İki yıl sonra otonom araçlarda uyumak mümkün olabilir

Otonom araç teknolojisi denilince akla ilk gelen isim olan Elon Musk, sık sık Tesla sürücülerini uyarmış ve bu sürüş teknolojisinin tamamen otonom olmadığı, bir yardımcı niteliğinde olduğunu belirterek sürücülerin direksiyon başından ayrılmamaları ve yolu takip etmelerinin gerektiğini dile getirmişti.





Elon Musk gibi iddialı açıklamalar yapan bir kişinin bile otonom teknolojisini yeterince güvenli bulmaması bu teknolojinin önünde daha çok uzun yıllar olduğu düşüncesini akıllara getiriyordu ancak Musk'a göre beklediğimizden daha kısa bir süre içinde otonom araçlara direksiyonu emanet edebiliriz.





İki Yıl Sonra Gerçek Otonom Teknolojisini Göreceğiz

Geçtiğimiz günlerde TED Konferasnları'nda konuşan Elon Musk, kazı şirketi ve yapmayı planladığı tüneller hakkında konuşurken otonom araçlardan da bahsetti. Sunucunun ''Otonom araçlarda gideceğimiz hedefi belirleyip arka koltukta şekerleme yapmamamız için ne kadar beklememiz gerekiyor?'' sorusuna bu durumun yaklaşık iki yıl uzaklıkta olduğunu söyledi. Musk'ın açıklamalarına göre yaklaşım iki yıl içinde otonom teknolojisi tamamen güvenilir bir hal alacak ve araç sahibinin direksiyona herhangi bir müdahalesi gerekmeyecek.





Eğer Elon Musk'ın bu tahmini gerçeğe dönüşürse iki yıl sonra otonom araçların yaygınlığı ve taksicilik faaliyetleri gibi pek çok konuda büyük değişimlerle karşılaşabiliriz ancak Musk halen çok çalışmalarını gerektiğini vurguladı ve ''Teknolojinin otomatik olarak, kendiliğinden geliştiğini düşünmek yanlış olur ancak bir sürü insan daha iyisini yapmak için çok çalışırsa gelişme kaydedilir.'' dedi.





Pek çok şirkete CEO'luk yapmanın yanı sıra Donald Trump'a danışmanlık da yapan Elon Musk, Trump'ın eleştirildiği konular hakkında da açıklamalar yaptı. Trump'ın iklim değişikliği karşısındaki tutumları ve seyahat yasağı hakkında düzenlediği toplantılarda fikirlerini pek çok kez dile getirdiğini belirten Musk, belki de bu açıklamaların bir işe yaramadığı ancak en azından fikirlerini beyan ettiğini söyledi.





''Kimsenin Kurtarıcısı Değilim''

Son olarak SpaceX'in insanları Mars'a taşıma hedefi için insanlığın çok gezegenli bir tür haline gelmesi yolunda önemli bir adım olduğundan bahseden Musk, kendisine çok büyük anlam yükleyenler ve insanoğlunun kurtarıcısı olarak görenler içinse "Ben kimsenin kurtarıcısı olmaya çalışmıyorum. Sadece geleceği düşünmeye çalışıyorum.'' dedi.





https://www.ted.com/talks/elon_musk_the_future_we_re_building_and_boring#t-64917