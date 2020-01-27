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    İki yeni Silent Hill oyunu geliştiriliyor söylentisi

    Konami'nin iki yeni Silent Hill oyunu için iki yıl önce geliştirici aramaya başladığı belirtildi. Sızıntı olarak yapılan paylaşımın kaynağı, duyumları doğru çıkan AestheticGamer.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    İki yeni Silent Hill oyunu geliştiriliyor söylentisi
    Daha önce Resident Evil 3 remake ve Resident 7 Not a Hero DLC'si ile ilgili yapmış olduğu sızıntı haberleri doğru çıkan AestheticGamer isimli Twitter hesabından Silent Hill hayranlarını sevindirecek bir haber geldi.

    Ayrıca Bkz. "İngiliz Rolls-Royce’dan mini nükleer reaktör hamlesi"

    Daha öncekiler gibi bir sızıntı haberi olan paylaşıma göre Konami, geliştiricilerle iki yeni Silent Hill oyunu için masaya oturdu. Görünüşe göre ilk oyunun bir soft reboot (aynı evren içindeki olayların devam ettiği, yaşanmış olayların bazılarının görmezden gelindiği devam filmi ya da oyunu. Örnek: Terminator: Dark Fate) olmasını isteyen Konami diğer yapımın ise bölümler halinde yayınlanan Telltale tarzında olmasını istemiş.

    Sızıntıya göre Konami, söz konusu oyunlarla ilgili bir geliştirici aramaya iki yıl önce başlamış. Oyunların rafa kalkıp kalkmadığı ile ilgili bir paylaşımda bulunulmasa da AestheticGamer, projelere devam edildiğini ifade etmiş. Rely On Horror adlı web sitesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre ise oyunların yapımına devam ediliyor.

    Silent Hill serisi kapsamında en son 2014 yılında Hideo Kojima tarafından yönetilen Silent Hills adlı proje dahilinde PS4’e bir oynanabilir demo gelmiş ancak yapım, takip eden yıl içinde iptal edilmişti.



    https://www.pcgamer.com/rumor-two-silent-hill-games-are-currently-in-development/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Abstergo Industries 3 sa.
    Silent Hill'i yapan ekip dağıldıysa bence güzel bir iş çıkmaz ortaya. He Konami der ki eski ekibi topladık, köklerine döndürücez o zaman paşa paşa gelsin oynarız. Açıkcası ben yeni oyun yerine remake tercih ederim yeni oyunun nasıl çıkacağını kestiremiyorum ama günümüze uyarlanmış grafikleri ve oynanışı yenilenmiş bir remake daha güzel olur. Capcom bunu çok iyi bir şekilde yaptı RE2'de
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