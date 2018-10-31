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Mobil reklam harcamaları, televizyonu geçmek üzere

ABD'deki mobil reklam hacamalarının yıl sonuna kadar TV reklam harcamalarını geçecek. Mobil reklam pazarı 2020 yılına kadar 110 milyar dolara ulaşabilir. Konunun detayları haberimizde.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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EMarketer'in en son reklam harcamaları tahminine göre, bu yıl mobil cihazlar, TV reklam harcamalarını 6 milyar dolardan fazla aşacak. 2020'ye kadar, kanal ABD'de toplam medya reklam harcamalarının %43'ünü temsil edecek ve bu tüm geleneksel medyanın toplamından daha büyük bir yüzde.

Reklamverenler mobile daha çok para harcıyor

EMarketer'in başkan yardımcısı Martín Utreras konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: "Canlı spor ve haberler gibi TV'nin kaleleri bile, çevrimiçi olarak hareket etmeye başlıyor. Çünkü insanlar bu yayınları artık mobil cihazlarından izliyor ve geleneksel medyayı terkediyorlar." ifadelerini kullandı.
EMarketer tahminlerine göre, mobil 2018'de ABD medya reklam harcamaları için 76.17 milyar dolarlık bir paya sahip olacak. Bu da TV'den 69.87 milyar dolar, basın yayından ise 18.74 milyar dolar daha fazla. 2022 yılının sonunda ise mobil reklam harcamalarının TV'nin iki katından fazla olması bekleniyor.

https://www.usatoday.com/story/money/markets/2018/10/30/us-mobile-ad-spending-surge-110-billion-2020/38238517/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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maxmania 6 ay
mobilde reklamlardan kaçamıyoruz ondan reklam işi mobile kaydı. anlayacağınız iyi bir şey değil son kullanıcı için.
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SilverNitrate 6 ay
Bir de şu xiaomi'nin reklamlarını haber yapsanız? Adamlar ucuza telefon satıyorlar ama kendi uygulamalarında reklam dolu. Her uygulamasında mevcut. Bazen tuş kilidini açıyorum müzik çalar, karşıma tam ekran reklam çıkarıyor. Ayarlarından reklamı kapattığım halde bir de.
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esmerbuyucu 6 ay SilverNitrate
Alan memnun veren memnun. Sözde %5 kar, yersen.
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dere.beyi 6 ay
televizyon sadece ekran olarak görev alacak uydu muydu sistemi ortadan kalkacak
12 yıldır tv izlemiyorum 2006 da adsl bağlattığımdan beri
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