Tesla Model 3'ün üretiminde Kuka robotlar kullanılacak

Tesla, bugüne kadar geliştirdiği en uygun fiyatlı elektrikli otomobil olan Model 3'ün seri üretimine temmuz ayında başlayacak. Merakla beklenen yeni otomobilinin seri üretimi için hazırlıklarını sürdüren Tesla, üretim aşamasında KUKA Robotics'in endüstriyel robotlarından faydalanacak.

Tesla'nın Kuka robotlarını kullanacağı yönünde ilk bilgiler Southeast Traders forumunda paylaşıldı. KUKA Robotics'te saha mühendisi olduğunu söyleyen Mac11FA kullanıcı adlı bir üye, Tesla fabrikasına teslim edilen robotların fotoğraflarını çekerek forumda paylaştı. 467 yeni robotun teslim edildiğini ve kuruluma hazır olduğunu söyleyen Mac11FA, önümüzdeki 7 hafta boyunca Tesla'nın üretim tesisinde görev alacağını ve bu robotların kurulumuna yardımcı olacağını belirtti.

Benzer bir açıklama da geçtiğimiz günlerde Tesla fabrikasını gezme şansı bulan Tesla sahiplerinden geldi. Üretim tesislerini görme şansı yakalayan bu kişiler arasında yer alan Engle kullanıcı adlı Tesla sahibi, tur sırasında gördüklerini Tesla Motors Club forumunda paylaştı. Tesla fabrikasında önemli bir bölümün Model 3'ün montaj hattı için ayrıldığını söyleyen Engle, her tarafta kurulmayı bekleyen Kuka robotlarının olduğunu ifade etti.

Merkezi Almanya'da bulunan KUKA Robotics, endüstriyel kullanıma yönelik robotlar geliştiriyor. Şirketin geliştirdiği robotların fiyatı 50 bin dolar ile 500 bin dolar arasında değişiyor. Tesla'nın Model 3'ün üretimi için sipariş ettiği Kuka robotlarının toplam maliyetinin ise yaklaşık 50 milyon dolar olacağı söyleniyor.

Elon Musk, geçtiğimiz eylül ayında yaptığı bir konuşma sırasında bu modern üretim sisteminin sinyallerini vermiş ve Model 3'ün montaj hattının adeta "uzaylılara ait bir savaş gemisini" andıracağını ifade etmişti. Günümüzdeki sıradan fabrikalardan 10 kat daha hızlı çalışacak yeni nesil fabrikalar kurarak üretim sektöründe devrim yaratmayı amaçlayan Musk, bu planını "makineleri üretecek makineler yapmak" olarak tanımlıyor.

https://cleantechnica.com/2017/04/27/tesla-army-kuka-robots-waiting-installed-model-3-assembly-line/