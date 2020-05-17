Tesla, ABD'deki en büyük tesisini kurmak için yer bakıyor

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Tesla, sızan bilgilere göre, ABD'de yeni bir tesisin inşası için iki potansiyel bölge belirledi. Adaylar, Austin (Texas) ve Tulsa (Oklahoma). Tesla temsilcileri yakın zamanda Tulsa'yı ziyaret etti ancak üretim tesisinin yeri konusunda henüz nihai bir karar alınmış değil.

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Cybertruck üretimi yapılacak

Gelen bilgiler Tesla'nın yeni tesisinin, şirketin en büyük fabrikası olacağı yönünde. Yeni açılacak olan üretim tesisinde tam elektrikli Cybertruck pick-up modeline ek olarak orta Model Y orta boy SUV üretimi de yapılacak. Tesla'nın 10.000 işçinin çalıştığı şu anki ABD araç montaj fabrikası Kaliforniya'nın Fremont şehrinde bulunuyor.

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Şirketin Reno'da ikinci bir fabrikası var. Burada da araçları için pil üretimi yapıyor ve yaklaşık 6.500 kişi çalışıyor. Bunlara ek olarak Şangay'da bir fabrika ve Almanya'da henüz yapım aşamasında olan başka bir Tesla fabrikası mevcut. Dev şirketler, üretim tesisleri için genellikle, en iyi vergi indirimi ve teşvik aldıkları bölgeleri seçerler ve Tesla'nın da henüz bu aşamada olduğu belirtilmiş.

https://www.autoblog.com/2020/05/15/tesla-austin-tulsa-factory-finalists/

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