İkiye ayrılan Ferrari Enzo, yenilenen hali ile 1.7 milyon dolara satıldı

Bo Stefan Eriksson, 2006 yılında Ferarri Enzo’sunun ikiye bölünmesine sebep olacak bir kaza yaşamıştı. 24 Hours of Le Mans pistinde de yarışmış eski mafya babası ve teknoloji girişimcisi olarak anılan Eriksonn, bir Mercedes-Benz SLR McLaren ile girdiği drag yarışında otomobilinin kontrolünü kaybederek yaklaşık 260 km hızla geçirdiği kaza sonrası motorla birlikte arka kısmın kokpitten kopmasına sebep olmuştu.

İkisi de bir İngiliz finans kuruluşundan çalıntı olan ve kaçak yollar ile Amerika’ya sokulan otomobillere ise daha sonra el koyuldu. 2’ye bölünen otomobilin fotoğrafları büyük şaşkınlık yaratmıştı.

2004 yılının Ocak Ayı’nda satışı yapılan ve 2006 yılında kaza sonrası ikiye bölünen Enzo, Ferrari ekibi tarafından bir araya getirildi. İlk halinden farklı olarak araç içi bilgi-eğlence sistemi koyulan otomobile ayrıca Bose ses sistemi ve geri görüş kamerası ilave edildi. Bir önceki halinden farklı olarak koltuklarda ise siyah yerine kırmızı tercih edildi.

Paris’de düzenlenen bir etkinlik çerçevesinde açık artırma yolu ile 1.6 milyon dolar başlangıç fiyatına sahip 2500 km’deki süper otomobil kendine 1 milyon 750 bin dolara alıcı buldu.





http://www.motorauthority.com/news/1028908_ferrari-enzo-wrecked-in-infamous-2006-crash-restored-and-up-for-sale#image=100543306