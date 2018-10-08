İlk 8 çekirdekli Core i7 işlemcisi duyuruldu

Intel’in bugün düzenlediği yeni nesil işlemci etkinliğinde 8 çekirdekli Core i9-9900K, 18 çekirdekli Core i9-9980XE ve 28 çekirdekli Xeon W-3175W üst seviye işlemcileri sahneye çıktı. Bunların yanında dokuzuncu nesil Core işlemciler de oldukça iddialı.

Intel Core i7-9700K özellikleri ve fiyatı

Intel Core i9-9900K işlemcisinin altına konumlanacak olan Intel Core i7-9700K işlemcisi Core i7 serisindeki ilk 8 çekirdekli işlemci konumunda. Dokuzuncu nesil Core işlemcilerin tamamının Core i9-9900K Thread desteği olmadan geldiğini belirtelim.

Ayrıca Bkz. "Intel Core-X ailesi yenilendi"

Intel Core i7-9700K işlemcisi de izlek desteği olmadığı için Core i7-8700K işlemcisi ile muhtemelen aynı veya bir miktar daha iyi performans verecektir. Abisi gibi tek çekirdekte 4.9GHz seviyesine çıkabilen işlemci çok çekirdekte ise 4.6GHz seviyelerini yakalıyor. 12MB Seviye 3 ön bellek barındıran işlemci 95W ısıl tasarım değerine sahip. Fiyatı ise 374$ seviyesinde.

Intel Core i5-9600K işlemcisi i5 serisi içerisindeki en hızlı model durumunda. 6 çekirdekli olan işlemci tek çekirdekte 4.6GHz hızında aşırtılabilirken 6 çekirdekte 4.3GHz seviyesini yakalıyor. 9MB Seviye 3 ön bellek barındıran işlemci 95W TDP değerine sahip. Fiyatı ise 262$.

Sonrasında ise 6 çekirdekli 4 Core i5 işlemcisi mevcut. Intel Core i5-9600, Core i5-9500 ve Core i5-9400 modelleri 4GHz üzerine çıkabiliyor. 9MB Seviye 3 ön bellek kullanan işlemcinin TDP değeri 65W. Core i5-9400T işlemcisi ise 3.4GHz seviyesine kadar çıkabiliyor ve 35W ısıl tasarım gücüne sahip. Bu işlemci biraz daha alt seviyeye iniyor.

Intel Core i3-9100 ve Core i3-9000 işlemcileri 4 çekirdekli. 65W TDP değerine sahip olan işlemciler 6MB Seviye 3 ön bellek kullanıyor. Core i3-9000T işlemcisi ise 35W TDP değeri taşıyor ve daha çok alt seviyeye hitap ediyor. Bu işlemcilerin henüz fiyatları açıklanmadı.