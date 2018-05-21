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İkinci kez halka arz edilecek Aselsan’ın TV reklamı yayınlandı

Aselsan ikinci kez halka arz edilecek. Savunma sanayi ve yerli üretim teknolojileri ile öne çıkan Aselsan, halka arz öncesi televizyon ve internet sitelerinde reklam filmi yayınlamaya başladı.
1 yıl
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24
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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İkinci kez halka arz edilecek Aselsan’ın TV reklamı yayınlandı
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İkinci kez halka arz edilecek Aselsan, yerli teknolojilerini sergilediği reklam filmini TV’de ve internet sitelerinde yayınlamaya başladı. TV reklamında Aselsan’ın teknolojileri ve üretim bantları gösteriliyor.

Reklamda savunmadan ulaşıma, haberleşmeden sağlığa, güvenlikten enerjiye Aselsan’ın hedeflediği tüm sektörlerden ürünler sergileniyor. Aselsan çalışanları ve çocuklar gösteriliyor. Aselsan’ın dünyanın en büyük 57 savunma markasından birisi olunduğuna vuru yapılıyor.

Ayrıca Bkz. "Rusya ile İran arasındaki ticarette kripto para kullanılabilir"

Aselsan halka arzdan sağlayacağı gelirin büyük bölümünü yeni teknoloji alanlarında büyüme ve birleşme-satın alma başta olmak üzere faaliyetleri geliştirmek amacıyla kullanılacak.

İkincil halka arzda ihraç edilecek hisse oranı yüzde 14 olarak belirlendi. Daha önce 1 milyar TL mevcut çıkarılmış sermayesinin 210 milyon TL artırılarak 1.210 milyar TL'ye çıkarılması hakkında karar alındı. Şirket, önümüzdeki günlerde yurt dışı road-showlar kapsamında New York, Londra, Frankfurt, Los Angeles ve Boston'da 10 günde 60 toplantı yapılacak.


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waRRioR 1 yıl en beğenilen
Aselsanın kara para aklamada kullanıldığını düşünüyorum. Hayali yatırımlarla bu kadar yükselmesi imkansız.
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xentios 1 yıl
Sakın almayın 2021 civarı batacak.
1 Yanıt Yanıtla +12
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oup59 1 yıl ImRoyal
ASELSAN TSK Güçlendirme Vakfı'nin bir kuruluşudur. Mevcut durumda hisselerinin %84,58’i Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na (TSKGV) ait olup anonim bir şirket olarak %15,3’lük kısmı ise Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. 2.kez halka arz ile bu oran %30'a çıkarılacaktır.
Vakfın gelirleri kendi sitesinde sermayesinde pay sahibi olduğu şirketlerden gelen kar payları, kiraya verilen gayrimenkullerinin kira gelirleri, IDEF fuar gelirleri, finans gelirleri ve yüce milletimizin yapmış olduğu bağışlar şeklinde detaylandırılmıştır.
Borsalarda işlem gören bir hisse olarak alım satımında diğer hisselerde olduğu gibi gerçeklerden çok beklentiler satın alınıp satılır.
Piyasa değeri belli olan bir şirketin hisse başı 46-47TL iken değeri KOÇ grubunun üzerine çıkmış olduğu bir ortamda (kağıt üzerinde) hisselerini satın alanlar (doğal olarak) düzeltmeye girdi.
Hisseler çıkar ve düşer. Manipülasyon ile spekülasyonu karıştırmamak gerekir.
ASELSAN TSK Güçlendirme Vakfı'nin bir kuruluşudur. Mevcut durumda hisselerinin %84,58’i Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na (TSKGV) ait olup anonim ...
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DH Misafiri 9 ay
bir iki kişi hariç çoğunluk kendi ülkesine ve yapabileceklerine inanmıyor. normaldir. chp kafası bunlar. kendilerini sülük hissediyorlar. ne yaptık bugüne kadar demiyorlar. deselerde sümerbank ve tekel diyor. mankurt olmuşsunuz.dışarıdaki kapitalistlerin, sömürdükleri milletlerin kanıyla yükseltikleri uygarlığa hayran olup ruh kabızlığına uğrayacağınıza dönüp bir kendinize bakın. beyninizle dötünüz yer değiştirmiş. sünepeler
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sistemli adam 1 yıl
Muhalif kafa bu işte.
Aselsan dan bile rahatsız olan kitle.
Ondan sonra ülke neden bu halde ?
Üretim yok diye zırlayanlar bir şeyler yapmaya çalışanları aşağılamaktan haz alıyor. Onların üretimi de bu.
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Red-army 1 yıl
Eklenti Yüklenemedi.
E dolasiyla izleyemedim...
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OverClocK1ng 1 yıl
Allah Allah. Reklam Türkçe ama? Her şeyi yabancılara satımıyor muyduk???...
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freedom36 1 yıl
Alın izleyin de vizyon nedir, vatan aşkı neye denir, hizmet kimin döneminde geldi anlayın. Hoş, siz gördüğünüzü inkar edecek kadar kör oldunuz artık ama...
youtu.be/...
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SilentHunterHD 1 yıl freedom36
çok yanlış sitede bu videoyu paylaşıyorsun dostum. linç edilmen an meselesi (!)
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firat_kilic 1 yıl
Tüm bankalar yabancı (%80+).... matik neden üretmedi şimdiye kadar? %80 banka stop etse savaşa bile giremessin. Kimse matikten para alamaz. Kredi kart sistemi stop. Sonra iç savaş.... Telekomu yabancılara sattın. İletişim iptal. Savaşacak halin bile yok. Ne füzesi ne hissesi...
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firat_kilic 1 yıl
Adam internetin fişini çekse batıyorsun.
Aselsan kimi kurtarabilir?
Kendini kurtarabiliyor mu?
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firat_kilic 1 yıl
Atatürk ne demiş "Her fabrika bir kaledir" demiş.
Şampuan fabrikaları hobby ipek bile gitmiş sabun hacı şakir yahudiler almış...
Kale derken futbol kalesi olarak mı bakıyorsun? Savaş kalesi olarak mı? Futbol olarak bakıyorsan kendi kalemize gol atıyoruz. Savaş kalesi olarak bakıyorsan keleyi dışarıya satıyoruz.
Yok şeker fabrikası yok vs... hepsi bilinçli düzeyde taksit taksit yavaş yavaş satılıyor....
Aklına gelmiyor mu? Kurbağa deneyi... soğukken su kurbağa konur kaba altı yavaş yavaş ısıtılır... en sonunda kurbağanın bacakları gevşer... sıçrayamaz ve olduğu yerde haşlanarak ölür yemek olur...
Kurbağa deneyi - toplum bağı youtube.com/...
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firat_kilic 1 yıl
Zararın halk ile paylaşılması standart haline gelmiş. Bu sistemin BİZ ler tarafından değiştirilmesi gerek. Başka birileri değiştiremez.
// Mesela Aselsanı - Darpa, Pentagonla kıyaslayalım //
Biri interneti dünya kullanımına sundu sanal uzayı açtı. Diğeri diğerinden kopya ve biraz arttırılmış sentez ile tank, füze, helikopter, füze satsa hangisi daha çok ekonomik güç elde eder? Soru bu... Cevap ise zihinlerde hazır...
Bir usb bellek üretmek, teknoloji üretmek ve satmak ekonomik bir silahmıdır? Hadi bakalım silahlara zam geldi. Ama maaşlara değil. İşte piramitik sistem tepedkeiler ve yerlerdeki üzerine yük bindirilen halk. Zararı hep millet ödüyor. Kaç kurtuluş savaşı vermek lazım? Neden hep iş kurtuluş savaşına kalıyor? İlmek boğazına geçirilirken taksit taksit on-yıllarca görmek zor mu? İncelemek-okumak-anlamak madem zor ise ödesin millet... ödeye ödeye belki aklı başına gelir....
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elonardo 1 yıl
Seçime kadar götürecek para bile kalmadı aselsan ile idare ederler belki
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