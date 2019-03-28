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İki kişilik Spotify Premium Duo abonelik seçeneği testlere başladı

Aile abonelik seçeneği fazla geliyor tek kişilik seçenek ise yetmiyorsa Spotify artık iki kişilik abonelik seçeneğini kullanıma sunacak. Belirli ülkelerde testler devam ediyor.
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Çevrim içi müzik sektöründe lider durumda olsa da Apple’ın baskısını ensesinde hisseden Spotify farklı abonelik seçenekleri ile ücretli kullanıcı sayısını arttırmaya çalışıyor. Sırada iki kişilik abonelik seçeneği var.

Spotify Premium Duo ücreti ne kadar?

Spotify bilindiği üzere reklamlı ücretsiz ve ücretli abonelik olmak üzere iki farklı erişim yapısına sahip. Ücretli aboneler 100 milyon civarında ve çeyrek dönemde yaklaşık 1.4 milyar Avro gelir bırakıyor. Reklamlı aboneler ise yine 100 milyon civarında ancak buradan 175 milyon Avro civarında bir gelir elde ediliyor. Bu bakımdan ücretli aboneler hayati önem taşıyor.

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Spotify Premium Duo adındaki yeni abonelik planı aynı evde yaşayan iki kişi için düşünülmüş. Özellikle aile planı çok gelen ancak daha azı için tekli abonelikten başka seçeneği olmayan kullanıcıları hedefliyor.

Kolombiya, Şili, Danimarka, İrlanda ve Polonya’da testlere başlayan Spotify Premium Duo abonelik planı 12.49 Avro fiyat etiketine sahip. Avrupa’da tekli plan 9.99 Avro iken aile planı da 14.99 Avro. Yani yeni plan ikisinin arasına yerleşmiş oluyor.

Spotify Premium Duo seçeneği sayı avantajından başka Duo Mix adında bir özellik ile geliyor. Duo Mix kullanıcıya özel olarak hazırlanan ve platformda müzik dinledikçe daha kişisel hale gelen bir oynatma listesi. Kullanıcı abone olduğu anda Duo Mix listesi de hazır hale geliyor.

Spotify Premium Duo kullanıcı tarafında nasıl ilgi görecek şimdilik bilinmiyor. Bunun yaygın kullanıma geçtiği zaman öğrenebileceğiz.

 

https://www.spotify.com/ie/duo/ Yorum Yaz
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Kerim5100 1 ay
18 liraya falan gelir tahmini hem öğrenci paketi alanları da üzmemiş olurlar
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deoks 1 ay
Aylık 7 lira veriyorum ama aldığım hizmet muazzam. Vodafone spotify pass paketi de var limitsiz müzik her zaman elimin altında.
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hareketliperde 1 ay
gelirse iyi olur aslında. hanımla birlikte kullanırız
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AirSupport 1 ay
12₺ gibi bir fiyata gelirse bence baya iyi olur. Öğrenci 7₺ veriyorum 6₺ vermiş olurum işimize gelir
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0quz28 1 ay AirSupport
ne kadar mantıksız bir düşünce zaten tek kişilik paket 14tl nasıl 12tl gibi bir fiyata çift kişilik paket gelebilir ??? mantıken 14 ile 21 tl arası bir fiyatlandırma olacaktır çünkü aile paketi 21tl
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astegon 1 ay AirSupport
Bir DH ölücüsü her daim en uygun fiyatı kovalar


(Şaka yapıyorum ha)
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Rachsuchtig 1 ay
Sevgililer veya evliler, iki kardeş için de baya iyi aslında
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The.Mafia 1 ay
Fiyatı uygun olursa satış yapar
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