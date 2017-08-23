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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İkinci el arabaların piyasa değerini ölçen uygulama: Araba Değeri

Ülkemizdeki hızlı piyasalardan biri olan ikinci el otomobil piyasasında zaman zaman uçuk fiyatlarla karşılaşıyoruz. Buna bir çözüm olarak araba değerini hesaplayan mobil uygulama geliştirildi.
1 yıl
17,7b
1
22
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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İkinci el arabaların piyasa değerini ölçen uygulama: Araba Değeri
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Türkiye'de hareketli piyasalardan birisi de ikinci el otomobil piyasasıdır. Ülkemizde yılda yaklaşık 5 milyon ikinci el araç satışı gerçekleşiyor. Avrupa'nın en büyük ikinci el araç pazarına sahibiz.
Araç satışının bu kadar yüksek olmasına rağmen araç alan ve ya satanlar için halen en büyük problem aracın kaç para ettiğini bilmektir. Şu anda piyasa satılmakta olan araç fiyatları veya bu işten anlayan bir arkadaştan alınan fikir ile belirlenmektedir.


Otomobil bayileri, bankalar ve filo şirketleri gibi kurumlar ikinci el araç değerini hesaplarken bazı endüstriyel çözümler kullanıyorlar ancak son kullanıcı için böyle bir çözüm bulunmuyor.

Kurumsal yapılara veri hizmeti sağlayan Garaj Sepeti ve Garaj Data firması, son kullanıcı için ücretsiz araba değeri hesaplayan Araba Değeri mobil uygulamasını yayınladı.


Oldukça pratik Araba Değeri uygulamasında yalnızca 30 saniyede araç bilgilerini girerek aracın o gün hangi fiyatlara hızlı satacağını, tok satıcı iseniz nasıl bir fiyat kullanmanız gerektiğini gösteriyor. Sadece satıcı için değil alıcı için de rehber niteliği taşıyor.

Piyasanın Hareketine Göre Fiyatlar Güncelleniyor

Sistemin en güzel özelliklerinden birisi de dinamik yapıya sahip olması. Piyasanın hareketine göre veriler güncelleniyor ve fiyat ona göre değişiyor.


Araba değeri uygulaması; otomobil, SUV ve arazi araçları için fiyat bilgisi veriyor. IOS ve Android cihazlar için ücretsiz olarak indirilebiliyor.


Android İndirme Linki
iOS İndirme Linki


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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Python 1 yıl en beğenilen
Detay sıfır, açık diyorum sıfır.
- Boya var mı yok mu ?
- Boya varsa neresinde ne parçasında ?
- Değişen parça var mı ? yok mu ?
- Hasar kaydı var mı ? yok mu ?
- Hasar kaydı varsa ne kadarlık ?
- Teyp meyp ses sistemi var mı? yok mu ?
- Hangi ilden alınacak/satılacak vs. ? hakkaride ki araba ile izmir istanbulda ki takdir edersiniz ki bir değil. Fiyatlar feci oynar.
Gibi gibi birsürü eksiği var. Sadece marka model km yakıt tipi vites giriyorsunuz size fiyatını söylüyor o kadar.
Sahibinden.com yada araba siteleri vs. bakın, arabanın marka modelini km yazın ve aratın aynısı hiçbir fark yok. Ama bu uygulama diyor ki reklam izle jeton kazan sana öyle sorgulatırım yani beklentisi var para kazanıyor e haliyle detay isterim değil mi ? yoksa 15 tıklık işlem zaten ne uğraşayım ?
Detay sıfır, açık diyorum sıfır.- Boya var mı yok mu ?- Boya varsa neresinde ne parçasında ?- Değişen parça var mı ? yok mu ?- Hasar kaydı...
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SEO-Uzmanı 1 yıl
araç fiyatın %90'ını motor kaç kilometrede olup olmadığı
ve kazası olup olmadığı belirler
gerisi fasi fiso süs ve aksesuar, osuruktan tayyaredir !
araç fiyatın %90'ını motor kaç kilometrede olup olmadığıve kazası olup olmadığı belirlergerisi fasi fiso süs ve aksesuar, osuruktan tayyaredir !...
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chosen85 1 yıl
Bu tarz yorumlar yapıp yaratıcının hevesini kırmayın. Hatta mümkünse interneti kapatın, mağarada yaşayın.
İlk çıkan ürün hiçbir zaman mükemmel olmaz. Zamanla geliştirilir.
Sahibinden ilk çıktığında aracın resmini göremiyordun.

Bu zihniyeti anlamakta zorluk çekiyorum...

Yazılımı yapan arkadaşı da tebrik ederim, günlerce emek vermiş algoritma yazmış. Güzel başlangıç, müthiş fikir; aynen devam et .
Bu tarz yorumlar yapıp yaratıcının hevesini kırmayın. Hatta mümkünse interneti kapatın, mağarada yaşayın.İlk çıkan ürün hiçbir zaman mükemmel olmaz. Zama...
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Yanıtla +4
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MetinOztok 10 ay
fikir güzel fakat daha fazla detaylandırılması ve uygulamanın geliştirilmesi gerek.
özellikle 2. elde fiyat kaybı yaşamayana honda araçların o kadar düşük fiyata gösterilmesi inandırıcı gelmedi bana. ama dediğim gibi geliştirilebilirse güzel uygulama.
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cruel53 1 yıl
sanirim sahibinden i baz aliyor.
kendi aracimi hesaplattm guzel sonuc verdi.
honda civic 1.5 ivtec sport 2017 model 20bin km bilgileri ile arattim bulamadi, km yi 5bin e cektm tam fiyat verdi. sahibinden de baktim bu kategoride 20 arac vardi.
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haxal 1 yıl
Citroen C4 Picasso icin deger veremedi
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VefaMetin 1 yıl
İstediği izinleri neden istediğini çözemedim.
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ahmethi 1 yıl
Hızlı fikir verme adına iyi bir uygulama
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lterlemez 1 yıl
Bir kere de köstek olacağınıza destek olun arkadaş, becerebiliyorsanız siz yazın uygulamayı. Şikayet edeceğinize, fikirlerinizi/kritiklerinizi/hataları uygulama sahibine iletin bir bakalım ne diyecek.
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chosen85 1 yıl
Bu tarz yorumlar yapıp yaratıcının hevesini kırmayın. Hatta mümkünse interneti kapatın, mağarada yaşayın.
İlk çıkan ürün hiçbir zaman mükemmel olmaz. Zamanla geliştirilir.
Sahibinden ilk çıktığında aracın resmini göremiyordun.

Bu zihniyeti anlamakta zorluk çekiyorum...

Yazılımı yapan arkadaşı da tebrik ederim, günlerce emek vermiş algoritma yazmış. Güzel başlangıç, müthiş fikir; aynen devam et .
Yanıtla +4
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kill1033 1 yıl
Ortalama fiyatı bence düşük veriyor ama sonuçta yeni uygulama. Nereden alıyormuş verileri?
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zbilici 1 yıl
Elinde zebellah gibi bir veri olan sahibinden.com yapsa ya böyle bir uygulama!
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cosica 1 yıl zbilici
zbilici
Elinde zebellah gibi bir veri olan sahibinden.com yapsa ya böyle bir uygulama!

ayrı uygulamaya ne gerek var ki? zaten aradığın aracın ayrıntılı bilgilerini gir bir sürü sonuç çıkıyor. bu da ortalama değerini verir arabanın. hem sadece araba da yok o dediğin sitede. her türlü eşya için yapabilirsin bunu.
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Blasterreal 1 yıl
Girişim fikri iyi ancak uygulama jeton olayı felan dandik fikir + değerleri ya hesaplamıyor yada çok üzerinde hesaplıyor. Veri tabanında veri yok resmen
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