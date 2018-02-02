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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

İlk ANKA-S sistemi envantere girdi

TUSAŞ tarafından geliştirilen ve SATCOM özelliği nedeniyle kontrol menzili bulunmaksızın uydu üzerinden idare edilebilen ANKA-S'lerden ilk sistemin kabulu başarıyla tamamlandı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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9
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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TUSAŞ tarafından yerli imkanlarla geliştirilen orta irtifa uzun havada kalışlı insansız hava aracı ANKA-S'in ilk sisteminin kabulu gerçekleştirildi.
SATCOM özelliği sayesinde kumanda menzili bulunmaksızın dünyanın bir çok yerinden kolaylıkla hareket edebilecek olan ANKA'ların ilk sistemi envantere girdi.
24 saat havada kalarak görev icra edebilen ANKA-S, 30.000 feet irtifaya kadar yükselebiliyor. Görüntüleme sistemi olarak ASELSAN üretimi yüksek çözünürlüklü FLIR olan CATS'i kullanan ANKA-S, aynı zamanda milli uçuş kontrol bilgisayarına da sahip.
Türk Silahlı Kuvvetlerine hali hazırda hizmet veren taktik sınıfı İHA'lardan farklı olarak uydu kontrolü ile istenilen her yerden kumanda edilebilen ANKA-S, örnek olarak Batman'daki İHA üssündeyken İstanbul veya Ankara'daki bir komuta merkezinden yönlendirilebiliyor. İletişim ağı açısından menzil kısıtlaması olmayan ANKA-S bu özelliği sayesinde özellikle Suriye'nin iç noktalarında dahi görev yapabilecek kabiliyeti sahip.

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QuexSeeL 1 yıl en beğenilen YoldaşNapolyon
Samsung telefon piyasasında Apple ın tozunu yutar, elindeki Note serisini her şeyiyle hatta mobil bölümünü Apple a vermesi lazım Apple daha etkili çalışacaktır Note serisi için.

Samsung telefon piyasasında Apple ın tozunu yutar, elindeki Note serisini her şeyiyle hatta mobil bölümünü Apple a vermesi lazım Apple daha etkili çalışacaktır...
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axiprens 1 yıl QuexSeeL
QuexSeeL
Samsung telefon piyasasında Apple ın tozunu yutar, elindeki Note serisini her şeyiyle hatta mobil bölümünü Apple a vermesi lazım Apple daha etkili çalışacaktır Note serisi için.



Dostum ileriden sağa dön köşedeki büfeyi geç, az ileride..
QuexSeeLSamsung telefon piyasasında Apple ın tozunu yutar, elindeki Note serisini her şeyiyle hatta mobil bölümünü Apple a vermesi lazım Appl...
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AnketUzmanı 1 yıl
Hayırlı olsun
Bunlarla iyi pkk li avlariz
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obsesoz 1 yıl
Milli mi yerli mi
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FatihAsl 1 yıl
işte bu, herşey birbiriyle bağlantılı. Savaşı başarıya ulaştıracak olan en önemli şey Milli haberleşme sistemleri, bu yüzden iletişim alt yapısı tamamen milli olmalı. uydulardan yazılımlara kadar
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YoldaşNapolyon 1 yıl
Tai bu hızla devam ederse Baykar Makina'nın tozunu yutar.
Anka'yı bütün her şeyiyle beraber Baykar veya Vestel'e versinler bu iki firma çok daha etkili çalışacaktır.
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QuexSeeL 1 yıl YoldaşNapolyon
Samsung telefon piyasasında Apple ın tozunu yutar, elindeki Note serisini her şeyiyle hatta mobil bölümünü Apple a vermesi lazım Apple daha etkili çalışacaktır Note serisi için.

4 Yanıt Yanıtla +8
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