İklim değişikliğine yeni çözüm : Balinalar

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İnsanoğlunun küresel ısınmayı durdurmak ve küresel ısınmanın zararlı etkilerini hafifletmesi için atmosferdeki karbondioksiti uzaklaştırması gerekiyor. Bilim insanları ise balina sayısını artırmanın bu etkiyi sağlayacağı görüşünde.

Bilim insanları ''Doğanın İklim Değişimine Çözümü'' adlı yeni bir proje tasarladı ve tek bir balinanın ömrü boyunca ortalama olarak 33 ton karbondioksit kullandığını belirledi.

Küresel ısınmaya yeni çözüm : Balinalar

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Bilim insanları bu döngünün milyonlarca yıldır var olduğunu ve insanoğlunun tek yapması gereken şeyin; balinaların yaşamasına izin vermek olduğunu düşünüyor.

Ayrıca bilim insanları iklim değişikliğine karşı mücadelede en etkili silahın ''ağaçlar'' olduğunu vurgulamakla birlikte dünya üzerinde yürütülen birçok ağaç dikme kampanyası da ivme kazanmış durumda.

Ancak raporlara göre balinaların CO2 emme potansiyeli ağaçlarınkine oranla çok daha yüksek. Hesaplara göre bir ağaç yılda yalnızca 48 kilo CO2 gazı emiyor, bu rakam da eğer ağaç 100 yaşına kadar yaşarsa 2.4 ton CO2 gazına karşılık geliyor. Oysa ki balinanın emdiği CO2 miktarı 33 ton olarak belirtiliyor.

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Araştırmacılar balinaların korunması konusunu, küresel iklim gündeminin başına taşımayı düşünüyor.

https://futurism.com/the-byte/report-whales-natures-solution-climate-change