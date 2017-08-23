İkinci el arabaların piyasa değerini ölçen uygulama: Araba Değeri

Otomobil bayileri, bankalar ve filo şirketleri gibi kurumlar ikinci el araç değerini hesaplarken bazı endüstriyel çözümler kullanıyorlar ancak son kullanıcı için böyle bir çözüm bulunmuyor.
Kurumsal yapılara veri hizmeti sağlayan Garaj Sepeti ve Garaj Data firması, son kullanıcı için ücretsiz araba değeri hesaplayan Araba Değeri mobil uygulamasını yayınladı.
Oldukça pratik Araba Değeri uygulamasında yalnızca 30 saniyede araç bilgilerini girerek aracın o gün hangi fiyatlara hızlı satacağını, tok satıcı iseniz nasıl bir fiyat kullanmanız gerektiğini gösteriyor. Sadece satıcı için değil alıcı için de rehber niteliği taşıyor.
Piyasanın Hareketine Göre Fiyatlar Güncelleniyor
Sistemin en güzel özelliklerinden birisi de dinamik yapıya sahip olması. Piyasanın hareketine göre veriler güncelleniyor ve fiyat ona göre değişiyor.
Araba değeri uygulaması; otomobil, SUV ve arazi araçları için fiyat bilgisi veriyor. IOS ve Android cihazlar için ücretsiz olarak indirilebiliyor.
Android İndirme Linki
iOS İndirme Linki
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- Boya var mı yok mu ?
- Boya varsa neresinde ne parçasında ?
- Değişen parça var mı ? yok mu ?
- Hasar kaydı var mı ? yok mu ?
- Hasar kaydı varsa ne kadarlık ?
- Teyp meyp ses sistemi var mı? yok mu ?
- Hangi ilden alınacak/satılacak vs. ? hakkaride ki araba ile izmir istanbulda ki takdir edersiniz ki bir değil. Fiyatlar feci oynar.
Gibi gibi birsürü eksiği var. Sadece marka model km yakıt tipi vites giriyorsunuz size fiyatını söylüyor o kadar.
Sahibinden.com yada araba siteleri vs. bakın, arabanın marka modelini km yazın ve aratın aynısı hiçbir fark yok. Ama bu uygulama diyor ki reklam izle jeton kazan sana öyle sorgulatırım yani beklentisi var para kazanıyor e haliyle detay isterim değil mi ? yoksa 15 tıklık işlem zaten ne uğraşayım ?
ve kazası olup olmadığı belirler
gerisi fasi fiso süs ve aksesuar, osuruktan tayyaredir !
İlk çıkan ürün hiçbir zaman mükemmel olmaz. Zamanla geliştirilir.
Sahibinden ilk çıktığında aracın resmini göremiyordun.
Bu zihniyeti anlamakta zorluk çekiyorum...
Yazılımı yapan arkadaşı da tebrik ederim, günlerce emek vermiş algoritma yazmış. Güzel başlangıç, müthiş fikir; aynen devam et .