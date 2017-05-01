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İki yıl sonra otonom araçlarda uyumak mümkün olabilir

Tesla CEO'su Elon Musk, şu an otonom araç sürücülerine ''Direksiyon başından ayrılmayın.'' dese de iki yıl içinde otonom araç teknolojisinin hedeflenen noktaya ulaşacağını düşünüyor.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Otonom araç teknolojisi denilince akla ilk gelen isim olan Elon Musk, sık sık Tesla sürücülerini uyarmış ve bu sürüş teknolojisinin tamamen otonom olmadığı, bir yardımcı niteliğinde olduğunu belirterek sürücülerin direksiyon başından ayrılmamaları ve yolu takip etmelerinin gerektiğini dile getirmişti. 


 

Elon Musk gibi iddialı açıklamalar yapan bir kişinin bile otonom teknolojisini yeterince güvenli bulmaması bu teknolojinin önünde daha çok uzun yıllar olduğu düşüncesini akıllara getiriyordu ancak Musk'a göre beklediğimizden daha kısa bir süre içinde otonom araçlara direksiyonu emanet edebiliriz.


İki Yıl Sonra Gerçek Otonom Teknolojisini Göreceğiz 

Geçtiğimiz günlerde TED Konferasnları'nda konuşan Elon Musk, kazı şirketi ve yapmayı planladığı tüneller hakkında konuşurken otonom araçlardan da bahsetti. Sunucunun ''Otonom araçlarda gideceğimiz hedefi belirleyip arka koltukta şekerleme yapmamamız için ne kadar beklememiz gerekiyor?'' sorusuna bu durumun yaklaşık iki yıl uzaklıkta olduğunu söyledi. Musk'ın açıklamalarına göre yaklaşım iki yıl içinde otonom teknolojisi tamamen güvenilir bir hal alacak ve araç sahibinin direksiyona herhangi bir müdahalesi gerekmeyecek.


Eğer Elon Musk'ın bu tahmini gerçeğe dönüşürse iki yıl sonra otonom araçların yaygınlığı ve taksicilik faaliyetleri gibi pek çok konuda büyük değişimlerle karşılaşabiliriz ancak Musk halen çok çalışmalarını gerektiğini vurguladı ve ''Teknolojinin otomatik olarak, kendiliğinden geliştiğini düşünmek yanlış olur ancak bir sürü insan daha iyisini yapmak için çok çalışırsa gelişme kaydedilir.'' dedi.


Pek çok şirkete CEO'luk yapmanın yanı sıra Donald Trump'a danışmanlık da yapan Elon Musk, Trump'ın eleştirildiği konular hakkında da açıklamalar yaptı. Trump'ın iklim değişikliği karşısındaki tutumları ve seyahat yasağı hakkında düzenlediği toplantılarda fikirlerini pek çok kez dile getirdiğini belirten Musk, belki de bu açıklamaların bir işe yaramadığı ancak en azından fikirlerini beyan ettiğini söyledi.


''Kimsenin Kurtarıcısı Değilim''

Son olarak SpaceX'in insanları Mars'a taşıma hedefi için insanlığın çok gezegenli bir tür haline gelmesi yolunda önemli bir adım olduğundan bahseden Musk, kendisine çok büyük anlam yükleyenler ve insanoğlunun kurtarıcısı olarak görenler içinse "Ben kimsenin kurtarıcısı olmaya çalışmıyorum. Sadece geleceği düşünmeye çalışıyorum.'' dedi.



https://www.ted.com/talks/elon_musk_the_future_we_re_building_and_boring#t-64917 Yorum Yaz
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sadrag 2 yıl en beğenilen
Otonom araçlardan oluşan bir taksi şirketinin kurulmasını çok isterdim şahsen. Burunlarından kıl aldırmayan bir kısım taksi şoförlerinden kurtulurduk böylece..
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tekirkara 2 yıl
Yİne geldi tipini...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Kerim5100 2 yıl
Otonoma otonom demem Türkiye'de çalışmadıkça :D
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haberelectro 2 yıl
2 yil bu is icin imkansiz.
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hanox 2 yıl
o kadar kısa sürede zor be dostum , en az 10 yıl ister be.
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parker48 2 yıl
Otonom araçların kullanıma girmesi erken evrede çok mümkün değil, bununla ilgili altyapı, kanun ve bilincin olgunlaşması gerekir, otonom aracı geçtim, BMW direksiyon mili olmayan yani direksiyon simidi ile tekerlekler arasında mekanik-fiziki bir bağlantısı olmayan bir direksiyon sistemini geliştirmişti ve bunu seri üretim araçlarda uygulayabilecek düzeye getirmişti, gel gelelim AB Yol Güvenliği yasalarına takılıp veto yemişti. AB herhangi bir arıza durumunda mekanik olarak tekerleklere müdahale edilmesi gerektiğini söylemiş BMW bu projeyi rafa kaldırmıştı, AB bu konuda oldukça sıkı Ulaşım ve Trafik güvenliği üzerine adamlarda külliyat var, ülkemizde 100 yıl sonra bile tehlikeli bu araçlar.
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BatuhanXxX 2 yıl
Abd ve Avrupada bu mümkün olabilir. Altyapısı hazır ve insanlar kurallara özellikle trafik kurallarına önem veriyor. En önemlisi Uydular ve trafik servisleri çok gelişmiş durumda. Dünyanın geri kalanına yayılması uzun sürecektir. Otonom araçlarin teknik donanımı baya ilerledi şuan öğrenme ve test aşaması. 2-3 yıl içinde yapacakları milyonlarca km ile gereken seviyeye gelecektir. Tuzlu olacak orası ayrı.
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tekkral34 2 yıl
Otonom araçlar bugün leblebi gibi yaygınlaşmış olsa bile Türkiye'de kullanımı imkansız.
Hiçbir yol ve levha Avrupa standartlarında bile değil. En basit Megane bile bazı ileri seviye özellikleri kapalı geliyor burada desteklemediği için.
Ankara'da gördüm 82 km hız sınırı konmuş %10 opsiyonla 90'a tamamlansın diye. Böyle bir sınır böyle bir zihniyet dünyada eşi benzeri yok.
Bizimki eyyyyyyy çekmeye devam ettikçe bu standartlar iyiden iyiye imkansız olur. Sonra Tesla bizi kıskanır.
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orhan1461 2 yıl
Türkiye'de bu tarz uygulamalar hayal arkadaşlar. Bu otonom araçlar , her 10 km.de bir dubalarla 2 şerit yolun birini kapayan trafik polislerini , yol çalışması için 3 şerit yolun 2 sini kapatan belediye çalışanlarını hatta tek yönü komple kapatıp diğer yöne gidiş gelişi aktaran çalışmalarıda algılayacak seviyeye gelmeleri gerekir.
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kadirirdem 2 yıl
Hiç fena olmaz ya ama yine de tedirgin olur insan.
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fuujitsu 2 yıl
İnsanlara arabanın içinde uyuyacak kadar güven sağlaması daha uzun yıllar alacaktır bence.
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axaxa 2 yıl
Tesla otel zinciri
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