İki kişilik Spotify Premium Duo abonelik seçeneği testlere başladı

Çevrim içi müzik sektöründe lider durumda olsa da Apple’ın baskısını ensesinde hisseden Spotify farklı abonelik seçenekleri ile ücretli kullanıcı sayısını arttırmaya çalışıyor. Sırada iki kişilik abonelik seçeneği var.

Spotify Premium Duo ücreti ne kadar?

Spotify bilindiği üzere reklamlı ücretsiz ve ücretli abonelik olmak üzere iki farklı erişim yapısına sahip. Ücretli aboneler 100 milyon civarında ve çeyrek dönemde yaklaşık 1.4 milyar Avro gelir bırakıyor. Reklamlı aboneler ise yine 100 milyon civarında ancak buradan 175 milyon Avro civarında bir gelir elde ediliyor. Bu bakımdan ücretli aboneler hayati önem taşıyor.

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Spotify Premium Duo adındaki yeni abonelik planı aynı evde yaşayan iki kişi için düşünülmüş. Özellikle aile planı çok gelen ancak daha azı için tekli abonelikten başka seçeneği olmayan kullanıcıları hedefliyor.

Kolombiya, Şili, Danimarka, İrlanda ve Polonya’da testlere başlayan Spotify Premium Duo abonelik planı 12.49 Avro fiyat etiketine sahip. Avrupa’da tekli plan 9.99 Avro iken aile planı da 14.99 Avro. Yani yeni plan ikisinin arasına yerleşmiş oluyor.

Spotify Premium Duo seçeneği sayı avantajından başka Duo Mix adında bir özellik ile geliyor. Duo Mix kullanıcıya özel olarak hazırlanan ve platformda müzik dinledikçe daha kişisel hale gelen bir oynatma listesi. Kullanıcı abone olduğu anda Duo Mix listesi de hazır hale geliyor.

Spotify Premium Duo kullanıcı tarafında nasıl ilgi görecek şimdilik bilinmiyor. Bunun yaygın kullanıma geçtiği zaman öğrenebileceğiz.