Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla, ABD'deki en büyük tesisini kurmak için yer bakıyor

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD'deki en büyük üretim tesisini kurmak için harekete geçti. Yeni fabrikada Cybertruck ve Model Y SUV'un üretileceği belirtiliyor.
    18 sa.
    1,6b
    1
    7
    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Tesla, ABD'deki en büyük tesisini kurmak için yer bakıyor
    Tam Boyutta Gör

    Tesla, sızan bilgilere göre, ABD'de yeni bir tesisin inşası için iki potansiyel bölge belirledi. Adaylar, Austin (Texas) ve Tulsa (Oklahoma). Tesla temsilcileri yakın zamanda Tulsa'yı ziyaret etti ancak üretim tesisinin yeri konusunda henüz nihai bir karar alınmış değil.

    Ayrıca Bkz. "Trump, başta Apple olmak üzere yurtdışında üretim yapan şirketlere yeni vergi getiriyor"

    Cybertruck üretimi yapılacak

    Gelen bilgiler Tesla'nın yeni tesisinin, şirketin en büyük fabrikası olacağı yönünde. Yeni açılacak olan üretim tesisinde tam elektrikli Cybertruck pick-up modeline ek olarak orta Model Y orta boy SUV üretimi de yapılacak. Tesla'nın 10.000 işçinin çalıştığı şu anki ABD araç montaj fabrikası Kaliforniya'nın Fremont şehrinde bulunuyor.

    Tesla, ABD'deki en büyük tesisini kurmak için yer bakıyor
    Tam Boyutta Gör

    Şirketin Reno'da ikinci bir fabrikası var. Burada da araçları için pil üretimi yapıyor ve yaklaşık 6.500 kişi çalışıyor. Bunlara ek olarak Şangay'da bir fabrika ve Almanya'da henüz yapım aşamasında olan başka bir Tesla fabrikası mevcut. Dev şirketler, üretim tesisleri için genellikle, en iyi vergi indirimi ve teşvik aldıkları bölgeleri seçerler ve Tesla'nın da henüz bu aşamada olduğu belirtilmiş.



    https://www.autoblog.com/2020/05/15/tesla-austin-tulsa-factory-finalists/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    by_dj_omar (Omar Amar) 9 sa.
    Almanya da ki fabrika devreye girse bile fiyatları çok yüksek olacak :) malum ötv den dolayı + kur.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DoğanGörünümlüToros 6 sa. by_dj_omar
    %15 ötv ve %18 kdv olucak sadece. ICEli rakiplerinden ucuz olur bu sayede
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Preobrazhenski 14 sa.
    Şu Almanya fabrikası açılsa da alabilsek artık.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    FreeRun 15 sa.
    Cybertruck kadar gereksiz bir araç yoktur heralde, belki 100 sen sonra boya gerektirmeyen kaza olduğunda hasar almayan araçlar piyasada olucaktır ancak şuan için gereksiz.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Kampaku 15 sa. yeni yorumcu FreeRun
    Tesadüf mü yoksa marketing çalışması bilmiyorum ama Westworld adlı dizinin son sezonunda buna benzer araçlar vardı hep.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Kaiser75 (Freddie Krueger) 16 sa.
    Austin'i seçseler daha mantıklı, Galveston limanına yakın olduğu için araç sevkiyatı daha kolay olur.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Jowiyaga (Samet Cengiz) 18 sa.
    Atlanta da benim arazi var dededen kalma. Telefon numarası da birakmamissiniz ki arayayım Elon 'u.



    Ilan gibi konu açmışsınız.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 34 dk. Huawei’ye bir darbe de Kirin yonga setinden gelebilir 1 sa. Olimpiyatlar ertelendi ama Sonic yarışlara devam ediyor 6 sa. ABD Uzay Kuvvetleri, 'gizemli' uzay aracı X-37B'yi yörüngeye gönderdi 8 sa. GTA Online serverları, Epic'in kampanyasına dayanamadı: Rockstar'dan açıklama geldi 10 sa. Resident Evil serisi, dünya çapında 100 milyondan fazla kopya sattı 10 sa. Roger Dubuis yalnızca 8 adet üretilen Excalibur Twofold modelini duyurdu 11 sa. İkinci el otomobil fiyatlarındaki artışın sürmesi bekleniyor 12 sa. NASA, Ay’ın keşfi ile ilgili temel prensipleri anlattığı Artemis Mutabakatı’nı duyurdu 13 sa. Fitbit de solunum cihazı üretimine başlıyor 14 sa. Yapay zeka beyin lezyonlarının tanısında kullanılabilir 14 sa. Google Pixel 5, Motion Sense özelliğine sahip olmayabilir 14 sa. Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 17 Mayıs 15 sa. Xiaomi Mi Band 5 ve Mi Band 4C için geri sayım başladı 16 sa. Edison Mail hatası iOS kullanıcılarının yabancıların e-postalarını görmesine izin verdi 16 sa. Avrupa'daki süper bilgisayarlar, kripto para madencileri tarfından hacklendi 17 sa. Microsoft Surface Duo modellerinin pil ömrü zayıf olacak 17 sa. Yeni Windows 10 güncellemesi ses sorunları ve dosyaların kaybolmasına yol açıyor 18 sa. Borusan Mannesmann çalışanlarını mobil uygulama ile koronavirüsten koruyor 18 sa. GÖRÜNTÜLENEN Tesla, ABD'deki en büyük tesisini kurmak için yer bakıyor Sonraki Dyson iptal ettiği elektrikli aracını tanıttı 20 sa. Xiaomi'nin yeni amiral gemisi katili | Karşınızda POCO F2 Pro 20 sa. Dünya'nın Manyetik Kuzey Kutbu yer değiştiriyor: İşte sebebi 20 sa. ABD’li Sorrento, koronavirüsü %100 olarak durduran antikor bulduğunu iddia etti 21 sa. Microsoft Teams, Google Play Store’da Slack’i geçmeyi başardı 21 sa. Realme X50 Pro Player Edition özellikleri ve fiyatı sızdırıldı 22 sa. Rainbow Six: Siege klonu Area F2 oyunu, Ubisoft ile Apple ve Google'ı karşı karşıya getirdi 23 sa. Etkileyici grafikleriyle KartRider Rush+ indirmeye sunuldu 1 gün HTC tam kablosuz kulaklık pazarına giriyor 1 gün Le Mans 24 Saat yarışları sanal ortama taşındı 1 gün Half-Life: Alyx oyunculara bölüm düzenleme araçları sunuyor 1 gün “Dünya’nın en büyük kalkan volkanı” unvanı el değiştirdi! Yeni şampiyon yine Hawaii’den 1 gün Doom Eternal’ın ilk güncellemesi, şikayetlerle beraber geldi 1 gün Evin güvenliği bu ufaklığın işi "TP-Link Tapo C200 incelemesi" 1 gün Huawei P40 lite 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün Hyundai, performans otomobilleri serisine iki yeni model ekliyor 1 gün Monster'da Bu Hafta - Resident Evil 2 1 gün Deniz böcekleri gemi kaplamalarına ilham kaynağı olabilir 1 gün Koronavirüs salgınında 16 Mayıs tablosu: 1610 yeni vaka 1 gün Google Pixel 4a, iPhone SE'den daha ucuz olacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Trackmania Nations Remake Temmuz Ayının Başına Ertelendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Call of Duty: Modern Warfare Multiplayer Bu Hafta Sonu Oynamas...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yasaklar artık kalkmalıdır bıktık
    DH Forum
    Türkiye'nin geldiği nokta: 2000 yılı Marmaris Binay Cafe fiyat...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi