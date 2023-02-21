İkonik Angry Birds oyunu Google Play'den kaldırılıyor

Tam Boyutta Gör Oyunun geliştiricisi Rovio Entertainment, Twitter hesabından tüm Angry Birds hayranlarına önemli bir uyarıda bulundu: 23 Şubat 2023 tarihinde Angry Birds'ün klasik versiyonu Google Play mağazasından kaldırılacak.

Nokia telefonlardaki efsanevi "yılan" oyunu yenilendi 5 gün önce eklendi

Şirketin diğer oyunlarını olumsuz etkiliyor

2009'da yayınlanan oyun artık Android akıllı telefonlara yüklenemeyecek. Ancak halihazırda oyunu kurmuş olan kullanıcılar, oyunun ilk sürümünün keyfini çıkarmaya devam edebilecekler. Şirket, Rovio Classics: Angry Birds'ün, yeni projelerin popülaritesini olumsuz etkilediğini düşünüyor ve alınan karar da bunun bir sonucu.

Apple kullanıcıları ise daha şanslı. Geliştirici, Rovio Classics: Angry Birds'ün adını Red's First Flight olarak değiştirecek ve oyun yeni bir adla App Store'da kalmaya devam edecek. Ancak önümüzdeki dönemlerde oyunun App Store'dan da kaldırılması olası.

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