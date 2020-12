Yerli otomobil fabrikasının üst yapı inşaatını gerçekleştirecek firma açıklandı

Yerli otomobil markamız TOGG'un C-SUV ve Sedan prototipleriyle tanışmamızın üzerinden tam 1 yıl geçti. Şirketin dünkü paylaşımında bu 1 yıllık süreçte yapılan çalışmaları görmüştük. Bugün de yerli otomobilin üretileceği fabrikayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) fabrikanın üst yapı inşaatı için Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile el sıkıştı. Yapılan açıklamada "Akıllı ve çevre dostu özellikleri aynı çatı altında buluşturacak ve ‘bir fabrikadan daha fazlası’ olacak TOGG Gemlik Tesisinin zemin güçlendirme çalışmalarından sonra üst yapı inşaatını gerçekleştirmek üzere Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile anlaştık." ifadelerine yer verildi.

TOGG Gemlik Tesisinin inşaatına 18 Temmuz 2020 tarihinde başlandı. Geçen sürede zemin güçlendirme kolonu üretiminde 24.400 adede ulaşıldığı belirtildi. Güçlendirme çalışmaları tamamlandığında bu sayı 40 bine ulaşacak. Enerji, Boya, Gövde Binaları zemin güçlendirmesi tamamlandı ve beton dökümüne başlandı. Ayrıca üretim hatları için makine teçhizat alımına da başlandı.

Yerli otomobilin üretileceği fabrika ve müşterilere marka deneyiminin yaşatılacağı kullanıcı odaklı kampüs, toplam 22 milyar lira yatırımla hayata geçirilecek. Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak fabrikada geçtiğimiz yıl tanıtılan elektrikli C-SUV ile başlayacak olan üretim, takip eden yıllarda elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV ile devam edecek.

2022 yılında üretime başlanması planlanan fabrika doğrudan 4 bin, dolaylı olarak ise 20 bin kişiye istihdam sağlayacak. Fabrikanın inşaat aşamasında 2 bin, işletme aşamasında ise 2023 yılı için 2 bin 420, 2032 yılına kadar da 4 bin 323 kişinin çalıştırılması ön görülüyor.

