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İlk CyanogenMod akıllı telefonu OnePlus One detaylanıyor

5 yıl
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15
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk CyanogenMod akıllı telefonu OnePlus One detaylanıyor

Android dünyasının yakından tanıdığı bağımsız geliştirici ekibi CyanogenMod, bilindiği gibi geçen yıl Oppo ile bir ortaklık imzalamış ve N1 akıllı telefonunun bir versiyonunda özel CyanogenMod sürümü yer almıştı.

Ancak Cyanogen bir firma halini aldıktan sonra OnePlus firması ile donanım ortaklığı yapmış ve varsayılan olarak CyanogenMod yüklü ilk akıllı telefon için çalışmalara başlamıştı. Oppo'dan ayrılan ekibin kurduğu OnePlus yine Çin kaynaklı bir firma ve bu yeni akıllı telefon OnePlus One adını taşıyor.

Resmi olarak 24 Nisan tarihinde lanse edilecek olan OnePlus One, hali hazırdaki amiral gemi modelleri ile rekabet edecek ve Cyanogen de iddialı bir ROM ile cihaza destek olacak.

Son gelen bilgiler OnePlus One modelinin donanımını ve arayüzün ilk görsellerini gün yüzüne çıkardı. Model ile sunulacak olan ROM CyanogenMod 11S adını taşıyor ve KitKat sürümü üzerine inşa edildi. 

Üzerinde uzun zamandır çalışılan yeni ROM, OnePlus One cihazına özgü özelleştirmeler ile gelecek. Görsellerde daha temiz bir kilit ekranı göze çarparken, ekranda çeşitli bildirimlere yer verilmiş. Ayrıca cihazda ekran üzeri menü butonları olacağı da anlaşılıyor.

OnePlus One cihazının bilinen donanım özellikleri ise 5.5 inçlik Full HD ekran ve Snapdragon 801 yongaseti olarak sıralanıyor. Cihazın 400$ civarında bir fiyat ile piyasaya çıkması beklenirken, global satış hakkında bir bilgi yok.  

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thestell 5 yıl en beğenilen
Nexustan önce güncelleme alır bu
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Batterx One 5 yıl
One plus one=two :)
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black_67 5 yıl
batarya için yıllardır sayı yüzdesi koymayı beceremeyen google dan bizi kurtardığın için sonsuz teşekkürler c.m

sadece bataryayı örnek verdim durumun vehametini siz anlayın artık google dan 3 yıl önde gidiyor cm
batarya için yıllardır sayı yüzdesi koymayı beceremeyen google dan bizi kurtardığın için sonsuz teşekkürler c.msadece bataryayı örnek verdim durumu...
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yilmazk1977 5 yıl
avrupa satış var turkiye yok
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damn2u 5 yıl
Önümüzde ki aylarda ülkemize büyük ihtimalle gelecektir fakat ilk önce belirlediği 16 ülkede ki satışları için bu kadar çok üretimi karşılayabilecek mi önce onu görelim. Sonuçta uygun fiyatın yanında sundukları özellikleri ile çok fazla göz önünde oldukları için alacakları sipariş miktarını beklentilerinin çok üstünde olabilir.
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unflattering 5 yıl
Şuan s3 cm 11 romdan yazıyorum. Çok kaliteli stabilete ne demek anlıyorsunuz. S3 te bile bunu yapmayı başaran firma kendi ürünü için neler yapar heyecanla bekleyip göreceğiz.
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depeche35 5 yıl
Türkiyede satışa sunulmayacağını açıkladı firma resmi ağızdan. Yazıklar olsun
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atp96 5 yıl
Bu telefon direk rootlu gelir şimdi
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ouzqan 5 yıl
O değilde cyanogen modlu telefonda yapılabileceğin modun hesabı yoktur. Üreticiler artık herşeyi serbest bırakmıştır.
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aniceman 5 yıl
nedir bu firmaların "one" isim merakı!
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mesci_663 5 yıl
Galaxy nexusa stabil 4.4.2 veremedi hala
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ssbrutality 5 yıl
One By One Yada Sons Of Northern Darkness-Immortal From Norway :D
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thestell 5 yıl en beğenilen
Nexustan önce güncelleme alır bu
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black_67 5 yıl
batarya için yıllardır sayı yüzdesi koymayı beceremeyen google dan bizi kurtardığın için sonsuz teşekkürler c.m

sadece bataryayı örnek verdim durumun vehametini siz anlayın artık google dan 3 yıl önde gidiyor cm
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aceleciburak 5 yıl
adamlara helal olsun diyorum bireysel geliştirici olarak başladılar şimdi ise şirketleştiler ve dahada iyisi olacak ...
desteklediğim yegane özelleştirilmiş android sürümü geliştiren firma ...
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Batterx One 5 yıl
One plus one=two :)
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