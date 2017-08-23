İkinci el arabaların piyasa değerini ölçen uygulama: Araba Değeri

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Türkiye'de hareketli piyasalardan birisi de ikinci el otomobil piyasasıdır. Ülkemizde yılda yaklaşık 5 milyon ikinci el araç satışı gerçekleşiyor. Avrupa'nın en büyük ikinci el araç pazarına sahibiz.

Araç satışının bu kadar yüksek olmasına rağmen araç alan ve ya satanlar için halen en büyük problem aracın kaç para ettiğini bilmektir. Şu anda piyasa satılmakta olan araç fiyatları veya bu işten anlayan bir arkadaştan alınan fikir ile belirlenmektedir.





Otomobil bayileri, bankalar ve filo şirketleri gibi kurumlar ikinci el araç değerini hesaplarken bazı endüstriyel çözümler kullanıyorlar ancak son kullanıcı için böyle bir çözüm bulunmuyor.

Kurumsal yapılara veri hizmeti sağlayan Garaj Sepeti ve Garaj Data firması, son kullanıcı için ücretsiz araba değeri hesaplayan Araba Değeri mobil uygulamasını yayınladı.





Oldukça pratik Araba Değeri uygulamasında yalnızca 30 saniyede araç bilgilerini girerek aracın o gün hangi fiyatlara hızlı satacağını, tok satıcı iseniz nasıl bir fiyat kullanmanız gerektiğini gösteriyor. Sadece satıcı için değil alıcı için de rehber niteliği taşıyor.

Piyasanın Hareketine Göre Fiyatlar Güncelleniyor

Sistemin en güzel özelliklerinden birisi de dinamik yapıya sahip olması. Piyasanın hareketine göre veriler güncelleniyor ve fiyat ona göre değişiyor.





Araba değeri uygulaması; otomobil, SUV ve arazi araçları için fiyat bilgisi veriyor. IOS ve Android cihazlar için ücretsiz olarak indirilebiliyor.





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