AMD Ryzen 5 5500X3D geliyor: İşte beklenen özellikler

Ryzen 5 5500XD geliyor
Ryzen 5 5500XD, AMD'nin 6 Ağustos tarihli EEC başvurusunda doğrulandı. Ancak işlemci hakkında bilinenler şu an için sınırlı. Bildiğiniz gibi AMD'nin Ryzen 5000X3D serisi, Ryzen 7 5800X3D, bu yıl tanıtılan Ryzen 7 5700X3D ve Ryzen 5 5600X3D modellerinden oluşuyor. Ryzen 5 5500X3D ise muhtemel olarak 5600X3D gibi 6 çekirdekli yapıda karşımıza çıkacak.
Ayrıca 3D V-Cache modelinin 3.0GHz temel, 4.0GHz artırılmış saat hızı ve 96MB L3 önbelleğe sahip olduğunu söyleniyor. Bu da halihazırda mevcut olan Ryzen 5 5600X3D modelinden 300-400MHz daha yavaş. Keza birinci nesil 3D V-Cache, mevcut modellere kıyasla daha sınırlı güç ve termal sınırlara sahip olduğundan, işlemcinin saat hızları da X3D olmayan parçalardan daha düşük.
İyi haber şu ki, AM4 soketi 2016 yılından bu yana hayatımızda ve soketini kullanan halen milyonlarca kişi var. Ayrıca AMD tarafından güncellenmeye devam ediyor. Dolayısıyla kullanıcılar platform değiştirmeden yeni X3D modellerine yönelebiliyor.
Diğer tarafta AMD henüz Zen 5 tabanlı X3D işlemcilerini piyasaya sürmedi. Dolayısıyla amiral gemisi 3D V-Cache işlemciler arasında 8 çekirdekli 7800X3D, 12 çekirdekli 7900X3D ve 16 çekirdekli 7950X3D modelleri, bir alt ürün segmentinde ise Ryzen 7 5800X3D, 5700X3D, Ryzen 5 5600X3D ve 5500X3D bulunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.