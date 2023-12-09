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    El konulan sigorta şirketlerinin poliçeleri iptal ediliyor: Sigortalılar mağdur

    SEDDK'nın geçtiğimiz hafta el konulduğunu duyurduğu iki sigorta şirketinin poliçeleri iptal ediliyor. Bu konuda gerekli tedbirlerin alındığına yönelik açıklamalar yapılsa da kafalar karışmış durumda.
    İki sigorta şirketine el konuldu! Poliçeler iptal ediliyor
    Türkiye sigorta sektöründe son günlerde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile "Mevzuata aykırı işlemleri ve kötü yönetimleri nedeniyle" iki sigorta şirketine el konulduğunu duyurdu. Daha fazla sigorta şirketinin de inceleme altında olduğu belirtiliyor.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi, yapılan incelemeler sonucunda Gri Sigorta ve Mellce Sigorta'ya el konuldu. Bu şirketlere yeni yönetim kurulu üyeleri atandı ve idaresi Güvence Hesabına devredildi ancak aradan günler geçmesine rağmen bu iki şirket kapsamındaki sigortalıların mağduriyetlerinin nasıl giderileceği konusu netlik kazanmadı. İki şirketin de trafik sigortası satma yetkisi yok ancak 10 binlerce araç sahibine kasko sigortası düzenlenmiş durumda. Bu da ortada 10 binlerce mağdur olduğu anlamına geliyor.

    Şu anda sigortalıların poliçeleri tek tek iptal ediliyor. Yapılan resmi açıklamaya göre, bu iptallerin yaşanan mağduriyetin zararını en aza indirmek için yapıldığı ifade ediliyor. Normal şartlar altında poliçesi iptal edilen sigortalılar için başka bir sigorta poliçe düzenletmeleri halinde iptal priminin yarısı kadar indirim kuponu tanımlatılması ve poliçenin iptalinden sonra 4 gün daha sigortalı sayılmaları gibi tedbirlerin uygulanacağı açıklanmıştı. Ancak şu an için sigortalara bağlı işlemlerin yapılamadığı ve poliçe sahiplerinin ne yapacaklarını bilmediği ifade ediliyor.

    Bu iki şirketin trafik sigortası satma yetkisinin olmaması sebebiyle mağdur olan kişi sayısı az gibi görünse de yapılan incelemeler sonrası işin içine başka şirketlerin de dahil olması halinde olay daha da büyüyebilir.

    Bunun gibi otomotiv dünyasına ilişkin diğer gelişmeleri de öğrenmek için aşağıdaki videoda yer alan DH Oto Gündem programımızı takip edebilirsiniz:

    Kaynakça https://sigortamedya.com.tr/el-konulan-sigorta-sirketlerinden-kasko-yaptiranlari-ilgilendiren-onemli-gelisme/ https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/seddk-gri-sigorta-ve-mellce-sigortaya-tedbir-2145699
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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