arasından Ryzen 5 5500X3D ilk resmi onayını aldı. Peki Ryzen 5 5500XD neler sunacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

Ryzen 5 5500XD geliyor

Ryzen 5 5500XD, AMD'nin 6 Ağustos tarihli EEC başvurusunda doğrulandı. Ancak işlemci hakkında bilinenler şu an için sınırlı. Bildiğiniz gibi AMD'nin Ryzen 5000X3D serisi, Ryzen 7 5800X3D, bu yıl tanıtılan Ryzen 7 5700X3D ve Ryzen 5 5600X3D modellerinden oluşuyor. Ryzen 5 5500X3D ise muhtemel olarak 5600X3D gibi 6 çekirdekli yapıda karşımıza çıkacak.

Ayrıca 3D V-Cache modelinin 3.0GHz temel, 4.0GHz artırılmış saat hızı ve 96MB L3 önbelleğe sahip olduğunu söyleniyor. Bu da halihazırda mevcut olan Ryzen 5 5600X3D modelinden 300-400MHz daha yavaş. Keza birinci nesil 3D V-Cache, mevcut modellere kıyasla daha sınırlı güç ve termal sınırlara sahip olduğundan, işlemcinin saat hızları da X3D olmayan parçalardan daha düşük.

İyi haber şu ki, AM4 soketi 2016 yılından bu yana hayatımızda ve soketini kullanan halen milyonlarca kişi var. Ayrıca AMD tarafından güncellenmeye devam ediyor. Dolayısıyla kullanıcılar platform değiştirmeden yeni X3D modellerine yönelebiliyor.

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Diğer tarafta AMD henüz Zen 5 tabanlı X3D işlemcilerini piyasaya sürmedi. Dolayısıyla amiral gemisi 3D V-Cache işlemciler arasında 8 çekirdekli 7800X3D, 12 çekirdekli 7900X3D ve 16 çekirdekli 7950X3D modelleri, bir alt ürün segmentinde ise Ryzen 7 5800X3D, 5700X3D, Ryzen 5 5600X3D ve 5500X3D bulunacak.

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