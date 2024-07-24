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Tam Boyutta Gör Araç sahiplerinin trafik sigortası ve kasko onarım işlemleri için hazırlanan eksper raporları dijitale taşındı. Artık araç sahipleri eksper raporlarına e-Devlet üzerinden ulaşabiliyor.

Online emlak ilanları için yetkilendirme işlemi e-Devlet'e taşını 1 ay önce eklendi

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneğinden yapılan açıklamaya göre Trafik ve Kasko sigortalarında düzenlenen eksper raporları e-Devlet üzerinden görüntülenebilmektedir. Bu çerçevede hem eksper atama işlemleri hem de eksper raporlarının görüntülenmesi işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Eksper raporunu görüntülemek isteyen araç sahiplerinin veya vekillerinin e-Devlet üzerinden arama bölümüne “Trafik ve Kasko Eksper Raporları Sorgulama” yazarak Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından sunulan Trafik ve Kasko Eksper Raporları Sorgulama hizmetine ulaşabilir.

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Sigorta eksper raporları artık e-Devlet’ten görüntülenebiliyor