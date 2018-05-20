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Rusya ile İran arasındaki ticarette kripto para kullanılabilir

Rus haber portalı RBC’nin yaptığı bir habere göre; Rusya ile İran, batılı ülkelerin yaptırımlarından kaçınmak için aralarındaki ticaretlerde kripto para kullanmayı düşünüyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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İran Parlamenter Ekonomik İşler Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Pourebrahimi, İran ile Rusya’nın ABD Doları ile yapılan işlemlerden kaçınmasının yanı sıra kripto paralarla yapılacak işlemlerin, SWIFT sisteminin yerini alabileceğini söyledi.  
Rusya’da görev yapan mevkidaşı Dmitry Mezentsev ile yaptığı toplantıda konuşan Pourebrahimi; İran Merkez Bankası'nın, dijital para birimi kullanma önerilerini geliştirmeye başladığından ve bu sürecin sonunda kripto paraların iki ülke arasındaki ticarette kullanılabileceğinden bahsetti. 
Rusya’nın da bu konuda kendileriyle hemfikir olduğunu söyleyen Pourebrahimi: “Rusya da bizimle aynı görüşü paylaşıyor. Bu işi ilerletmeyi başarırsak, ülke bazındaki mal alışverişlerinde kripto para kullanarak bir ilki başaracağız.” dedi.
Rus diplomat Mezentsev; konu ile ilgili bir heyetin, İran’ın başkenti Tahran’da bir araya geleceği belirtirken, iki ülkenin de içinde bulunduğu ekonomik baskı sonucunda kripto para ticaretinin gündeme gelmesinin doğal olduğunu vurguladı.
Pourebrahimi, daha önce yaptığı bir açıklamada, İran vatandaşlarının kripto para alabilmek için 2.5 milyar dolarlık bir sermayeyi yurt dışına çıkardığını belirtmişti. 
Ekonomik açıdan baskıda olan bir başka ülke de Venezuela. Geçtiğimiz dönemde, bunun yasa dışı olduğunu söyleyen birçok otoriteye rağmen, petrol destekli kripto parası Petro’yu çıkaran Venezuela’dan sonra İran ve Rusya da böyle bir uygulama için çalışmalar yapıyor. Rusların ulusal kripto parası olacağı  iddia edilen CryptoRuble’nin 2019 yılının ortalarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. 

https://cointelegraph.com/news/iran-and-russia-discuss-transacting-in-crypto-to-avoid-international-sanctions Yorum Yaz
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cihansevencan 1 yıl en beğenilen
Mining işine girdizden beri her gün bir kripto para sevisi haber yaptığınız çok bariz..
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deoks 1 yıl
Eğer böyle birşey olursa o zaman görün bu miningcilere ne yapıyorlar.
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cihansevencan 1 yıl en beğenilen
Mining işine girdizden beri her gün bir kripto para sevisi haber yaptığınız çok bariz..
Yanıtla +12
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