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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İkiye ayrılan Ferrari Enzo, yenilenen hali ile 1.7 milyon dolara satıldı

2006 yılında yaşanan kaza sonucu 2’ye bölünen Ferrari Enzo, Ferrari Teknik Destek Hizmetleri tarafından bir araya getirildi ve oldukça yüksek bir fiyata satıldı. Marka değeri bu olsa gerek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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İkiye ayrılan Ferrari Enzo, yenilenen hali ile 1.7 milyon dolara satıldı
 
Bo Stefan Eriksson, 2006 yılında Ferarri Enzo’sunun ikiye bölünmesine sebep olacak bir kaza yaşamıştı. 24 Hours of Le Mans pistinde de yarışmış eski mafya babası ve teknoloji girişimcisi olarak anılan Eriksonn, bir Mercedes-Benz SLR McLaren ile girdiği drag yarışında otomobilinin kontrolünü kaybederek yaklaşık 260 km hızla geçirdiği kaza sonrası motorla birlikte arka kısmın kokpitten kopmasına sebep olmuştu.
İkisi de bir İngiliz finans kuruluşundan çalıntı olan ve kaçak yollar ile Amerika’ya sokulan otomobillere ise daha sonra el koyuldu. 2’ye bölünen otomobilin fotoğrafları büyük şaşkınlık yaratmıştı.
İkiye ayrılan Ferrari Enzo, yenilenen hali ile 1.7 milyon dolara satıldı
 
2004 yılının Ocak Ayı’nda satışı yapılan ve 2006 yılında kaza sonrası ikiye bölünen Enzo, Ferrari ekibi tarafından bir araya getirildi. İlk halinden farklı olarak araç içi bilgi-eğlence sistemi koyulan otomobile ayrıca Bose ses sistemi ve geri görüş kamerası ilave edildi. Bir önceki halinden farklı olarak koltuklarda ise siyah yerine kırmızı tercih edildi. 
İkiye ayrılan Ferrari Enzo, yenilenen hali ile 1.7 milyon dolara satıldı
 
Paris’de düzenlenen bir etkinlik çerçevesinde açık artırma yolu ile 1.6 milyon dolar başlangıç fiyatına sahip 2500 km’deki süper otomobil kendine 1 milyon 750 bin dolara alıcı buldu. 


http://www.motorauthority.com/news/1028908_ferrari-enzo-wrecked-in-infamous-2006-crash-restored-and-up-for-sale#image=100543306 Yorum Yaz
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infom@n 3 yıl en beğenilen
senersongur
Araba kullanmayı bilmeyenler böyle araçları alınca sonuç bu oluyor.

Sen biliyor musun? Adam le mans'ta yarışmış. Allah bilir ehliyetin bile yoktur :D
senersongurAraba kullanmayı bilmeyenler böyle araçları alınca sonuç bu oluyor.Sen biliyor musun? Adam le mans'ta yarışmış. Allah bili...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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canguler917 3 yıl
aracın pert kaydı vardır
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seker1adam 3 yıl
galericiler ve ölücüler uzak dursun
boya takıntısı olanlar bi zahmet sıfır araç baksın bu modelde boya varsa teşekkür edeceksin
aracın ilk sahibiyim
aracımda darbe yoktur sadece ortadan ikiye ayrılmıştır oda sanayide niyazi usta tarafından bütün parçalar orjinal toplanarak yapılmıştır
motor çok iyi durumda stock olup 660 beygirdir ben genelde 200 beygirini kullanıyorum kalan beygirlere el sürmedim istediğiniz ustaya baktırabilirsiniz
benzini adeta içiyor her benzincide duruyoruz lütfen çok yakarmı diye sormayın
takas fiyatım 2.000.0000 dolar dır fiyatı uygun tuttum bu paraya bugatti satıyorlar
öncelik pagani huayra koenigsegg agera dır
boş muhabbet için aramayın
NOT fiyat bir hafta için geçerlidir favorisine ekleyen 7 arkadaşa teşekkürler
galericiler ve ölücüler uzak dursunboya takıntısı olanlar bi zahmet sıfır araç baksın bu modelde boya varsa teşekkür edeceksinaracın ilk sahibiyim
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1 Yanıt Yanıtla +14
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BiggestNiko 3 yıl
Yahu ne şaşesi ne deger kaybi..la ferrari,enzo ferrari,lexus lfa,bugatti veyron.koneigseg,porsche 918 spider,aventador..bu araclar sabit şase uzerine uretilmiyor! Yolcu ucakları teknolojisi gibi uretiliyorlar! 3 ana parcadan oluşuyor şaseleri.ön orta ve arka kafes olarak! Birbirilerinede bildigin vida seklinde baglanıyorlar.Darbe goren bolum sokulup yenisi ile degistiriliyor.Bu aracin şase denilen govdesi 3 parca montajlanarak komple yeniden inşa edilmiştir ve yenilenmiştir hepsi bu.
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DH Misafiri 3 yıl
Aracın 1 milyon dolar hasar kaydı mevcuttur. Yürüyeninde alt takiminda en ufak sikinti yoktur.
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DH Misafiri 3 yıl
Bel altı temizlik boyası vardır ; ölücüler ,zombiciler ve vampir avcıları aramasın lütfen :D
makara bi yana bizde olsa pert olduktan sonra hurdalıkta açık arttırmada 2 trilyon değerindeki araç 200 bin tl ye zor alıcı bulur kazalı olarak
yurt dışında ise insanların yapılan restorasyona ,yenilemeye ve modifiyeye daha çok saygısıvar ve daha çok takdir toplayıp misli fiyatına satılıyor.
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DH Misafiri 3 yıl
Değişenin aracı yoktur.
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaş daha hasar kaydı var deniyo sanki yan sanayide yapılmış normal bi araba olsa almam ama Ferrari bu milyonlarla oynuyosun alınır yani
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MedivL 3 yıl
expertize sokmadan almam...en fazla 1 veririm... :D
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Mr xXx 3 yıl
Bel altı boyalıdır
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teramit 3 yıl
kaskolu değilse sanayide yaptırsaymış hem tramerde gözükmez :)
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gonuldagi 3 yıl
Araç 2 ye bölünmese 1.500.001 dolar verecekmiydiniz de yorum yapıyorsunuz.
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froster2006 3 yıl
Bu kadar trameri olan araci tr de cok zor satilir.
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dimsum 3 yıl
eskisi gibi yol tutar mı bu.. rot başı oynamış olabilir..
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