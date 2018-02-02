İlk ANKA-S sistemi envantere girdi

TUSAŞ tarafından yerli imkanlarla geliştirilen orta irtifa uzun havada kalışlı insansız hava aracı ANKA-S'in ilk sisteminin kabulu gerçekleştirildi.

SATCOM özelliği sayesinde kumanda menzili bulunmaksızın dünyanın bir çok yerinden kolaylıkla hareket edebilecek olan ANKA'ların ilk sistemi envantere girdi.

24 saat havada kalarak görev icra edebilen ANKA-S, 30.000 feet irtifaya kadar yükselebiliyor. Görüntüleme sistemi olarak ASELSAN üretimi yüksek çözünürlüklü FLIR olan CATS'i kullanan ANKA-S, aynı zamanda milli uçuş kontrol bilgisayarına da sahip.

Türk Silahlı Kuvvetlerine hali hazırda hizmet veren taktik sınıfı İHA'lardan farklı olarak uydu kontrolü ile istenilen her yerden kumanda edilebilen ANKA-S, örnek olarak Batman'daki İHA üssündeyken İstanbul veya Ankara'daki bir komuta merkezinden yönlendirilebiliyor. İletişim ağı açısından menzil kısıtlaması olmayan ANKA-S bu özelliği sayesinde özellikle Suriye'nin iç noktalarında dahi görev yapabilecek kabiliyeti sahip.