İkinci kez halka arz edilecek Aselsan’ın TV reklamı yayınlandı

Reklamda savunmadan ulaşıma, haberleşmeden sağlığa, güvenlikten enerjiye Aselsan’ın hedeflediği tüm sektörlerden ürünler sergileniyor. Aselsan çalışanları ve çocuklar gösteriliyor. Aselsan’ın dünyanın en büyük 57 savunma markasından birisi olunduğuna vuru yapılıyor.
Ayrıca Bkz. "Rusya ile İran arasındaki ticarette kripto para kullanılabilir"
Aselsan halka arzdan sağlayacağı gelirin büyük bölümünü yeni teknoloji alanlarında büyüme ve birleşme-satın alma başta olmak üzere faaliyetleri geliştirmek amacıyla kullanılacak.
İkincil halka arzda ihraç edilecek hisse oranı yüzde 14 olarak belirlendi. Daha önce 1 milyar TL mevcut çıkarılmış sermayesinin 210 milyon TL artırılarak 1.210 milyar TL'ye çıkarılması hakkında karar alındı. Şirket, önümüzdeki günlerde yurt dışı road-showlar kapsamında New York, Londra, Frankfurt, Los Angeles ve Boston'da 10 günde 60 toplantı yapılacak.
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Vakfın gelirleri kendi sitesinde sermayesinde pay sahibi olduğu şirketlerden gelen kar payları, kiraya verilen gayrimenkullerinin kira gelirleri, IDEF fuar gelirleri, finans gelirleri ve yüce milletimizin yapmış olduğu bağışlar şeklinde detaylandırılmıştır.
Borsalarda işlem gören bir hisse olarak alım satımında diğer hisselerde olduğu gibi gerçeklerden çok beklentiler satın alınıp satılır.
Piyasa değeri belli olan bir şirketin hisse başı 46-47TL iken değeri KOÇ grubunun üzerine çıkmış olduğu bir ortamda (kağıt üzerinde) hisselerini satın alanlar (doğal olarak) düzeltmeye girdi.
Hisseler çıkar ve düşer. Manipülasyon ile spekülasyonu karıştırmamak gerekir.