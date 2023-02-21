İkonik Angry Birds oyunu Google Play'den kaldırılıyor

Şirketin diğer oyunlarını olumsuz etkiliyor
2009'da yayınlanan oyun artık Android akıllı telefonlara yüklenemeyecek. Ancak halihazırda oyunu kurmuş olan kullanıcılar, oyunun ilk sürümünün keyfini çıkarmaya devam edebilecekler. Şirket, Rovio Classics: Angry Birds'ün, yeni projelerin popülaritesini olumsuz etkilediğini düşünüyor ve alınan karar da bunun bir sonucu.
Apple kullanıcıları ise daha şanslı. Geliştirici, Rovio Classics: Angry Birds'ün adını Red's First Flight olarak değiştirecek ve oyun yeni bir adla App Store'da kalmaya devam edecek. Ancak önümüzdeki dönemlerde oyunun App Store'dan da kaldırılması olası.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.