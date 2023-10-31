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    İlan sitelerindeki sahte ilanları engelleyen düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe giriyor

    Araç ve gayrimenkul ilan sitelerindeki ilanlara kurallar getiren düzenleme 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe giriyor. Yeni yönetmelikle neler değişecek?                   
    İlan sitelerine yönelik düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe giriyor Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme ile ilan sitelerine ve ilan verenlere yönelik çeşitli kurallar getirilmişti. 31 Ağustos 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe giriyor.

    Söz konusu düzenleme ile gayrimenkul ve araç ilanlarına yönelik çeşitli düzenlemeler getiriliyor. İlanlardaki sahteciliğin ve fiyat aldatmacalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

    Ad, soyad ve yetki doğrulaması yapılacak

    Düzenleme ile sahte hesaplar üzerinde ilan verilmesi yasaklandı. İlanlarda gerçek ad ve soyad kullanılacak. Ayrıca kişinin kendisine, eşine, birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da sahibi tarafından yetkilendirilmeyen taşınmaz veya taşıtın ilana konulması engellendi. İlan siteleri, e-Devlet ile kimlik ve yetki doğrulaması yapacak. Emlakçılar ve oto galericiler, yetki belgeleriyle doğrulama yaparak, satışına yetkili oldukları taşıtı veya taşınmazı ilana koyabilecek.

    İlan fiyatı ve tapu fiyatı farklı olursa 100 bin liraya kadar para cezası

    Ticaret Bakanlığı, ilan fiyatı ile satış fiyatının farkını takip edecek. İlandaki fiyat ile tapudaki fiyatın farklı olması durumunda 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

    Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, düzenleme hakkında şunları söyledi:

    “Ticaret Bakanı'mız Ömer Bolat göreve geldiğinde geniş çaplı bir toplantı yaptı ve bizler de sektörde yaşanan aksaklıkları paylaşarak kendilerine ilettik. Türkiye'de yıllık ikinci el ve sıfır olmak üzere toplamda yaklaşık 9 milyon araç satılıyor. Bugün satışların 5'te 1'i bayi, gerçek kullanıcı ve yetkili motorlu araç satıcıları tarafından yapılırken 5'te 4'lük kısmı ayaküstü işi yürütenlerce gerçekleştiriliyor. Bu düzenleme sayesinde sahte ilanlarla dolandırıcılıklar engellenirken bu işi yan meslek edinerek kayıt dışı ticaret yapan, piyasayı haksız yere yükselterek fahiş artışlara sebep olan kişiler de piyasadan temizlenecek. Dolayısıyla yaşanan mağduriyetler ortadan kalkacak. Uygulamayı ihlal edenlere 100 bin liraya varan cezai işlemlerin uygulanması da caydırıcı olacaktır.”

    Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, şu şekilde açıklama yaptı:

    “Sektöre düzen geleceğini, köpük fiyatların düzeleceğini, gayrimenkul fiyatlarının bir nebze aşağı doğru düşmeye başlayacağını bu yönetmelikle göreceğiz. Sahte ilanların bu saatten sonra olması söz konusu değil. Ayrıca ilan fiyatıyla tapu fiyatı arasındaki fark da takip edilecek."

    Kaynakça https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230831-6.htm https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230831-5.htm
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 1 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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