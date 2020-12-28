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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli otomobil fabrikasının üst yapı inşaatını gerçekleştirecek firma açıklandı

    Akıllı ve çevre dostu özellikleriyle ön plana çıkması planlanan TOGG Gemlik Tesisinin inşaatına 18 Temmuz 2020'de başlandı ve halihazırda zemin güçlendirme çalışmaları sürüyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yerli otomobil fabrikasının üst yapı inşaatını gerçekleştirecek firma açıklandı

    Yerli otomobil markamız TOGG'un C-SUV ve Sedan prototipleriyle tanışmamızın üzerinden tam 1 yıl geçti. Şirketin dünkü paylaşımında bu 1 yıllık süreçte yapılan çalışmaları görmüştük. Bugün de yerli otomobilin üretileceği fabrikayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) fabrikanın üst yapı inşaatı için Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile el sıkıştı. Yapılan açıklamada "Akıllı ve çevre dostu özellikleri aynı çatı altında buluşturacak ve ‘bir fabrikadan daha fazlası’ olacak TOGG Gemlik Tesisinin zemin güçlendirme çalışmalarından sonra üst yapı inşaatını gerçekleştirmek üzere Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile anlaştık." ifadelerine yer verildi.

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    TOGG Gemlik Tesisinin inşaatına 18 Temmuz 2020 tarihinde başlandı. Geçen sürede zemin güçlendirme kolonu üretiminde 24.400 adede ulaşıldığı belirtildi. Güçlendirme çalışmaları tamamlandığında bu sayı 40 bine ulaşacak. Enerji, Boya, Gövde Binaları zemin güçlendirmesi tamamlandı ve beton dökümüne başlandı. Ayrıca üretim hatları için makine teçhizat alımına da başlandı.

    Ayrıca Bkz. "TOGG, yerli otomobilde 1 yıl boyunca yapılan çalışmaları paylaştı"

    Yerli otomobilin üretileceği fabrika ve müşterilere marka deneyiminin yaşatılacağı kullanıcı odaklı kampüs, toplam 22 milyar lira yatırımla hayata geçirilecek. Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak fabrikada geçtiğimiz yıl tanıtılan elektrikli C-SUV ile başlayacak olan üretim, takip eden yıllarda elektrikli C SedanC Hatchback, B SUV ve C MPV ile devam edecek.

    2022 yılında üretime başlanması planlanan fabrika doğrudan 4 bin, dolaylı olarak ise 20 bin kişiye istihdam sağlayacak. Fabrikanın inşaat aşamasında 2 bin, işletme aşamasında ise 2023 yılı için 2 bin 420, 2032 yılına kadar da 4 bin 323 kişinin çalıştırılması ön görülüyor.



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    johonwayni

    Şu anda tam ihtiyacim olan koltuk.

    3 saat önce
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    deniz_sea (Deniz ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.

    Kim acaba bunlar...
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Xenom (Cihan ) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    Önemli olan tesis yapmak değil rekabetçi fiyat ile piyasada yer edinebilmek ama dur bakalım bir görelim. Görmeden birşey demek olmaz.
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    SevenDeadlySins (Ugur ) 24 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Cehapenin istemicüüz tipleri damlarlar birazdan, adamların tek derdi demirtaşi gibi teroristi hapisden çıkarmak , türkiye yok olsun batsın adamların umrunda degil
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    Yanfo (Yavuz ) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    insan, yapım inşa sürecinden bir iki fotoğraf da paylaşır.
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    deniz_sea (Deniz ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.

    Kim acaba bunlar...
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Şıh Hazretleri (- -) 33 dk. ( Mesaj Silindi ) deniz_sea
    Cevaplayalım hocam, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ni yapan firma, çok şaşırtıcı gerçekten.

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    TheJudgé 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Araba daha piyasaya çıkmadan eskiyecek bu beklemeler yüzünden...
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