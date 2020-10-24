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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İkinci el otomobil fiyatları ne zaman normale dönecek?

    Gerek pandemi süreci gerekse döviz kurlarının yüksekliği nedeniyle yaşanan gelişmeler ışığında hızla yükselen ikinci el fiyatlarının yıl sonu itibariyle normalleşmeye başlaması bekleniyor.
    7 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2

    İkinci el otomobil fiyatları ne zaman normale dönecek?
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    ÖTV düzenlemesi, yüksek döviz kurları ve pandemi nedeniyle sıfır araç bulunurluğundaki sıkıntılar sıfır otomobillerde ve pek tabii ikinci el otomobil pazarında fahiş fiyat artışları görmemize neden oldu.

    "Peki fiyatlar ne zaman normale dönecek?" diye soracak olursanız, ikinci el otomobil fiyatlarında meydana gelen artışların bir süre daha devam edeceği ancak yıl sonuna kadar kademeli olarak daha dengeli bir seyir izleyeceği ifade ediliyor.

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    2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, ikinci ele doğrudan etki eden sıfır araç pazarındaki rekor yükselişlerin beklenen bir gelişme olduğunu söyleyerek, "2020 yılında pandemiden kaynaklı üretimin durması ile araç ithalatının yavaşlaması tüketici talebinin ertelenmesine neden olmuştu. Üretimin normale dönüp tedarikin sağlanması ile birlikte ertelenen talepler hızla karşılanmaya başladı ve sıfır araç satışları arttı. Bu durumun ikinci ele de bulunurluk ve dengeli fiyatlar açısından etkisi kaçınılmaz olacaktır" dedi.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Fiat 500 3+1, ailenin en pratik üyesi olmaya geldi"

    İkinci el otomobil satışlarında ise Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 15’e varan bir düşüş olduğunu sözlerine ekleyen Ülgür, "İkinci el pazarında, firmalar arası gerçekleşen satışı dahil etmezsek, son kullanıcıya yapılan perakende satışlarında bu düşüşün daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

    Son 2 aylık dönemde tedarik sorunu yavaş yavaş sonlanacak

    Son 2 aylık dönem içinde tedarik sorununun yavaş yavaş sonlanacağını kaydeden Ülgür, "Sıfır araç pazarında arzın da artması ile kurlar yükselse dahi ikinci el araç fiyatlarında yükselme hız kesecektir. Sıfır araç ve ikinci el araç fiyatları arasındaki değerleme oranı normale dönerek dengeye oturacaktır. Dolayısıyla ikinci elde de fiyatlar yıl sonu itibariyle normalleşmeye başlayacaktır" görüşünü paylaştı.

    2019 yılında ikinci el pazarının mükerrer satışlarla birlikte 7.5 milyon adetlik hacme ulaştığını da sözlerine ekleyen Ülgür, "Sıfır araç pazarında yukarı yönlü ivmenin devam edeceğini düşünüyorum. Bu yüksek performans ikinci el araçların fiyatlarını dengelese de, ikinci el pazarı kendi içerisindeki dinamiğine bağlı olarak adet olarak çok fazla etkilenmeyecektir. 2020 yılının toplam 8 milyonun üzerinde satış adedi ile kapanacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.



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    TheJudgé

    Comolokko

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    ..........

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    .........

    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    ?Roovu

    çöpp

    15 saat önce
    guneyk

    xd

    1 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    2 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    2 gün önce
    hareketliperde

    v

    2 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheCaliph_ 7 sa. en beğenilen
    Bir kişi de çıkıp babacım sen şaka mı yapıyorsun yoksa korkuyor musun gerçekleri söylemeye diyemiyor ya ben de buna bitiyorum.

    Üretim artınca denge sağlanacakmış ya hadi kardeşim hadi.
    Bir kişi de çıkıp babacım sen şaka mı yapıyorsun yoksa korkuyor musun gerçekleri söylemeye diyemiyor ya ben de buna bitiyorum. Üretim artınca denge sa...
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    1 Yanıt Yanıtla +21
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    kkvan (KORHAN ) 6 sa.
    1.6 motor Mercedes E serisi 1.200.000 TL olmuş . Bitmişiz biz. hiçbir şey eski haline , normale falan Dönmez . Bunu kafanıza sokun. Türkiye’de sıfır araba artık Egea Corolla Megane dan ibarettir o da hayatınızı adarsanız ancak işte ...
    1.6 motor Mercedes E serisi 1.200.000 TL olmuş . Bitmişiz biz. hiçbir şey eski haline , normale falan Dönmez . Bunu kafanıza sokun. Türkiye’de sıfır araba artı...
    Devamını Gör
    Yanıtla +15
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    crashris (Mahmut Karaca) 7 sa.
    Fiyatlar inecek demiyor normalleşecek diyorlar herkes 3 maymunu oynuyor herkes karşıdakini kazıklama derdinde, hiçbir ülkede ikinci fiyatları artmadı bu ülkedeki kadar nasıl bir tutulma yaşanıyor yazık bu ülkeye ,!
    Fiyatlar inecek demiyor normalleşecek diyorlar herkes 3 maymunu oynuyor herkes karşıdakini kazıklama derdinde, hiçbir ülkede ikinci fiyatları artmadı bu ülkedek...
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    Yanıtla +12
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    Yorumlar (31) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    darkmoon34 (ercan yardak) 2 sa.
    Sıkılmadınız mı hala bu kaç yüz bininci konu..



    Şu konuya benzer bir konu ilk açıldığında o zaman 100 bin olan araba bugün oldu 250 bin..



    6 ay sonra gene böyle bir konu açılıcak bugün o 250 bin olan araba 300 bin olucak...
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    koroglu69 (EBUBEKİR KÖROGLU) 3 sa.
    Artirsinlar istedikleri kadar iyce yavasladi satislar favoriye aldigim bi kac arac vardi bir aydan fazladir ilanlar duruyo kimsenin aldigi yok
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    koroglu69 (EBUBEKİR KÖROGLU) 3 sa.
    Hocam isterse donmesin malum siteye bakiyom aylardir ayniki araclar duruyo fiat yukseltiliyo ama alan yok bu ara iyce yavasladi
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    Fakir Kemancı (Fakir Kemancı) 3 sa.
    Düşmeyecek şunu anlayın artık araç alıcam diyenlere bekle düşecek diyenlerle doluydu buralar



    Fiyatlar düşmez ancak 0 araç talebine yetişirlerse normal seyrinde devam eder bakın düşer demiyorum artış hızı azalır sadece



    Bunun içinde



    1. Coronanın bitmesi talebi karşılayan üretimin yapılabilmesi

    2. TL dolar makasının kapanması

    3. Vergi oranının düşürülmesi
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    deoks 4 sa.
    Bayiler stok yapmaya başladığı zaman. Seneye Marta gün verilen bir ortamda 2. Eller de haliyle karaborsaya düşüyor.
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    ridleyscott (baris yilmaz) 5 sa.
    Bu bir trend meselesi. Borsa gibi , fiyatın artacağına İnanç devam ettiği sürece alış sürer. Ne zaman ki satış zorlaşır, araçlar 1 ay ilanda boş beklemeye başlar o zaman ancak düşüş görülür.
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 5 sa.
    Türkiye'de neyin fiyatı artmış da sonrasında düşmüş ?
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    habercipersonel 5 sa. yeni yorumcu
    normale dönen araçlar ve en ucuz iller https://bcvc.live/yHVy7Fo
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    volga tuygun (tuygun habora) 5 sa.
    Fiyatlar tabii ki de düşmez, sadece şu pandemi dönemindeki hızda artamayabilir, hepsi o.
    Sıfır araçların fiyatı düşecek mi? Yoo!, Dolar Euro düşecek mi? Yoo! Pandemiden önce 45 Liraya aldığım Erzincan tulumu şimdi 75 Lira, peki fiyatı düşecek mi? Yoo!.........
    Kısacası fiyatların düşmesini beklemek sadece hayalperestlik.
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    lterlemez 6 sa.
    İkinci elde, göreceli yaşlı araçların fiyatları düşer biraz ama aksesuar doluluğu yüksek araçlarda düşeceğini sanmıyorum çünkü aynı aksesuar doluluğuna sahip sıfır araç sayısı düşük ve çok daha pahalı. Döviz 8 lirayı da geçer ise eğer hayatta düşmez. Çünkü 8'i geçer ise 9'a ve avro da 10'a çok hızlı gidecektir diye düşünüyorum, bu durumda da fiyatlar daha çok pahalanır.
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    ikinci el otomobil pazarı, ikinci el oto fiyatlar ve
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