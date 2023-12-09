El konulan sigorta şirketlerinin poliçeleri iptal ediliyor: Sigortalılar mağdur

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, yapılan incelemeler sonucunda Gri Sigorta ve Mellce Sigorta'ya el konuldu. Bu şirketlere yeni yönetim kurulu üyeleri atandı ve idaresi Güvence Hesabına devredildi ancak aradan günler geçmesine rağmen bu iki şirket kapsamındaki sigortalıların mağduriyetlerinin nasıl giderileceği konusu netlik kazanmadı. İki şirketin de trafik sigortası satma yetkisi yok ancak 10 binlerce araç sahibine kasko sigortası düzenlenmiş durumda. Bu da ortada 10 binlerce mağdur olduğu anlamına geliyor.
Şu anda sigortalıların poliçeleri tek tek iptal ediliyor. Yapılan resmi açıklamaya göre, bu iptallerin yaşanan mağduriyetin zararını en aza indirmek için yapıldığı ifade ediliyor. Normal şartlar altında poliçesi iptal edilen sigortalılar için başka bir sigorta poliçe düzenletmeleri halinde iptal priminin yarısı kadar indirim kuponu tanımlatılması ve poliçenin iptalinden sonra 4 gün daha sigortalı sayılmaları gibi tedbirlerin uygulanacağı açıklanmıştı. Ancak şu an için sigortalara bağlı işlemlerin yapılamadığı ve poliçe sahiplerinin ne yapacaklarını bilmediği ifade ediliyor.
Bu iki şirketin trafik sigortası satma yetkisinin olmaması sebebiyle mağdur olan kişi sayısı az gibi görünse de yapılan incelemeler sonrası işin içine başka şirketlerin de dahil olması halinde olay daha da büyüyebilir.
Bunun gibi otomotiv dünyasına ilişkin diğer gelişmeleri de öğrenmek için aşağıdaki videoda yer alan DH Oto Gündem programımızı takip edebilirsiniz:Kaynakça https://sigortamedya.com.tr/el-konulan-sigorta-sirketlerinden-kasko-yaptiranlari-ilgilendiren-onemli-gelisme/ https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/seddk-gri-sigorta-ve-mellce-sigortaya-tedbir-2145699 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.