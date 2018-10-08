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İlk 8 çekirdekli Core i7 işlemcisi duyuruldu

Intel’in dokuzuncu nesil Core işlemci ailesi iddialı üyelerle geliyor. Intel Core i7-9700K ilk 8 çekirdekli Core i7 işlemcisi oldu. Ayrıca Intel Core i5-9600K işlemcisi de sınıfında en iyisi olacak.
7 ay
6,7b
1
9
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel’in bugün düzenlediği yeni nesil işlemci etkinliğinde 8 çekirdekli Core i9-9900K, 18 çekirdekli Core i9-9980XE ve 28 çekirdekli Xeon W-3175W üst seviye işlemcileri sahneye çıktı. Bunların yanında dokuzuncu nesil Core işlemciler de oldukça iddialı.

Intel Core i7-9700K özellikleri ve fiyatı

Intel Core i9-9900K işlemcisinin altına konumlanacak olan Intel Core i7-9700K işlemcisi Core i7 serisindeki ilk 8 çekirdekli işlemci konumunda. Dokuzuncu nesil Core işlemcilerin tamamının Core i9-9900K Thread desteği olmadan geldiğini belirtelim.

Ayrıca Bkz. "Intel Core-X ailesi yenilendi"

Intel Core i7-9700K işlemcisi de izlek desteği olmadığı için Core i7-8700K işlemcisi ile muhtemelen aynı veya bir miktar daha iyi performans verecektir. Abisi gibi tek çekirdekte 4.9GHz seviyesine çıkabilen işlemci çok çekirdekte ise 4.6GHz seviyelerini yakalıyor. 12MB Seviye 3 ön bellek barındıran işlemci 95W ısıl tasarım değerine sahip. Fiyatı ise 374$ seviyesinde.

Intel Core i5-9600K işlemcisi i5 serisi içerisindeki en hızlı model durumunda. 6 çekirdekli olan işlemci tek çekirdekte 4.6GHz hızında aşırtılabilirken 6 çekirdekte 4.3GHz seviyesini yakalıyor. 9MB Seviye 3 ön bellek barındıran işlemci 95W TDP değerine sahip. Fiyatı ise 262$.

Sonrasında ise 6 çekirdekli 4 Core i5 işlemcisi mevcut. Intel Core i5-9600, Core i5-9500 ve Core i5-9400 modelleri 4GHz üzerine çıkabiliyor. 9MB Seviye 3 ön bellek kullanan işlemcinin TDP değeri 65W. Core i5-9400T işlemcisi ise 3.4GHz seviyesine kadar çıkabiliyor ve 35W ısıl tasarım gücüne sahip. Bu işlemci biraz daha alt seviyeye iniyor.

Intel Core i3-9100 ve Core i3-9000 işlemcileri 4 çekirdekli. 65W TDP değerine sahip olan işlemciler 6MB Seviye 3 ön bellek kullanıyor. Core i3-9000T işlemcisi ise 35W TDP değeri taşıyor ve daha çok alt seviyeye hitap ediyor. Bu işlemcilerin henüz fiyatları açıklanmadı.

 

https://wccftech.com/intel-9th-gen-core-i9-9900k-z390-and-core-i9-9980xe-x299-cpus-full-family-announced/ Yorum Yaz
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intel7mix 7 ay en beğenilen
AMD olmasa bunları zor görürdük.
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donanımcı123 7 ay
10 tane daha 9.nesil işlemci konusu açarsa ekrem'e intel fahri ceo'luğu verilecekmiş.
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lterlemez 7 ay
Adamlar hala özelliklerden kısarak satmaya çalışıyor. Kesin bunun bir üstü HT ile gelir ve 400 doların üstünde olur (Intel Core i7-9700K).
1 Yanıt Yanıtla +9
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TinyWarrior 7 ay
Biraz geç kaldı. Amd çıkarttığı TR, Ryzen 1 ve Ryzen 2 serisi ile piyasada ki kar payını arttırdı. Zaten artık bilinçli bir tüketici Amd nin aynı safta yer alan işlemcilerini tercih edecektir. Hem maddi açıdan kar hemde performans bakımından kazanç sağlayacaktır.
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huseyincarnege 7 ay
amd bu atakları yapmasa intelin bişey yapacahı yoktu.
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KaanDE34 7 ay
Bide.. sürekli islemci almak vermek yerine. eve bi kasa yollasinlar. özellikleri belli olsun. biz para ödeyelim geforce now gibi istedigimiz uygulamayi kullanabiliyor olalim
onlar islemciyi yükseltmekten kurtulsun bizde sürekli yeni islemci anakart almaktan.
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KaanDE34 7 ay
i7-9700k ilgimi cekti Fiyati cok pahali (Yurtdisinda yasiyorum o halde bile pahali)
i5-9600k da iyi gibi dedim 6 core. :) ve ben 2600 kullaniyorum oda 95W az bunu makyajlayalim aynisi olsun i5 in o halde.
Ben bu fiyata rahatlikla ryzen 2700x cekebilirim altima. fazla threadda cebimde kalir.
Hala 6 yi 8 satmaya calismalari bana garip geliyor :)
Intelin amdye göre tek artisida bana göre Single core performansi. cünkü eski uygulamalari kullanmak istediginde 24 tane cekirdegin 23 ü desteklenmiyor cünkü multithread teknolojisini desteklemeyen programlar var.
Amd hala bunu görmedi benim icin. ki görmedigi icinde hala coreyi yükseltip threadi 2 kati yapmanin pesinde kosuyor.
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BlueDay_86 7 ay
Abi daha i7 alamadım kim bilir bu işlemcili makinelerin fiyatları nasıl olur düşünmek bile istemiyorum
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donanımcı123 7 ay
10 tane daha 9.nesil işlemci konusu açarsa ekrem'e intel fahri ceo'luğu verilecekmiş.
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intel7mix 7 ay en beğenilen
AMD olmasa bunları zor görürdük.
Yanıtla +29
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lterlemez 7 ay
Adamlar hala özelliklerden kısarak satmaya çalışıyor. Kesin bunun bir üstü HT ile gelir ve 400 doların üstünde olur (Intel Core i7-9700K).
1 Yanıt Yanıtla +9
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sdbz 7 ay lterlemez
Adamlar açık açık thread desteği yok demişler, bence bu pazarlama taktiği, izlekleri açıp üst düzey diye aynı işlemcileri sürecekler piyasaya...
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