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İkinci el araçların kilometre bilgileri PTT mobil uygulamasından görüntülenebilecek

İkinci el araç alacak vatandaşlar kilometre ve araç muayene bilgilerini artık PTT mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecek. Daha önce 7 TL olan sorgulama işlemi çok daha ucuz olacak.
1 yıl
27,4b
1
36
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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İkinci el araçların kilometre bilgileri PTT mobil uygulamasından görüntülenebilecek
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile PTT AŞ arasında bilgi paylaşımı protokolü imzalandı. İmzalanan protokol, ikinci el araç satın alacak vatandaşlar yakından ilgilendiriyor.

Daha önceden SMS ile sorgulaması yapılan fakat daha sonra kaldırılan kilometre sorgulama hizmeti geri geliyor. PTT mobil uygulaması aracılığıyla araçların muayeneye girdiği zamanki kilometrelerini ve muayene tarihini görüntüleyebileceğiz.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka; “Biz, araç muayene sistemlerine girdiği zamanlarda araçların kilometrelerini kaydediyoruz. Dolayısıyla en güvenilir, hile yapılmamış, doğru bilgiler bu sistem üzerinde kayıtlı bulunuyor. Biz bu bilgileri PTT üzerinden vatandaşın hizmetine sunacağız” ifadelerine yer verdi.

Sorgulama İşlemi Daha Ucuz Olacak 

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik, twitter üzerinden yaptığı paylaşımda daha önce yüksek ücretli olan sorgulama işleminin daha ekonomik olacağı bilgisini paylaştı. SMS ile yapılan sorgulama işleminden 7 TL alınıyordu.

https://twitter.com/BozgeyikKenan/status/929277029660454912 Yorum Yaz
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FRAPS_TR 1 yıl en beğenilen
Daha ucuz değil bedava olmalı , ayrıca hasar sorgulamada ücretsiz olmalı. Bunlarıın hepsini e devletten sorgulayabilip detaylı bilgi alabilmeliyiz , sms olayı hem mazide kaldı hemde aşırı pahalı.

Aradığın aracın kaza detayını öğrenmek istersen 7 lira kaza başına tekrar sms ücreti isteniyor.
Daha ucuz değil bedava olmalı , ayrıca hasar sorgulamada ücretsiz olmalı. Bunlarıın hepsini e devletten sorgulayabilip detaylı bilgi alabilmeliyiz , sms olayı ...
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1 Yanıt Yanıtla +56
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MetalWave 1 yıl
o yüzden mi kalktı 5664 den. bir yerden alalım başka yere verelim ki karımız katlansın zaten hasar sorgulama kesin cepte üstünede ayrı sorgulama ilede ekstra para cepte.
o yüzden mi kalktı 5664 den. bir yerden alalım başka yere verelim ki karımız katlansın zaten hasar sorgulama kesin cepte üstünede ayrı sorgulama ilede ekstra pa...
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emre1393 1 yıl
düşünsene, halkın %99 u müslüman ama araçların ne kaza geçmişi ne de km sayacı güvenilir.
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efens123 1 yıl
Ptt 5 tl mi aldı bir münibüsün km bilgisini yolladı arabam toyota yaris şimdi benim 5 tl yi iç mi ettiler ?
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jubeii 1 yıl
az bile bize. vurun gazmayı. köküne köküne. her senenin kaza sorgusunu ayrı smslerde vermeliler. bölece her sene için ayrı mesaj atarız. ohh bide böle olsa.
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DH Misafiri 1 yıl
ben mesaj attım ve son iki muayene bilgisini verdi bana daha öncekiler de lazım.bu kilometre sorgulama olmuyor ki.tamamen dolandırıcılık.hem para istiyorlar hemde yetersiz bilgi veriyorlar
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adil07 1 yıl
Soygunn var
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DH Misafiri 1 yıl
Vatandaş dan daha fazla nasıl para alırız diye düşünmekten yakın da kafayı sıyıracaklar.
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DH Misafiri 1 yıl
Sasi numarasindan sorgulama yapilmiyor sürekli sistem hatasi yada boyle bir kayit yoktur diyor. Baska ugrasan varmi.
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atilasat 1 yıl
ptt ne alaka? ptt'ye para mı lazım?
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cannonturko 1 yıl
2 araç için denedik 2sindede 2015 ve sonraki vizeler çıkıyor, 2015ten öncesini göstermiyor belki ilerleyen zamanlarda olur bilginiz olsun.
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cermin007 1 yıl
HGS Mobil uygulaması içerisinde KM sorgulama var. Ama şu an çalışmıyor. Bilginiz olsun...
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Nerd Miner 1 yıl
Hasar ve parça sorgulama ücretsiz olmalı.Ve bu kayıt sistemi kasko harici sanayide tamir edilen araçları bile kapsayacak şekilde denetimli olmalı. Kayıt dışılığı ortadan kaldırmak lazım.
Bu Ülkenin %90 nı Müslüman diye geçiyor ama İkinci el oto veya herhangi bir mal alacaksın bir bakıyorsun yalan dolan gırla gidiyor. ticaret Ahlakı diye bir şey yok.
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