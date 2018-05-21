İkinci kez halka arz edilecek Aselsan’ın TV reklamı yayınlandı

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İkinci kez halka arz edilecek Aselsan, yerli teknolojilerini sergilediği reklam filmini TV’de ve internet sitelerinde yayınlamaya başladı. TV reklamında Aselsan’ın teknolojileri ve üretim bantları gösteriliyor.

Reklamda savunmadan ulaşıma, haberleşmeden sağlığa, güvenlikten enerjiye Aselsan’ın hedeflediği tüm sektörlerden ürünler sergileniyor. Aselsan çalışanları ve çocuklar gösteriliyor. Aselsan’ın dünyanın en büyük 57 savunma markasından birisi olunduğuna vuru yapılıyor.

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Aselsan halka arzdan sağlayacağı gelirin büyük bölümünü yeni teknoloji alanlarında büyüme ve birleşme-satın alma başta olmak üzere faaliyetleri geliştirmek amacıyla kullanılacak.

İkincil halka arzda ihraç edilecek hisse oranı yüzde 14 olarak belirlendi. Daha önce 1 milyar TL mevcut çıkarılmış sermayesinin 210 milyon TL artırılarak 1.210 milyar TL'ye çıkarılması hakkında karar alındı. Şirket, önümüzdeki günlerde yurt dışı road-showlar kapsamında New York, Londra, Frankfurt, Los Angeles ve Boston'da 10 günde 60 toplantı yapılacak.