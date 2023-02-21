Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İkonik Angry Birds oyunu Google Play'den kaldırılıyor

    On dört yıldır Google Play'de yer alan efsanevi mobil oyun Rovio Classics: Angry Birds için yolun sonu göründü. Geliştirici şirket oyunun geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.
    1
    İkonik Angry Birds oyunu Google Play'den kaldırılıyor Tam Boyutta Gör
    Oyunun geliştiricisi Rovio Entertainment, Twitter hesabından tüm Angry Birds hayranlarına önemli bir uyarıda bulundu: 23 Şubat 2023 tarihinde Angry Birds'ün klasik versiyonu Google Play mağazasından kaldırılacak.

    Şirketin diğer oyunlarını olumsuz etkiliyor

    2009'da yayınlanan oyun artık Android akıllı telefonlara yüklenemeyecek. Ancak halihazırda oyunu kurmuş olan kullanıcılar, oyunun ilk sürümünün keyfini çıkarmaya devam edebilecekler. Şirket, Rovio Classics: Angry Birds'ün, yeni projelerin popülaritesini olumsuz etkilediğini düşünüyor ve alınan karar da bunun bir sonucu.

    Apple kullanıcıları ise daha şanslı. Geliştirici, Rovio Classics: Angry Birds'ün adını Red's First Flight olarak değiştirecek ve oyun yeni bir adla App Store'da kalmaya devam edecek. Ancak önümüzdeki dönemlerde oyunun App Store'dan da kaldırılması olası.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    Profil resmi
    ardicli2000 14 saat önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

    Profil resmi
    kımyasal 20 saat önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ps3 sayfa görüntülenemiyor hatası koltuktaki elektriklenme nasıl giderilir türkiyede puro nereden alınır snapdragon mu exynos mu gögüs kafesi kütlemesi neden olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız