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İlk Android Go telefonu Alcatel’den geldi

Google’ın düşük kapasiteli telefonlar için geliştirdiği Android Go sürümünü ilk hangi markanın kullanacağı merakla beklenirken Alcatel önce davrandı ve ünvanı ele geçirdi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2018 fuarına kalabalık bir ürün gamı ile gelen Çinli TCL iştiraki Alcatel, bütçesini düşünenlere yönelik olarak hazırladığı 5 tanesini fuara saatler kala resmiyete kavuşturdu. İçerisinde ilk Android Go telefonu da var.

 
Alcatel 1X özellikleri ve fiyatı

Alcatel 1X sektörün ilk Android Go telefonu olma ünvanına sahip. Normalde Google’ın bir tanıtım yapması bekleniyordu ancak Alcatel hızlı davrandı ve dün gece tanıtımı yaptı

Alcatel 1X modelinde 5.3 inçlik 480x960 piksel çözünürlüğünde bir ekran bizi karşılıyor. Bugün böyle çözünürlük mü kaldı diyebilirsiniz ancak halen gelişmekte olan ülke pazarlarında rağbet görüyor. Ekran 19:8 geniş formata sahip.

Ayrıca Bkz. "Energizer akıllı telefonlarda batarya rekoru kırmaya geliyor"

4 çekirdekli MediaTek 6739 yonga setinin güç verdiği model 1GB/2GB RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite ile gelecek. Arka kısımda 8MP veya 13MP çözünürlüğünde kamera seçenekleri olacak. Yazılım ile çözünürlük arttırılabiliyor. Ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde (yazılımla 8MP) özçekim kamerası mevcut. İşletim sistemi Android 8.1 Oreo Go.

Ön kamera firmanın Face Key adındaki yüz tanıma teknolojisini sunuyor. Bölgeye göre donanım seçenekleri değişecek olan Alcatel 1X modeli 120$ başlangıç fiyatına sahip.

 

İlk Android Go telefonu Alcatel’den geldi

Alcatel 5 özellikleri ve fiyatı

Seride biraz daha amiral gemisi gibi. 5.7 inçlik 18:9 ekranında 1440x720 piksel çözünürlük barındırıyor. 8 Cortex-A53 çekirdekli MediaTek 6750 yonga setinin güç verdiği model 2GB RAM/16 GB depolama kapasitesi ve 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi ile gelecek.

Arka kısımda 12MP çözünürlüğünde kamera yazılım ile 16MP seviyesine kadar çıkarılabiliyor. Ön kısımda ise 13MP+5MP çözünürlüğünde LED destekli bir kamera mevcut. 3000mAh kapasiteli batarya bir günü doldurabiliyor. İşletim sistemi ise Android 7.0

Parmak izi okuyucusu ekstra olarak farklı parmaklarınıza farklı uygulama kısa yolları atıyor be hangi parmağınızı koyarsanız ona göre uygulamaları başlatıyor. Face Key yüz tanıma özelliği yine mevcut. Ürün 230 Avro başlangıç fiyat etiketine sahip.

 

İlk Android Go telefonu Alcatel’den geldi
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Alcatel 3V özellikleri ve fiyatı

6 inçlik ekranında 2160x1080 piksel çözünürlük sunan modele 4 çekirdekli MediaTek 8735A yonga seti eşlik ediyor. 2GB RAM yanında 16GB/32GB depolama seçenekleri sunuluyor.

Arka tarafta 12MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera mevcut. Ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde LED flaş destekli kamera yer alıyor. Çözünürlükler yazılımlar arttırılabiliyor.

3000mAh kapasiteli batarya barındıran model Android 8.0 üzerinde çalışıyor. Fiyatı 190 Avrodan başlayacak.

İlk Android Go telefonu Alcatel’den geldi
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Alcatel 3X özellikleri ve fiyatı

5.7 inçlik ekranında 1440x720 piksel çözünürlük sunan model 4 çekirdekli MediaTek 6739 yonga setinden gücünü alıyor. Bu kez 2GB RAM/16GB depolama kapasitesi ve 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi söz konusu.

Arka kısımda geniş açılı 13MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera, ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde LED flaş destekli kamera mevcut. Face Key desteği sunan model 3000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip ve Android 7.0 üzerinde çalışıyor. Başlangıç fiyatı 180 Avro.

İlk Android Go telefonu Alcatel’den geldi
 

Alcatel 3 özellikleri ve fiyatı

5.5 inçlik 1440x720 piksel çözünürlükte ekran barındıran modele 4 çekirdekli MediaTek 6739 yonga seti güç veriyor. 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde 3000mAh kapasiteli bir batarya var.

Android Oreo 8.0 ile güncelliği yakalayan model 13MP çözünürlüğünde arka, 5MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip. Çözünürlükler yine yazılım ile arttırılabiliyor. Face Key ile desteklenen model 150 Avro seviyesinde. Tüm modeller MWC 2018 fuarı sonrasında peyder pey piyasaya sürülecek.

 

https://www.phonearena.com/news/Alcatel-5-3-1X-3V-3X-new-budget-dual-camera-wide-screen-Android-Go_id102741 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
eP_362 1 yıl en beğenilen
Hepsi MediaTekli birer çöp olmuş. 120 dolar Android Go için aşırı fazla.
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SHADOW 1 yıl
Zamaninda alcatel in urettigi vodafone smart mini 875 baya kullandim
custom rom u bile zor buluyoduk ki 1 tane gelistirici yapiyodu
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zolzauza 1 yıl
Alcatel in birkaç modeli iyi onuda uygun fiyatli bulunca alinabilir. Anneme 704 tl ye idol 3 aldim cihaz f/p ürünü.
Ben beğendim. Bu fiyata daha iyisini bulamadim.
5.5 fhd ips, 2gb ram,16gb rom, snapdragon 6xx serisi, jbl stereo hoparlör, jbl kulaklik, f2.0 kamera.
Annem bayıldı, canım annem param olsun daha iyilerinide alırım :)
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Johan Elmander 1 yıl
120 dolar. O kadar da ucuz değil. Redmi note 4 150 dolara bulunuyor.
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Kendomen 1 yıl
Bu çöpe para vereceğime gider Xiaomi alırım.
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Elsa 1 yıl
Alcatel zaten dünden hazırdı çöp donanımları ile
TCL gittin içine ettin güzelim şirketin..
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Kerim5100 1 yıl
1GB nedir ya? Ulan sene 2018 olmuş 2012'de çıkan Note 2'de 2GB RAM vardı aşın artık şu keriz silkme alışkanlığını.
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gidi 1 yıl
Go uyumlulugu olmayan bir suru uygulama olacak. Artik su 1Gb ram ve 16gb depolama secenekleri yasaklansin lutfen.
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eP_362 1 yıl en beğenilen
Hepsi MediaTekli birer çöp olmuş. 120 dolar Android Go için aşırı fazla.
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lansker 1 yıl
Yazım hatası var. 19:8* formatı yazılmış. Yeni acep didim. Ancak değelmiş
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