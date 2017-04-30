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Tesla Model 3'ün üretiminde Kuka robotlar kullanılacak

Temmuz ayında seri üretimine başlanacak Tesla Model 3'ün üretim aşamasında KUKA Robotics'in endüstriyel robotları kullanılacak. Tesla fabrikasına teslim edilen robotların kurulumuna başlanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tesla, bugüne kadar geliştirdiği en uygun fiyatlı elektrikli otomobil olan Model 3'ün seri üretimine temmuz ayında başlayacak. Merakla beklenen yeni otomobilinin seri üretimi için hazırlıklarını sürdüren Tesla, üretim aşamasında KUKA Robotics'in endüstriyel robotlarından faydalanacak.
Tesla'nın Kuka robotlarını kullanacağı yönünde ilk bilgiler Southeast Traders forumunda paylaşıldı. KUKA Robotics'te saha mühendisi olduğunu söyleyen Mac11FA kullanıcı adlı bir üye, Tesla fabrikasına teslim edilen robotların fotoğraflarını çekerek forumda paylaştı. 467 yeni robotun teslim edildiğini ve kuruluma hazır olduğunu söyleyen Mac11FA, önümüzdeki 7 hafta boyunca Tesla'nın üretim tesisinde görev alacağını ve bu robotların kurulumuna yardımcı olacağını belirtti.
Benzer bir açıklama da geçtiğimiz günlerde Tesla fabrikasını gezme şansı bulan Tesla sahiplerinden geldi. Üretim tesislerini görme şansı yakalayan bu kişiler arasında yer alan Engle kullanıcı adlı Tesla sahibi, tur sırasında gördüklerini Tesla Motors Club forumunda paylaştı. Tesla fabrikasında önemli bir bölümün Model 3'ün montaj hattı için ayrıldığını söyleyen Engle, her tarafta kurulmayı bekleyen Kuka robotlarının olduğunu ifade etti.
Merkezi Almanya'da bulunan KUKA Robotics, endüstriyel kullanıma yönelik robotlar geliştiriyor. Şirketin geliştirdiği robotların fiyatı 50 bin dolar ile 500 bin dolar arasında değişiyor. Tesla'nın Model 3'ün üretimi için sipariş ettiği Kuka robotlarının toplam maliyetinin ise yaklaşık 50 milyon dolar olacağı söyleniyor.
Elon Musk, geçtiğimiz eylül ayında yaptığı bir konuşma sırasında bu modern üretim sisteminin sinyallerini vermiş ve Model 3'ün montaj hattının adeta "uzaylılara ait bir savaş gemisini" andıracağını ifade etmişti. Günümüzdeki sıradan fabrikalardan 10 kat daha hızlı çalışacak yeni nesil fabrikalar kurarak üretim sektöründe devrim yaratmayı amaçlayan Musk, bu planını "makineleri üretecek makineler yapmak" olarak tanımlıyor.

https://cleantechnica.com/2017/04/27/tesla-army-kuka-robots-waiting-installed-model-3-assembly-line/ Yorum Yaz
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mehmedaltair 2 yıl en beğenilen
Yahu şunun haber değeri nedir bir editör açıklasa iyi olacak. Tesla haberi kotasından böyle saçma sapan haberlerle iyice siteden soğuttunuz. Şimdi haber olmasının sebebi Kuka robot kullanılması olamaz zaten bir çok şeyin üretiminde Kuka yada ABB robotları kullanılıyor. Tesla'nın robot kullanacak olması zaten olamaz peki o zaman neden haber yapılmış olabilir?

Bu tavrınız yüzünden her tesla haberinin altında en beğenilen yorumlarda eleştiri görüyorum ama görünüşe göre akıllanmayacaksınız...
Yahu şunun haber değeri nedir bir editör açıklasa iyi olacak. Tesla haberi kotasından böyle saçma sapan haberlerle iyice siteden soğuttunuz. Şimdi haber olması...
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Moueson 2 yıl
Teslanız batsın emi !!! Yeter ama saat başına Tesla haberi !!!
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blacksilicon 2 yıl
Zaten bircok otomotiv markası üretim proseslerinde endüstriyel robotlara yer veriyor devir bunu gerektiriyor Kuka,Fanuc,Abb,Yamaha vs rastalanabilcek markalar bunu haber yapıcak ne var anlayamadım açıkcası.
Zaten bircok otomotiv markası üretim proseslerinde endüstriyel robotlara yer veriyor devir bunu gerektiriyor Kuka,Fanuc,Abb,Yamaha vs rastalanabilcek markalar ...
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djkubi 2 yıl
Türkiyedeki çoğu otomobil firması bizzat kendi gücüyle 20 kuka robotu 1 haftada kuruyor. Tesla neyin kafasında. Haber ayrı bir saçmalık zaten.
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genpoker 2 yıl
Sürekli tesla haberlerine laf atanlarıda ben anlamiyorum. Madem ilgini cekmiyor okuma gec kardesim sanki zorla okutuyorlar. Benim ilgimi cekiyor acip okuyorum. Sen tesla hakkinda olup bitenleri ogrenmek istemiyosun diye ben niye mahrum kalayim.
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merveyanar 2 yıl
o kadar para veriyorlar makinalara olum ordan 14 15 i getir desen getiremezler :)
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mehmedaltair 2 yıl merveyanar
Slm merve hanım isterseniz tanışabiliriz :))

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Guest-F2673E0F4 2 yıl
Arkadaş hem bıktık diyiyorsunuz Elon ve Tesladan ama nedense sitede en çok okunan haberlerde görüyorum madem ilginizi çekmiyor girmeyin okumayın bu kadar basit ben mesela merak ediyorum belki otomobillerle ilgili gelişmeleri özellikle çevreci otomobillerle ilgilendiğim için Tesla Fisker Lucid Motors Nio haberleri çok hoşuma gidiyor ha Donanım Haber hep popüler haberlere girdiği için Tesla haberi yazıyor her gün o ayrı mesela Nio ES8 tanıtıldı ama sitede haberi yok örneğin...
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kadirirdem 2 yıl
Bakalım neler olacak ne kadar verimli olacak.
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dede17 2 yıl
Endüstri 4.0 ve Otomasyon iyice oturmaya başladı
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Ac1DBuRN 2 yıl
Neee? Kuka mı? artık rahat bir uyku uyuyabilirim
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TSY 2 yıl
Zaten çoğu firmanın kullandığı bir teknoloji kuka yamaha abb filan ya bunu haber yapmak için nasıl bir sebep gördünüz anlamış değilim. Hay artık teslanıza yeter artık. Trollere kızıyorduk sizler daha çok troll çıktınız.
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Mendieta58 2 yıl
Bazi bilim kurgu filmlerinde dev şirketler olur robot üretirler,araç uretirler,ucan araclar uretirler,insan yaşamının her alanında bi ürünleri olur tesla da buna hevesleniyor galiba şimdiden öyle bi algı yaratıyorlar.Yok tünel projesi,yok mars projesi vs vs
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interwap 2 yıl
Tesla zaten Kuka ile çalışıyor. Diğer araçları da Kuka ile üetiliyor.
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robot teknolojileri, tesla ve
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