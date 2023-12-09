El konulan sigorta şirketlerinin poliçeleri iptal ediliyor: Sigortalılar mağdur

Türkiye sigorta sektöründe son günlerde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile "Mevzuata aykırı işlemleri ve kötü yönetimleri nedeniyle" iki sigorta şirketine el konulduğunu duyurdu. Daha fazla sigorta şirketinin de inceleme altında olduğu belirtiliyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, yapılan incelemeler sonucunda Gri Sigorta ve Mellce Sigorta'ya el konuldu. Bu şirketlere yeni yönetim kurulu üyeleri atandı ve idaresi Güvence Hesabına devredildi ancak aradan günler geçmesine rağmen bu iki şirket kapsamındaki sigortalıların mağduriyetlerinin nasıl giderileceği konusu netlik kazanmadı. İki şirketin de trafik sigortası satma yetkisi yok ancak 10 binlerce araç sahibine kasko sigortası düzenlenmiş durumda. Bu da ortada 10 binlerce mağdur olduğu anlamına geliyor.

Şu anda sigortalıların poliçeleri tek tek iptal ediliyor. Yapılan resmi açıklamaya göre, bu iptallerin yaşanan mağduriyetin zararını en aza indirmek için yapıldığı ifade ediliyor. Normal şartlar altında poliçesi iptal edilen sigortalılar için başka bir sigorta poliçe düzenletmeleri halinde iptal priminin yarısı kadar indirim kuponu tanımlatılması ve poliçenin iptalinden sonra 4 gün daha sigortalı sayılmaları gibi tedbirlerin uygulanacağı açıklanmıştı. Ancak şu an için sigortalara bağlı işlemlerin yapılamadığı ve poliçe sahiplerinin ne yapacaklarını bilmediği ifade ediliyor.

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Bu iki şirketin trafik sigortası satma yetkisinin olmaması sebebiyle mağdur olan kişi sayısı az gibi görünse de yapılan incelemeler sonrası işin içine başka şirketlerin de dahil olması halinde olay daha da büyüyebilir.

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İki sigorta şirketine el konuldu! Poliçeler iptal ediliyor