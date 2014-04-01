İlk CyanogenMod akıllı telefonu OnePlus One detaylanıyor





Android dünyasının yakından tanıdığı bağımsız geliştirici ekibi CyanogenMod, bilindiği gibi geçen yıl Oppo ile bir ortaklık imzalamış ve N1 akıllı telefonunun bir versiyonunda özel CyanogenMod sürümü yer almıştı.





Ancak Cyanogen bir firma halini aldıktan sonra OnePlus firması ile donanım ortaklığı yapmış ve varsayılan olarak CyanogenMod yüklü ilk akıllı telefon için çalışmalara başlamıştı. Oppo'dan ayrılan ekibin kurduğu OnePlus yine Çin kaynaklı bir firma ve bu yeni akıllı telefon OnePlus One adını taşıyor.





Resmi olarak 24 Nisan tarihinde lanse edilecek olan OnePlus One, hali hazırdaki amiral gemi modelleri ile rekabet edecek ve Cyanogen de iddialı bir ROM ile cihaza destek olacak.





Son gelen bilgiler OnePlus One modelinin donanımını ve arayüzün ilk görsellerini gün yüzüne çıkardı. Model ile sunulacak olan ROM CyanogenMod 11S adını taşıyor ve KitKat sürümü üzerine inşa edildi.





Üzerinde uzun zamandır çalışılan yeni ROM, OnePlus One cihazına özgü özelleştirmeler ile gelecek. Görsellerde daha temiz bir kilit ekranı göze çarparken, ekranda çeşitli bildirimlere yer verilmiş. Ayrıca cihazda ekran üzeri menü butonları olacağı da anlaşılıyor.





OnePlus One cihazının bilinen donanım özellikleri ise 5.5 inçlik Full HD ekran ve Snapdragon 801 yongaseti olarak sıralanıyor. Cihazın 400$ civarında bir fiyat ile piyasaya çıkması beklenirken, global satış hakkında bir bilgi yok.