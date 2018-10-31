Mobil reklam harcamaları, televizyonu geçmek üzere

EMarketer'in en son reklam harcamaları tahminine göre, bu yıl mobil cihazlar, TV reklam harcamalarını 6 milyar dolardan fazla aşacak. 2020'ye kadar, kanal ABD'de toplam medya reklam harcamalarının %43'ünü temsil edecek ve bu tüm geleneksel medyanın toplamından daha büyük bir yüzde.

Reklamverenler mobile daha çok para harcıyor

EMarketer'in başkan yardımcısı Martín Utreras konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: "Canlı spor ve haberler gibi TV'nin kaleleri bile, çevrimiçi olarak hareket etmeye başlıyor. Çünkü insanlar bu yayınları artık mobil cihazlarından izliyor ve geleneksel medyayı terkediyorlar." ifadelerini kullandı.

EMarketer tahminlerine göre, mobil 2018'de ABD medya reklam harcamaları için 76.17 milyar dolarlık bir paya sahip olacak. Bu da TV'den 69.87 milyar dolar, basın yayından ise 18.74 milyar dolar daha fazla. 2022 yılının sonunda ise mobil reklam harcamalarının TV'nin iki katından fazla olması bekleniyor.

https://www.usatoday.com/story/money/markets/2018/10/30/us-mobile-ad-spending-surge-110-billion-2020/38238517/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter