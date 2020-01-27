İki yeni Silent Hill oyunu geliştiriliyor söylentisi

Daha önce Resident Evil 3 remake ve Resident 7 Not a Hero DLC'si ile ilgili yapmış olduğu sızıntı haberleri doğru çıkan AestheticGamer isimli Twitter hesabından Silent Hill hayranlarını sevindirecek bir haber geldi.

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Daha öncekiler gibi bir sızıntı haberi olan paylaşıma göre Konami, geliştiricilerle iki yeni Silent Hill oyunu için masaya oturdu. Görünüşe göre ilk oyunun bir soft reboot (aynı evren içindeki olayların devam ettiği, yaşanmış olayların bazılarının görmezden gelindiği devam filmi ya da oyunu. Örnek: Terminator: Dark Fate) olmasını isteyen Konami diğer yapımın ise bölümler halinde yayınlanan Telltale tarzında olmasını istemiş.

Sızıntıya göre Konami, söz konusu oyunlarla ilgili bir geliştirici aramaya iki yıl önce başlamış. Oyunların rafa kalkıp kalkmadığı ile ilgili bir paylaşımda bulunulmasa da AestheticGamer, projelere devam edildiğini ifade etmiş. Rely On Horror adlı web sitesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre ise oyunların yapımına devam ediliyor.

Silent Hill serisi kapsamında en son 2014 yılında Hideo Kojima tarafından yönetilen Silent Hills adlı proje dahilinde PS4’e bir oynanabilir demo gelmiş ancak yapım, takip eden yıl içinde iptal edilmişti.

https://www.pcgamer.com/rumor-two-silent-hill-games-are-currently-in-development/

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