İkinci el araçların kilometre bilgileri PTT mobil uygulamasından görüntülenebilecek

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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile PTT AŞ arasında bilgi paylaşımı protokolü imzalandı. İmzalanan protokol, ikinci el araç satın alacak vatandaşlar yakından ilgilendiriyor.

Daha önceden SMS ile sorgulaması yapılan fakat daha sonra kaldırılan kilometre sorgulama hizmeti geri geliyor. PTT mobil uygulaması aracılığıyla araçların muayeneye girdiği zamanki kilometrelerini ve muayene tarihini görüntüleyebileceğiz.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka; “Biz, araç muayene sistemlerine girdiği zamanlarda araçların kilometrelerini kaydediyoruz. Dolayısıyla en güvenilir, hile yapılmamış, doğru bilgiler bu sistem üzerinde kayıtlı bulunuyor. Biz bu bilgileri PTT üzerinden vatandaşın hizmetine sunacağız” ifadelerine yer verdi.

Sorgulama İşlemi Daha Ucuz Olacak

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik, twitter üzerinden yaptığı paylaşımda daha önce yüksek ücretli olan sorgulama işleminin daha ekonomik olacağı bilgisini paylaştı. SMS ile yapılan sorgulama işleminden 7 TL alınıyordu.

https://twitter.com/BozgeyikKenan/status/929277029660454912