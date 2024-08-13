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    AMD Ryzen 5 5500X3D geliyor: İşte beklenen özellikler

    AMD, 3D V-Cache işlemci yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak AM4 soketi için Ryzen 5 5500X3D modeli ortaya çıktı. İşte beklenen özellikler...      
    Uygun fiyatlı AMD Ryzen 5 5500X3D geliyor: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yakın tarihte AM5 destekli Ryzen 9000 işlemcileri tanıtan AMD, AM4 platformuna olan desteğini de sürdürüyor. Daha önce uygun fiyatlı X3D işlemcilerin yolda olduğundan sizlere bahsetmiştik. Şimdi bunlar arasından Ryzen 5 5500X3D ilk resmi onayını aldı. Peki Ryzen 5 5500XD neler sunacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Ryzen 5 5500XD geliyor

    Ryzen 5 5500XD, AMD'nin 6 Ağustos tarihli EEC başvurusunda doğrulandı. Ancak işlemci hakkında bilinenler şu an için sınırlı. Bildiğiniz gibi AMD'nin Ryzen 5000X3D serisi, Ryzen 7 5800X3D, bu yıl tanıtılan Ryzen 7 5700X3D ve Ryzen 5 5600X3D modellerinden oluşuyor. Ryzen 5 5500X3D ise muhtemel olarak 5600X3D gibi 6 çekirdekli yapıda karşımıza çıkacak. 

    Ayrıca 3D V-Cache modelinin 3.0GHz temel, 4.0GHz artırılmış saat hızı ve 96MB L3 önbelleğe sahip olduğunu söyleniyor. Bu da halihazırda mevcut olan Ryzen 5 5600X3D modelinden 300-400MHz daha yavaş. Keza birinci nesil 3D V-Cache, mevcut modellere kıyasla daha sınırlı güç ve termal sınırlara sahip olduğundan, işlemcinin saat hızları da X3D olmayan parçalardan daha düşük. 

    İyi haber şu ki, AM4 soketi 2016 yılından bu yana hayatımızda ve soketini kullanan halen milyonlarca kişi var. Ayrıca AMD tarafından güncellenmeye devam ediyor. Dolayısıyla kullanıcılar platform değiştirmeden yeni X3D modellerine yönelebiliyor.

    Diğer tarafta AMD henüz Zen 5 tabanlı X3D işlemcilerini piyasaya sürmedi. Dolayısıyla amiral gemisi 3D V-Cache işlemciler arasında 8 çekirdekli 7800X3D, 12 çekirdekli 7900X3D ve 16 çekirdekli 7950X3D modelleri, bir alt ürün segmentinde ise Ryzen 7 5800X3D, 5700X3D, Ryzen 5 5600X3D ve 5500X3D bulunacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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