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    İkinci en büyük ENS domain satışı gerçekleşti

    Ethereum ENS domainlerinin satışında işlem fiyatları yükselmeye devam ediyor. 000.eth adresinin satışı, en değerli ikinci satış oldu.                             
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    İkinci en büyük ENS domain satışı gerçekleşti
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    Blockchain ve Web3 teknolojisinin gelişmesi ile beraber başta finans ve bankacılık olmak üzere birçok alanda kendisine yer bulan Web3, domain konusunda da hızla gelişmeye devam ediyor. Son olarak NFT analiz platformu NFTGO tarafından elde edilen verilerine göre; 000.eth adresinin satışı, ikinci en yüksek ENS işlem fiyatı oldu.

    300 ETH karşılığında satıldı

    NFT analiz platformu NFTGO verilerine göre; 000.eth satışı, 300 ETH ile ikinci en yüksek ETH cinsinden ENS işlem fiyatı oldu. Hatırlatmak gerekirse 2021 yılının Ekim ayında paradigm.eth, 420 ETH yani yaklaşık 1,5 milyon dolar karşılığında satın alınmıştı.

    İlk olarak Web2’de IP adreslerini kullandığımız gibi bugün de Web3‘te cüzdan adreslerini ve kripto alanındaki işlem adreslerini kullanıyoruz. Bununla beraber bu sorunu çözmek için ortaya çıkan ENS (Ethereum Name Service); Web3’teki karmaşık tanımlayıcıları, okunabilir adlara (alan adlarına) çevirmenize yardımcı olmayı amaçlıyor.

    Böylece kullanıcılar “0x3bsfjbk234basf8iwerb….” gibi karmaşık cüzdan adresleri yerine ENS alan adını paylaşabiliyor.

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