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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İklim değişikliğine yeni çözüm : Balinalar

    Hesaplara göre bir ağaç yılda 48 kilo CO2 gazı emiyor, bu rakam da ağaç 100 yaşına kadar yaşarsa 2.4 ton CO2 gazına karşılık geliyor. Oysa ki balinanın emdiği CO2 miktarı 33 ton olarak belirtiliyor.
    13 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    İklim değişikliğine yeni çözüm : Balinalar
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    İnsanoğlunun küresel ısınmayı durdurmak ve küresel ısınmanın zararlı etkilerini hafifletmesi için atmosferdeki karbondioksiti uzaklaştırması gerekiyor. Bilim insanları ise balina sayısını artırmanın bu etkiyi sağlayacağı görüşünde.

    Bilim insanları ''Doğanın İklim Değişimine Çözümü'' adlı yeni bir proje tasarladı ve tek bir balinanın ömrü boyunca ortalama olarak 33 ton karbondioksit kullandığını belirledi.

    Küresel ısınmaya yeni çözüm : Balinalar

    Bilim insanları bu döngünün milyonlarca yıldır var olduğunu ve insanoğlunun tek yapması gereken şeyin; balinaların yaşamasına izin vermek olduğunu düşünüyor.

    Ayrıca bilim insanları iklim değişikliğine karşı mücadelede en etkili silahın ''ağaçlar'' olduğunu vurgulamakla birlikte dünya üzerinde yürütülen birçok ağaç dikme kampanyası da ivme kazanmış durumda.

    Ancak raporlara göre balinaların CO2 emme potansiyeli ağaçlarınkine oranla çok daha yüksek. Hesaplara göre bir ağaç yılda yalnızca 48 kilo CO2 gazı emiyor, bu rakam da eğer ağaç 100 yaşına kadar yaşarsa 2.4 ton CO2 gazına karşılık geliyor. Oysa ki balinanın emdiği CO2 miktarı 33 ton olarak belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Pansuman yapabilen taşınabilir cihaz geliştirildi"

    Araştırmacılar balinaların korunması konusunu, küresel iklim gündeminin başına taşımayı düşünüyor.



    https://futurism.com/the-byte/report-whales-natures-solution-climate-change Yorum Yaz
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    Greylights 13 sa. en beğenilen
    Bundan sonra balina dikeriz artık.
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    DH Misafiri 59 dk.
    Balinalar mükemmel , güzel ve harika mahluklar. Onları her zaman korumak lazım.
    Fakat CO2 için değil. Çünkü 700-800 ağaca bir balina olarak düşünülürse ağaç dikmek çok daha kolay görünüyor.
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    deoks 3 sa.
    Balina nasıl co2 emiyor onu da bir açıklasaydınız keşke.
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    gun 13 sa.
    İyide balinalar ve ağaçlar ölüyor tekrar karbon dioksit atmosfere karışıyor.



    Tabii ki daha fazla ağaç ve balina aynı anda yaşarsa daha fazla karbon tutar ama yetersiz.



    Bize öyle bir şey gerek ki insanlar karbon tutan bir iş dalını çok tutup o işe yatırım yapıp para kazanmaları gerekiyor.



    Nasıl fosil yakıtları çıkartmak satmak para kazandırıyorsa benzer bir şeyden çok para kazanmalılar ki hızlıca tersine çevirebilelim.
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    Ulan Musk 12 sa. gun
    Öyle bir şey olursa muhtemelen şartları o kadar hızlı tersine çeviririz ki CO2 azlığından bitkiler fotosentez yapamaz hale gelir.
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    suslu76 12 sa. gun
    "Tutmak" kelime aslinda olayi tam aciklayamadigindan akillara sanki bir depo misali gazi kisa sureligine tutup olmesi ile birlikte yeniden atmosfere biraktigi geliyor. Halbuki agaclar gazi glikoza ceviriyor. Balinalari bilmiyordum ama haberin alintilandigi linkte boyle demis: "...a single whale absorbs an average of 33 tons of carbon dioxide over the course of its lifetime, trapping that carbon far away from Earth’s atmosphere when it dies and sinks to the bottom of the ocean."
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    Greylights 13 sa. en beğenilen
    Bundan sonra balina dikeriz artık.
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